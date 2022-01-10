Казахстан: протесты, беспорядки и «оккупация»

Кланы, борющиеся за власть внутри Казахстана, использовали народные протесты для эскалации своей борьбы. Граждане страны вышли на площади городов с вполне адекватными экономическими требованиями после резкого повышения цен на сжиженный газ. Но беспорядки уже устраивали не они, а члены назарбаевского клана, которые контролировали и силовые структуры, и криминал в придачу с религиозными (читай исламскими) радикалами. Весь вопрос в том, какие выводы из произошедшего сделает удержавшийся пока у власти президент Касым-Жомарт Токаев.

Кратко напомню хронологию событий. 2 января жители некоторых городов Мангистауской области на юго-западе Казахстана массово вышли на улицы с призывом снизить цены на сжиженный газ, который активно используется местными автовладельцами. 1 января цена за литр указанного топлива возросла до 120 тенге (около 20 рублей), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (около 10 рублей).

За пару дней протесты распространились на несколько крупных городов в разных частях страны, включая столицу Нур-Султан (до 2019 года назывался Астана) и крупнейший город страны Алма-Ату (на казахский манер называется Алматы). Они происходили исключительно мирно. Граждане – разных национальностей, Казахстан многонациональная страна – проводили свои акции исключительно дружно. В основном, они требовали встречи с местными чиновниками, собравшись на центральных площадях.

Президент Токаев объявил об уступках во второй половине дня 4 января – цены на газ будут снижены до 50 тенге за литр, даже дешевле, чем была его стоимость до 1 января. Но Токаев уже не успевал реагировать на запросы протестующих – он бежал позади набирающего скорость «поезда» народного протеста. Недовольные граждане, чье число на площадях страны стремительно увеличивалось, стали выдвигать политические требования: отставка правительства. Главным лозунгом акций стало: «Шал, кет!» — в переводе с казахского «Старик, уходи!» (надо сказать, что и русские в Казахстане часто используют некоторые общепринятые у казахов выражения на родном языке, поэтому ничего удивительного, что на видео протестующие со славянским типом лица скандировали этот лозунг). Под «стариком» имелся ввиду первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. В 2019 году он формально передал власть Токаеву, председателю верхней палаты парламента на тот момент. Однако в Казахстане называли Токаева, даже спустя два года президентства, «мебелью» при клане Назарбаева – то есть реальной власти он не имел. Граждане страны понимали, что Назарбаев покинул пост, но от дел не отошел. Правительство сплошь состояло из ставленников назарбаевского клана, ключевые посты – например, в силовых структурах – продолжали занимать те же люди, которых в свое время назначил еще президент Назарбаев.

Вечером 4 января полиция в Алма-Ате применила спецсредства против мирно протестующих в центре города – на площади Республики, начались массовые задержания. Участников акций задерживали также в Нур-Султане, Чимкенте, Таразе, Кокшетау, Актау и других городах. От этого количество протестующих стало увеличиваться еще быстрее. Ситуация в крупнейшем городе страны, как впрочем и многих других, явно выходила из-под контроля властей.

В первой половине дня 5 января происходит то, чего требуют протестующие, но чего совершенно точно не хочет назарбаевский клан – Токаев отправляет в отставку правительство страны.

Во второй половине того же дня ситуация на площадях, где собрались протестующие граждане, резко меняется. Среди протестующих появляются группы хорошо организованных мужчин, которые приступают к штурму административных зданий. При этом сами силовики либо не противодействуют им, либо вовсе куда-то исчезают, просто отбывают в неизвестном направлении. Приезжали автомобили без номеров, оттуда быстро выгружали оружие, которое разбирали те самые хорошо организованные группы людей, а потом убывали. Штурмом взят акимат (администрация) Алма-Аты. По непонятным причинам его поджигают. Начинаются нападения на магазины и торговые центры в районе алма-атинского акимата, витрины разбиты, мародеры выносят товары и взламывают банкоматы. В центре крупнейшего города Казахстана силовиков вообще больше нет! Они бросили свои автомобили и спецтехнику, которую зачем-то громят те самые организованные группы неизвестных.

В ночь с 5 на 6 января в Алма-Ате царит хаос: группы вооруженных мужчин грабят, ведут беспорядочную стрельбу, без боя захватывают городское управление Комитета национальной безопасности (КНБ, местный аналог ФСБ). Арсенал в здании нацбезопасности разграблен, у погромщиков появляются даже гранатометы. Складывается впечатление, что здание нацбезопасности вообще никто не защищал. Напомню, что во время народного восстания в Луганске весной 2014 года протестующие смогли взять штурмом здание местного госбезопасности (СБУ) лишь спустя несколько недель непрекращающихся митингов – до того силовикам успешно удавалось удерживать свои объекты под контролем.

Так же в ночь с 5 на 6 января Токаев делает еще более решительный шаг, чем отставка правительства. Он отправляет в отставку главу КНБ Карима Масимова и его заместителя Самата Абиша (урожденного Назарбаева, новую фамилию он взял по имени деда), который приходится племянником первому президенту независимого Казахстана. Масимов и Абиш – ключевые фигуры в сформированном назарбаевским режимом репрессивном аппарате. Но у Токаева нет реальной власти над силовиками, несмотря на официальное отстранение Масимова (он возглавлял нацбезопасность с 2016 года) и Абиша. Чтобы удержать пост президента он обращается за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Де-факто просит военной помощи у России.

Разворачивающаяся кровавая вакханалия на улицах Алма-Аты и ряда других южных казахстанских городов – это уже борьба Токаева против назарбаевского клана. Общеизвестный факт в Казахстане, что назарбаевские силовики фактически «крышевали» местный криминалитет и группы исламских радикалов. Теперь криминальные группы и религиозные радикалы вступили в борьбу за сохранение власти назарбаевского клана.

Ввод частей российских десантников является скорее моральным фактором для силовиков и чиновников в Казахстане – Токаев всерьез намерен держаться за власть, поэтому, ребята, вставайте на его сторону. Я бы не стал называть прибывших в казахстанские города для охраны объектов инфраструктуры российских военных интервентами или оккупантами. Вероятно, без них кровавый хаос в Казахстане набирал бы еще большие масштабы.

После переброски ульяновского и ивановского соединений ВДВ в Алма-Ату казахстанские силовики снова появились на улицах разгромленных городов и приступили к поимке и подавлению вооруженных банд.

К утру 9 января ситуация в стране в целом стабилизировалась. Правда, остаются неизвестными судьбы ключевых фигур: самого Назарбаева, Самата Абиша (появлялась новость о его задержании, но ее позже опровергли, хотя она успела широко разойтись в медиа на постсоветском пространстве) и других родственников первого президента Казахстана, а также олигархов, приближенных к назарбаевскому клану – например, Патоха Шодиева и Александра Машкевича.

Идеальное развитие дальнейших событий: задержание Абиша и других родственников Назарбаева, причастных к ограблению казахстанского народа, скорый вывод миротворцев ОДКБ (оперативность и масштабы их переброски, полагаю, уже достаточно впечатлили назарбаевский клан), объявление о внеочередных парламентских и президентских выборах, регистрация всех партий и кандидатов и, собственно, честное проведение этих выборов. Тогда Токаев станет символом демократизации постсоветской Средней Азии, где все постсоветские годы правят разные ханы и ханчики.

Правда, для реализации такого плана есть большое НО – Токаев теперь очень зависим от российского президента Владимира Путина. Как мы хорошо знаем, подобная зависимость ни к чему хорошему обычно не приводит.

Если же Токаев будет действовать так, как ему будут советовать кремлевские «умники», то мы просто увидим, как назарбаевский клан в Казахстане сменится токаевским, а затягивание присутствия российских войск превратится в оккупацию.