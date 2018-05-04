Советы общественного самоуправления: власть народа и власть общества

Это третья часть наших рассуждений о советах общественного, народного самоуправления.

Представим себе совет микрорайона с большими проблемами жителей этого микрорайона, по причине которых и был создан Совет. И представим себе, что в других микрорайонах существуют Советы дома с такими же проблемами, но поменьше.

В итоге может возникнуть непонимание: совет микрорайона – уже на местном или даже не очень локальном телевидении, совет дома, естественно, у себя дома и нигде более.

Районный же совет заинтересованы создать все. Совету микрорайона одиноко на телевидении, Совету дома одиноко среди других домов, где такие советы – только формальность. В пору тотального создания ТСЖ советы многоквартирных домов были легализованы и признаны действующей властью. Их задачей было содействовать жилищно-коммунальной реформе, вести за собой отдельные группы жителей, вести разъяснительную работу, блокировать недобросовестных граждан, желающих прихватить и городское имущество, и способствовать минимальной видимости деятельности, поскольку созданные ТСЖ на поверку во многих домах оказались формальностью и не заключили ни с одним органом власти никаких договоров. Хотя московская власть, в отличие от других регионов, надеялась провести мягкую реформу ЖКХ, предложив тотально всем гражданам ТСЖ вместо управляющих компаний.

Но собственность на одну выходящую на улицу панель и на мусоропровод как-то не сплотила жителей.

Противоположность интересов советов микрорайона (которые уже являются нередко самодостаточными организациями) и, с другой стороны, советов на уровне дома или даже двух домов, заставляет нас подумать об организации районного совета, где жители могли бы воплощать свои интересы через своего рода палаты или советы как домов, так и микрорайонов. Руководство новоиспеченных районных советов в этом случае было бы наиболее полным.

В Москве, даже в старых границах, районов более 123, а тут еще низовые советы. Но никто не обязывает строго соблюдать районное деление, которое создавалось 25 лет назад как раз под местное самоуправление, а теперь оказывается просто территорией административных районов. Но это весьма удобно для крупных инвесторов, которые как бы «заключают инвестиционные контракты на уровне Правительства Москвы и не ниже», ведь префекты административных округов тоже являются членами Правительства Москвы как регионального органа власти, а не городского.

Укрупнение же районов по старому советскому образцу, предлагаемое КПРФ и сделанное партией для своих территориальных организаций, называемых ласкающими слух старыми советскими названиями, также не отвечает разросшейся структуре и населению мегаполиса каким является сегодня Москва.

Ясное дело, что районы, создаваемые ранее как муниципальные образования, могут стать базой для создания советов микрорайона и базой для объединения советов микрорайонов в один достаточно серьезный район.

Так, район Чертаново можно не делить, к примеру, на Северное, Южное и Центральное; Орехово-Борисов – на Северное и Южное; Тушино по такому же принципу не делить, Бирюлево на Западное и Восточное, Измайловский район и т.д.

То есть, в каждом конкретном случае местное самоуправление (как общественное) само определит границы и значимость районов, формируя структуру Советов снизу.

В пору формирования самостоятельных отношений некоторых граждан с поставщиками коммунальных услуг, то есть непосредственного управления жилым фондом, и некоторых нормативных актов, поясняющих такое право (они появились недавно), такое самоуправление очень пригодится самой власти, привыкшей отдавать все полномочия частникам или низовым уровням и ни за что не отвечать.

Два уровня местного самоуправления – это два уровня понимания гражданами друг друга на уровне советов домов и советов микрорайонов. Далее в городском совете будут представлены районы в своем скоординированном виде и готовый низовой совет (палата) микрорайонов с большим опытом самоорганизации.

Общественное самоуправление принимает решения, но эти решения обязательны сначала для самих граждан. Они образуют дисциплинарный каркас для самоорганизации, и далее идет работа наиболее активных граждан, за которыми стоят народные массы, вынесшие такое решение. Это при том, что местные решения могут быть предельно просты: защита двора от автотранспорта, деревьев от вырубки… Складывается прецедент. Неорганизованные жители других домов вправе ссылаться на решение районных советов и далее творить историю современности в своем дворе.

Но тут вступает правило, которое есть в самом государстве: не создавшие своего совета не могут рассчитывать на крепкое дружеское плечо.

Если же решение районного совета не выполнено, то выходит, оно не было необходимым.

Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Конструкция любой правовой нормы. Например, если высаживают вместо естественной травы зеленый искусственный коврик, должна быть высажена новая трава по составленному в Департамент природопользования требованию Совета. В противном случае, совет общественного самоуправления обращается в прокуратуру со списком из 45 человек, с синей печатью и подписью председателя.

Если нет естественных зеленых насаждений в Москве, если уничтожена среда обитания – это не проблема координационного совета по экологии, действующего где-то отдельно. Это проблема среды обитания граждан столицы и основной вопрос, а не вопрос подтемы или второстепенного уровня, волнующего лишь отдельных людей. Представитель экологической группы должен и может приходить к жителям других районов или микрорайонов и доказывать общенародную и общегородскую суть этих вопросов на примерах состояния дворов тех или иных жителей.

Советы по решению якобы второстепенных проблем формируются отдельно из немногочисленных граждан на общегородском уровне. Но жизнь показывает, что таких проблем не бывает, проблема безопасности человека от бродячих собак – это не проблема защиты животных от человека или человека от животных. Это общегородская проблема, и в одном дворе она не решается; она решается, по меньшей мере, на районном уровне.

Это пример того, где не помогает замкнутость. Иногда притягательность автономизма и маленькой успешной коммуны очень сильна. Но в большом мегаполисе это преходяще. Большой мегаполис – большие проблемы. Они решаются большими народными массами, поскольку приходиться часто оспаривать выделение больших денег на тот или иной ненужный проект.

Общество может считать те или иные проблемы первостепенными и решаемыми. Но общественное мнение, которое пытаются выявить многочисленные социологи, и мнение народа не всегда совпадают. Не зря государство и крупные частные компании содержат довольно внушительные социологические службы. Общественное мнение формируют активисты, мнение народа складывается постепенно и вырастает де-факто.

Советы общественного самоуправления должны доводить интересы отдельных представителей народа до сведения общества.

В этом их функция. Во-первых, организовывать на решение казалось бы второстепенных проблем, до которых у государства никогда не дойдут руки. Во-вторых, предавать огласке существенные факты по проблемам, которые возникнут как общественные через 5-10 лет, но если их начать решать, они вообще не возникнут. В-третьих, решать наболевшие проблемы, если за десятилетия их никто не разрешил и не нашел способа разрешения.

Это на юридическом языке называется пределы осуществления полномочий. Действия тех или иных общественных норм в пространстве, времени и в кругу лиц.

Кроме юридических норм, существуют нормы общественные. Хотя в учебниках указаны только нормы морали или поведения, а также технические и технологические нормы, нормы обычая или делового оборота.

Общественные нормы – это принятые обществом правила поведения, но принятые гласно и открыто, в отличие от норм обычая или делового оборота.

Народ как единственный источник власти может уполномочить общество для решения тех или иных проблем.

Общество конструирует механизмы реализации воли народа, которые не противоречат общей теории права и ни одному существующему на данный момент политико-правовому учению.

Диагностировать развитие общества с помощью общественного самоуправления проще, нежели пытаться в тишине научных кабинетов и с помощью компьютерного моделирования понять отдельных людей или последствия тех или иных решений.

Развивать общественное самоуправление нужно для решения проблем и выработки практики нормативно-правового регулирования работы государственных институтов. И, конечно, не только для этого.

Виктор Рыбников

фото: kommersant.ru