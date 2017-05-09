Ах, обмануть меня не трудно…

Допущение плюрализма в демократическом обществе – не что иное, как временный компромисс, возникающий в процессе борьбы идей. Крупной буржуазии нет никакой выгоды от вашей веры, например, в домовых: прибыль из этого может извлечь разве что мелкий бизнес, владеющий подвальным магазинчиком, продающим различные защитные амулеты. Капитализм в своем развитии подразумевает монополизацию всех явлений, в том числе и идеологии.

Какое-то время монополии готовы мириться с тем, что отдельные индивидуумы имеют отличные от основного общества потребности, в том числе и культурные. Еще 1964 году Герберт Маркузе в своей работе «Одномерный человек» описал гипотетическое общество, где у всех индивидуумов одни и те же желания и потребности. Достигается это достаточно легко за счет навязывания тех или иных идей через СМИ.

Связано ли все это с прошедшими митингами? Да, так как здесь действуют те же самые механизмы одномерности. Социальный статус затрагивается с нескольких сторон. С одной стороны, коррупция легко увязывается в невозможность приобретать разрекламированные продукты, что уже запрограммировано как фактор, снижающий социальную значимость, и это само по себе вызывает протест. Кроме того, митинг становится более привлекательным и дешевым способом испытать новые ощущения. Это некое шоу, которое нельзя пропустить.

Сегодня молодые люди выходят протестовать именно с целью не пропустить и зафиксировать факт присутствия.

Перед нами одно из проявлений субъективного идеализма – они верят именно в этот конкретный митинг, в себя и в лидера, а не в объективную реальность, построенную на законах исторического материализма. Любая попытка коммунистов противопоставить свои идеи столкнется с религиозным культом, с защитой своего политического гуру и заведомо обречена на провал.

Однако если предыдущее поколение еще можно было обмануть лозунгами «всего добейся сам», то нынешнее понимает, что без капитала дорога в жизнь закрыта. В то же время оно еще не понимает, что для успешного продвижения нужен стартовый капитал. Отчасти это объясняется влиянием родителей, которые в свое время стали свидетелями небывалого обогащения некоторых предприимчивых людей практически при полном отсутствии каких-либо ресурсов.

В итоге это выливается в некоторое представление о карьерном росте через некоторые промежуточные стадии, непосредственно не связанные с основной карьерой. Так, молодой человек, обучаясь в университете, может считать само собой разумеющимся подрабатывать где-нибудь по вечерам, а накопленные денежные средства конвертировать в сдачу зачетов. Точно так же они рассматривают и будущую карьеру, очень часто воспринимая какую-то неквалифицированную работу как временную, например, с целью накопить средства для покупки какого-либо «доходного места». У них также популярны идеи создания капитала или накопления путем вложения денег в банк. Свой проигрыш они воспринимают как временный или как вынужденную задержку желаемого результата, например, в результате отсутствия «нужных» людей у руля капиталистической власти.

Мы находимся в стране, где у молодого поколения еще нет достаточно примеров проигравших в капиталистической системе, я имею ввиду проигравших как класс.

Бедный человек воспринимается как «не вписавшийся в рынок» или жертва коррумпированной власти и каких-то случайностей.

Перечисленные факторы существенно тормозят классовую осознанность. По большей части бедная и богатая молодежь в нашей стране ощущают себя как один класс, предполагая, что разница в доходах временная, будет легко скомпенсирована личными способностями и упорным трудом. А с легкой руки либералов, еще и участием в оппозиционных митингах. Даже сама риторика протестов как бы намекает, что «они такие же как и мы – просто воруют больше».

Коммунистическому движению, конечно же, в первую очередь необходимо оказывать воздействие именно на молодежь, развеивать сложившиеся в ее среде мифы. В том числе и миф, что решение проблем с коррупцией решит их собственные проблемы.

Дмитрий Солин