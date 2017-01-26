Социалист Бенуа Амон обещает заставить сердце Франции биться снова

Во Франции проходят партийные президентские праймериз. Ныне правящая Социалистическая партия заметно уступает по популярности консерваторам и националистам, и причина этого – крайне непопулярные либеральные реформы, продавленные правительством. Избиратели, голосовавшие за Олланда и социалистов, чувствуют себя обманутыми, так как левые отказываются от традиционной левой программы в пользу социал-либерализма и неолиберализма. На этом либерально-консервативном фоне примечателен быстрый взлет популярности среди избирателей спикера Социалистической партии Франции Бенуа Амона и его политическая программа, выделяющаяся своим относительным левым радикализмом

Всего в социалистических праймериз участвуют семь кандидатов, и 49-летний Амон — наиболее левый из них. Его программа построена вокруг радикального предложения выплаты всеобщего базового ежемесячного дохода всем французским гражданам, независимо от их материального положения.

Амона называют «французским Берни Сандерсом» и считают поклонником американского сенатора-социалиста. Амон — член Социалистической партии Франции и одновременно член Партии европейских социалистов.

В период с мая 2012 по март 2014 он занимал пост младшего министра социальной экономики, с апреля по август 2014 был министром национального образования. Вместе с министром экономического оздоровления Франции Арно Монтебургом Амон подал в отставку в 2014 году, после того как они вдвоём призвали отказаться от неолиберальной политики мер жёсткой экономии. По оценке Амона, президент Олланд отошел от социалистической программы, в связи с чем работать в правительстве Амон отказался. С этого момента Амона считали «изгоем» или «бунтарем» в Социалистической партии, аутсайдером, чьи шансы на отстаивание собственной радикальной позиции невелики.

Амон объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в августе 2016 года. Будучи критически настроенным в отношении социал-либеральной политики, проводимой Олландом и Вальсом, он представляет на выборах левое крыло и «политических зеленых» Социалистической партии.

На состоявшемся 22 января первом раунде президентских праймериз Амон набрал 33% голосов, в результате опередив считавшегося фаворитом гонки бывшего премьер-министра (ушел в отставку в декабре 2016 года) Мануэля Вальса, получившего 29%, и заручившись поддержкой своего давнего соратника Арно Монтебурга, который занял третье место с 26% голосов. Такой результат заставил оппонентов считаться с недавним аутсайдером и сделал его серьезным конкурентом для остальных участников президентской гонки. В французских СМИ бунтарь из левого крыла социалистов неожиданно стал центром внимания. Российские СМИ, что уже традиционно, практически игнорируют это событие либо, как в случае с Берни Сандерсом и его кампанией, не вдаются в контекст происходящего.

Программа Амона вызывает интерес. Введение всеобщего базового дохода, согласно Амону, неизбежно необходимо, так как работа в будущем станет редкостью, человеческий труд на производстве будет замещен растущей роботизацией.

Амон — сторонник 35-часовой рабочей недели и менее, если работник того желает, в обмен на компенсацию от государства. Он предлагает легализовать марихуану и узаконить эвтаназию, обложить налогом продукцию, производимую роботами, кардинально отменить принятое в прошлом году трудовое законодательство, облегчившее наем и увольнение работников.

Амон выступает за увеличение инвестиций в возобновляемую энергетику, ставя цель довести долю возобновляемых энергоресурсов в энергетике Франции до 50% к 2025 году. «Общие блага» (водные ресурсы, воздух, биоразнообразие) он хочет защитить посредством конституции. Амон очень критически настроен в отношении неолиберального мифа о бесконечном экономическом росте, что он считает причиной уничтожения планеты. «Назрела насущная потребность изменить наше отношение к производству и потреблению. Мы можем договариваться с банкирами, но мы не можем договариваться с планетой», – говорит он по поводу глобального экологического кризиса, вызванного сложившейся экономической системой. Неолиберализм, как доказывает Амон, это политическая квазирелигия.

К недостаткам программы Амона относят ее недостаточную конкретность.

План по введению всеобщего дохода Амон намечает лишь в общих чертах и предлагает осуществить его в три стадии. На первой стадии ныне действующее минимальное пособие для самых малоимущих французских граждан будет увеличено на 10% до 600 евро в месяц. На второй стадии выплата этого пособия будет распространена на всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет. И на заключительном этапе ориентировочно после 2022 года эта программа с выплатой уже 750 евро в месяц охватит всех французских граждан.

Амон не вдается в детали, когда речь заходит о том, как его программа будет финансироваться. Поэтому одни рассматривают проект Амона как связанный с заботой о будущем развитии общества и отзываются о нем с уважением, в то время как другие считают это утопией. Однако скептицизм критиков не уменьшает популярность Амона среди левых избирателей.

Опередив в первом туре праймериз Вальса, продолжающего оставаться влиятельной фигурой в Социалистической партии, несмотря на отставку с поста премьер-министра, Амон привлек внимание к важным проблемам французских социалистов, наиболее очевидная из которых — это глубокий раскол между сторонниками левого крыла Социалистической партии и более либеральными, занимающими центристскую позицию в действующем социалистическом правительстве, представителем которых является Мануэль Вальс. На Вальса партноменклатура соцпартии делает основную ставку. Это тот самый премьер-министр, который продавил в высшей степени непопулярную трудовую реформу, а также провел законы о мерах безопасности (аналог российского «Пакета Яровой»). В результате между Вальсом и настроенными на традиционную левую повестку сторонниками соцпартии образовалась пропасть, которую фавориту социалистов теперь очень трудно преодолеть. Все это может выбить Вальса из предвыборной гонки во втором туре праймериз и принести победу бунтарю Амону. Бенуа Амон выходит во второй тур на сильной позиции.

Если Амон победит на праймериз, это переориентирует французскую соцпартию от центристской политики назад к ее традиционным левым позициям.

Но на президентских выборах это еще не гарантирует победу, так как независимо от того, кто получит номинацию от социалистов на праймериз, на выборах их кандидат будет всего лишь пятым по популярности среди всех остальных кандидатов согласно опросам общественного мнения.

Даже если Амону не удастся победить на президентских выборах, его номинация может повлиять на расклад голосов за других кандидатов. Выдвижение Амона от социалистов, скорее всего, заставит избирателей-центристов на президентских выборах перейти в число сторонников либерала Эммануэля Макрона, бывшего банкира, чья растущая популярность начинает волновать крайне правый Национальный Фронт. Макрон рассчитывает превзойти по популярности во втором туре президентских праймериз Марин Ле Пен. Сейчас, после первого тура французских праймериз, тройка лидеров выглядит так: Франсуа Фийон, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон.

Кандидатура Макрона интересна в контексте нашей темы тем, что себя Макрон считает «левым» кандидатом, а следовательно, рассчитывает на голоса левого электората, которые могли бы пойти Амону. Позиционирование очень странное, так как именно Макрон был идеологом отказа от 35-часовой рабочей недели во Франции:

«Когда ты молод, 35 часов это очень мало, нужно набираться опыта во работе, поэтому работать нужно больше».

После встречи с представителями национального профсоюза во время протестов рабочих Макрон сказал участнику профсоюза: «Лучший способ позволить себе иметь хороший костюм – это больше работать», за что Макрона потом закидали яйцами. Франсуа Олланд долго поддерживал своего любимца и протеже Макрона, сделав его сначала советником президента по экономике, а затем в 2014 году министром экономики, хотя Макрон никогда не был членом Социалистической партии. Олланда продолжил поддерживать его и в 2016 году, когда Макрон создал свое неолиберальное политическое движение «En Marche» («в действии», «на ходу» или утвердившийся перевод на русский «Вперед!»). В августе 2016 Макрон подал в отставку и сконцентрировался на президентской гонке.

Французские левые не признают Макрона и в насмешку называют его «копипастом Тони Блэра». Несмотря на это, он продолжает позиционировать себя как «левого» кандидата, по его словам, «левого, который имеет дело с реальностью и хочет реформировать страну». Избиратели, для которых Ле Пен слишком правая, а Амон –слишком левый, могут обратиться к Маркону и вывести его во второй тур президентских выборов.

Несмотря на то, что наибольшим успехом во Франции пользуются правые популисты, в первую очередь Марин Ле Пен, появление в этой кампании социалиста Амона, пусть даже не в первой тройке, может стать знаком возвращения политики предыдущей эры. На протяжении многих лет ведущие французские партии смещались к центристским позициям, что закономерно привело к апатии избирателей. Сегодня избирателям в качестве наиболее вероятного президента предлагают перспективу в лице Франсуа Фийона – консерватора-католика старой школы во главе основной правой Республиканской партии или крайне правой националистки Марин Ле Пен. Если же Бенуа Амон выиграет социалистическую номинацию 29 января, главная французская левая партия сможет, наконец, противопоставить консерваторам традиционную левую позицию по вопросам трудовых прав, перераспределения общественного богатства, гражданских свобод и охраны окружающей среды.

Основной источник (с дополнениями и переработкой): http://www.bbc.com/news/world-europe-38723219