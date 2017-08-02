ФОРУМ САН-ПАУЛУ В ПОИСКАХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ «ИМПЕРСКОМУ ПРОТЕКЦИОНИЗМУ»

С 15 по 19 июля в столице Никарагуа Манагуа прошла очередная ежегодная XXIII Встреча Форума Сан-Паулу (ФСП), в который входят десятки левых и левоцентристских партий, действующих в странах Латинской Америки.

За год, минувший с предыдущей Встречи Форума в Сальвадоре, накал политической и классовой борьбы во многих странах западного полушария только обострился. В частности, это можно сказать, ссылаясь на примеры Бразилии и Венесуэлы. Неудивительно, что во многих выступлениях делегатов ФСП звучали призывы к интернациональной солидарности с Боливарианской революцией в Венесуэле и с Партией труда Бразилии и её основателем Лулой, недавно приговорённым к тюремному заключению.

ФСП вновь показал, что это уникальное для международного левого движения объединение, где идейно-политический «веер» охватывает широчайший спектр от крайне левых до респектабельных социнтерновских партий, уже давно переросло чисто «институционально-партийные» рамки и формы, и деятельности. В рамках XXIII встречи Форума прошли специальные мероприятия, собравшие, в частности, левых парламентариев, мэров и губернаторов, молодых активистов, представителей женских и народных организаций, профсоюзных активистов, деятелей СМИ и т. д. Любопытно, что Форум проводит на территории Никарагуа уже четвёртую встречу. На сей раз она была приурочена к празднествам 38-й годовщины народной Сандинистской революции, активное участие в которых 18 и 19 июля и приняли иностранные делегации. Любопытно также, что один из тематических семинаров на ФСП был посвящён столетию Октябрьской революции; причём отвечала за его проведение КПРФ, что стало возможным благодаря солидарной поддержки со стороны латиноамериканских коммунистических партий.

Принципы интернационализма, антиимпериализма и антимилитаризма изначально лежат в основе деятельности Форума Сан-Паулу. Его участники признают, что на нынешнем историческом этапе латиноамериканское левое движение переживает непростой, тяжёлый момент. В принятых документах на Форуме отмечалось, что зачастую сами государства и их институты не отвечают ныне повседневным чаяниям простых людей и поэтому актуальным является поиск альтернативной модели развития.

Главный фокус участников пятидневной дискуссии был обращён на обсуждение внешней и внешнеэкономической политики новой американской администрации. Об этом говорит и само название итоговой резолюции Встречи – «Между глобализацией и неолиберальным империалистическим протекционизмом». Отмечая, что, оказавшись в кризисе, правящие круги Соединённых Штатов выбрали новую тактику, приход к власти Дональда Трампа, с точки зрения латиноамериканских левых, свидетельствует о победе начала «имперского протекционизма» и консервативного интервенционизма. Заметим, что большинство входящих в ФСП левых партий, не находились под обаянием «либеральной» внешней политики Барака Обамы, справедливо отмечая, что американский империализм никогда не отказывался от защиты своих интересов и интересов североамериканских корпораций. Но и империализм «а-ля Трамп» латиноамериканские левые раскусили. В итоговой резолюции Форума отмечается: «Было бы ошибкой думать, что новая версия протекционизма отказывается от имперской борьбы за сельское хозяйство или за минеральное сырьё за счёт жизненно важных ресурсов наших народов».

Делегаты последней Встречи Форума Сан-Паулу делают вывод о том, что неолиберальная глобализация после ухода из Белого дома Обамы вовсе не умерла. Ведь такие институты глобализации, как МВФ, ВТО, ВБ, национальные банки ведущих капиталистических держав, продолжают доминировать в мировой экономике и международных финансах, а империализм как таковой (и прежде всего американский империализм) по-прежнему играет главенствующую роль в мировой политике. В итоговой резолюции Встречи ФСП в Манагуа отмечается, что «сегодня человечество находится под атакой финансового спекулятивного капитализма», хотя последний и пребывает в состоянии перманентного кризиса.

Левые силы Латинской Америки вполне осознают, что «трампизм» представляет для всех прогрессивных кругов серьёзную опасность.

Уже самые первые действия и распоряжения трамповской администрации (относительно закрытия США для граждан ряда мусульманских стран, строительства стены на границе с Мексикой и высылки нелегальных иммигрантов) в глазах входящих в ФСП сил свидетельствуют о реакционном характере правой администрации в США.

Эта же реакционность проявляется и во внешней политике, когда Вашингтон угрожает финансовыми санкциями прогрессивным правительствам в латиноамериканском регионе, играет мускулами в Восточной Азии, вновь ведёт дело к обострению в отношении Ирана, поддерживает на Большом Ближнем Востоке Израиль и Саудовскую Аравию. Всё это свидетельствует, с точки зрения левых сил западного полушария, о том, что «Трамп выполняет план по санации империалистической капиталистической системы», а Соединённые Штаты остаются главной империалистической державой, располагая самым большим военным бюджетом и десятками военных баз повсюду на планете. А завуалированный протекционизм, даже если он и является попыткой ответа на финансовое, промышленное и торговое измерения кризиса капиталистической системы, на деле используется американским руководством для борьбы с соседями и для защиты интересов американских рынков и базирующихся в Северной Америке многонациональных корпораций.

Вслед за многими радикальными левыми силами Старого Света латиноамериканские левые повторяют, что победа Д. Трампа явным образом доказывает: «Нынешняя политическая реальность такова, что авторитарные, неофашистские и ксенофобские силы способны расширить свою сферу влияния и поддержки у населения Европы и Соединённых Штатов». Любопытно, что рассуждая о силах, которые в современном мире могли бы реально бросить перчатку американскому империализму, партии-члены ФСП «держат в уме», в частности, неформальный альянс БРИКС, располагающий половиной мирового населения, 30% земной площади, 22% мирового ВВП и 45% всех валютных ресурсов.

Так или иначе, но латиноамериканские левые исходят из того, что «империализм не откажется ни от глобализации капитала, ни от неолиберальной политики на периферии». И поэтому они заявляют, что левые и прогрессивные силы должны быть на переднем крае борьбы народов за более справедливое и гуманное общество, за независимость и суверенитет.

Как верно отмечает политолог Карлос Санта Мариа, исторически «Латинская Америка была наглядным примером того, как социализм мог стать комплексной социальной альтернативой кабальному капитализму».

Ныне, это хорошо известно и понятно, латиноамериканская левая переживает не самый простой период своей истории. Но ведь и на фоне естественных сложностей и проблем есть победы и позитивные моменты. Так, с момента прошлогодней Встречи ФСП левые на всеобщих выборах сумели сохранить власть в Никарагуа и Эквадоре. Победа Ленина Морено в Эквадоре символична не только именем нового президента, но и тем, что он одержал верх в стране, относящейся к парадигме «социализма XXI века». Не без проблем, но вполне неплохо продолжают управлять своими странами участники Форума Сан-Паулу в Боливии, Уругвае и Чили. Набирают популярность и левые оппозиционные силы в Мексике.

В общем, далеко не всё так скверно и гибло в широких рядах латиноамериканского левого движения. Вот почему очень актуальными представляются содержащиеся в принятых на Встрече в Манагуа документы, где говорится о необходимости новых форм работы среди молодёжи и студенчества (что понятно: в странах западного полушария традиционно молодёжь является мощнейшим резервом для левых и левоцентристов), усилении «воображения» при проведении социальной и политической агитации. ФСП признаёт допущенные левыми правительствами ошибки в экономической и социальной сфере, что тоже немаловажно: на прошлых встречах самокритика почти не присутствовала.

В данной связи интересен, по сути, неомарксистский тезис о необходимости укрепления «социального блока» прогрессивных изменений. В этом блоке должно быть место рабочим, крестьянам, ремесленникам, мелким торговцам, самозанятым, семейным предприятиям, молодёжи, женщинам, этническим общинам, афроамериканцам, коренным народам Америки. Также в итоговой резолюции Форума подчёркивается: «Было бы желательным дальнейшее распространение опыта демократии и социализма на Кубе, опыт миссий в Венесуэле боливарианского социализма, опыт гражданской революции в Эквадоре, а также опыт общинного социализма в Боливии».

Латиноамериканский современный социализм продолжает оставаться плюралистическим, разнообразным и креативным. Эти его особенности отличают актуальное левое движение Латинской Америки в лучшую сторону – по сравнению с другими континентами. Во многом это так потому, что на других континентах нет субъектов, подобных Форуму Сан-Паулу. Это историческое завоевание и политическое «ноу-хау» латиноамериканских левых. Опыт, который засуживает внимания, который следует использовать, которому надо учиться и следовать.