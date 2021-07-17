Что случилось в Гаити?
После убийства президента Гаити эта маленькая и очень бедная страна оказалась в центре внимания новостных агентств всего мира. Но что же это за страна и почему дела там идут столь плохо?
После освобождения от Франции в 1804 году Гаити не только стала первой независимой страной в Латинской Америке и второй на континенте (после США), но и первой и единственной страной в мире, созданной рабами. Увы, получив признание независимости в 1825 году, Республика Гаити не решила все свои экономические, политические и социальные проблемы.
С обретением независимости также возникла и тенденция к маргинализации общества в Гаити, существующая в Республике по сегодняшний день.
Кроме этого, у Гаити были серьезные экономические проблемы. Чтобы добиться определенного признания международным сообществом, в 1825 году президент Гаити Жан-Пьер Бойер подписал «Королевский указ Карла X» — пакт, продвигаемый Французской империей. Данный документ обещал международное признание Гаити, однако для этого необходимо было заплатить высокую цену. Карибское государство должно было:
- – снизить тарифы на импорт товаров из Франции на 50%;
- – заплатить Франции компенсацию в размере 150 000 000 франков (золотом): компенсация бывшим поселенцам за потерянное имущество.
Оплата этой компенсации буквально парализовала способность гаитян к инвестициям в собственную инфраструктуру, государственное образование и общую работу государственных служб, что побудило правительство Гаити взять многочисленные ссуды и погрязнуть в долгах французских, американских и немецких банков.
Таким образом, можно проследить особенность зависимости от предшествующего развития (path dependence) экономики Республики Гаити. С момента получения независимости Гаити погрязла в долгах и экономических проблемах, которые сохраняются и по сей день.
На сегодняшний момент экономическую ситуацию в стране ухудшают и природные бедствия и катастрофы. В 2010 году в Республике было сильнейшее землетрясение, а в 2016 году на страну обрушился ураган Мэтью.
Что касается политических скандалов, то уже в 2015 году Карибская страна была втянута в политический кризис после аннулирования выборов из-за обвинений президента Мишеля Мартелли в мошенничестве и серьезных протестных движений.
В 2016 году на президентских выборах победил Жовенель Моиз. Однако и его политическая работа была подвержена резкой критике в последние годы его правления из-за существования коррупции, которая наносит огромный ущерб жителям острова. Следует отметить, что и предыдущему президенту предъявляли схожие обвинения.
Как пришел президент и история его управления
В 2015 году президент Мишель Мартелли назначил Моиза кандидатом в президенты от политической партии, основанной Мартелли, правоцентристской Гаитянской партии Тет Кале. В своей кампании Моиз продвигал биоэкологическое сельское хозяйство как экономический двигатель Гаити. Он также выразил поддержку политике, проводимой Мартелли: всеобщее образование и здравоохранение, реформа энергетики, верховенство закона, создание рабочих мест, охрана окружающей среды и развитие Гаити как места назначения для экотуризма и агротуризма. Моиз получил 32,8% голосов в первом туре выборов, состоявшихся 15 октября 2015 года, а второе место занял Джуд Селестен. Однако экзит-полл, проведенный Haiti Sentinel, показал, что Моиз получил только 6% голосов, а Селестен и многие наблюдатели назвали результаты мошенническими. Тысячи людей вышли на улицы в яростных протестах, вынудив отложить второй тур выборов. Голосование было окончательно аннулировано в июне 2016 года. В феврале 2016 года, после того как действующий президент Мишель Мартелли ушел в отставку в конце своего срока, парламент провел специальные выборы, и Джоселерме Приверт был назначен временным президентом до проведения новых выборов.
20 ноября 2016 года были проведены новые выборы; неделю спустя было объявлено, что Моиз победил на выборах с 55,67% голосов и с предполагаемой явкой избирателей 21%, обойдя 26 других кандидатов. Моиз, таким образом, обеспечил себе президентство без необходимости участвовать во втором туре выборов. Он столкнулся с вызовами своему мандату со стороны лидеров оппозиции, которые считали, что его пятилетний мандат должен закончиться с даты безрезультатных выборов 2015 года, то есть 7 февраля 2021 года, через пять лет после того, как его предшественник на этом посту ушел в отставку.
Что послужило причиной убийства
7 июля 2021 года Жовенель Моис был убит, когда неизвестные вооруженные люди напали на его резиденцию в Пелерине, район Петион-Виль. Мартина Моис, первая леди Гаити, была госпитализирована с ранениями, полученными во время нападения, и отправлена на лечение в Калифорнию. В пресс-релизе, опубликованном позже в тот же день из офиса исполняющего обязанности премьер-министра Клода Жозефа, в нападении обвинили «группу неизвестных лиц, некоторые из которых говорили по-испански» (иными словами намек на иностранных агентов, предположительно – доминиканцев).
Убийство президента еще раз ставит под вопрос подорванную стабильность страны, страдающую от политических и социальных потрясений, а также стихийных бедствий последних лет.
Гаитянский академик Роберт Фаттон уверяет, что в стране, отмеченной бедностью и трагедиями, диктатурой и политическими заговорами, стихийными бедствиями и т. д., произошло одно из самых тревожных событий.
Недавно бывший сотрудник полиции угрожал “революцией”, а несколько месяцев назад сам Моиз сообщил о предполагаемых заговорах с целью его убийства. Несколько человек были фактически арестованы, а затем освобождены. Смерть Моиса произошла на фоне обострения политической нестабильности, бандитского насилия, инфляции и высокого уровня заражения коронавирусом на Гаити.
На Гаити существует множество преступных группировок, и самая важная из них возглавляется Джимми Черизье, бывшим лидером полиции, который обещал устроить революцию в стране.
Однако трудно представить, что такие банды могут получить доступ к команде наемников, подобной той, которая, по-видимому, стоит за тем, что произошло, или что они способны организовать или имеют материально-технические возможности для проведения такой операции.
Также незадолго до своей гибели Жовенель Моиз вступил в конфликт с американскими властями. Вашингтон требовал от него побыстрее уйти с поста. Моиз утверждал, что его президентский срок еще не истек. В январе 2020 года он распустил парламент и последние полтора года управлял страной самостоятельно. Стоит отметить, что конституция Гаити закрепляет верховную власть в стране за парламентом. Весь прошлый год ведущие американские политики призывали его назначить президентские и парламентские выборы и сдать власть.
Волнения в стране
После убийства президента в стране возник политический кризис, так как согласно конституции обязанности президента должен перенять председатель Верховного суда, однако и он совсем недавно скончался от Сovid – 19. Таким образом следующим на очереди оказался премьер министр, но буквально за день до трагедии Жовенел Моиз назначил нового главу правительства, однако тот не успел провести присягу. В ООН настаивают, что бывший премьер должен находиться у власти до следующих выборов.
Власти Гаити, не раз переживавшие волнения, восстания и революции, обеспокоены и опасаются хаоса, в который может погрузиться страна после убийства президента. В предыдущих восстаниях проглядывается закономерность публичных выступлений лидеров оппозиции после достижения успехов в свержении действующей власти, однако на этот раз такого не случилось.
Профессор истории в университете штата Калифорния в г. Сан Маркос, Алиса Сепинуолл, отметила, что волнения происходили в стране повсеместно и в течение всего года. Это связано с ситуацией сложившейся в феврале, когда Жовенел Моиз и решился на продление своего срока на еще один год. После заявления о продлении своего срока, он отправил в отставку трех членов Верховного суда, спровоцировав тем самым всеобщие волнения.
Люди ждали, что он сложит свои полномочия, многие гаитяне считали, что его срок давно прошел и он считался президентом лишь де-факто. Именно поэтому изначально подозреваемых искали среди патриотично настроенных жителей. Однако по другой версии именно внутриполитическая ситуация привела к этому, возможно к этому причастны именно члены его партии, вступившие в заговор.
Алиса Сепинуолл также отметила, что США, по ее мнению не могут быть причастными к убийству президента, поскольку в Вашингтоне в последнее время не раз упоминали о том, что они будут всячески поддерживать политическую партию президента. Однако сама Алиса, не стесняется говорить о том, что Америка поддерживает лишь тех лидеров Гаити, которые являются наиболее выгодными с точки зрения ведения бизнеса.
В данный момент развернулась ожесточенная борьба за власть. Столица Гаити Порт-о-Пренс напоминает поле боя, Сенат республики провозгласил своего председателя Жозефа Ламбера исполняющим обязанности президента, однако на высший пост нашлись и другие желающие. Два премьер министра и спикер парламента не могут «поделить кресло». В данный момент политическую борьбу ведут временно исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф, только что назначенный премьер Ариэль Анри и спикер парламента Жозеф Ламбер избранный сенатом.
Внутриполитическую борьбу сопровождают массовые беспорядки, сожженные машины, покрышки, усиленные отряды полиции и армии. В столице царит Хаос. Власти Гаити обратились к США и ООН с просьбой ввода иностранного контингента для защиты жизненно важных объектов. Матиас Пьер, министр по делам выборов островного государства, подтвердил, что во время разговора между госсекретарем США и премьер министром Гаити, США предложили помощь, услышав опасения властей о нападении на аэропорт, правительственные объекты и тд. Однако Вашингтон обещал оказать лишь финансовую поддержку и помощь специалистов в расследовании убийства президента. Тем временем сотни гаитян окружили посольство США в столице в надежде уехать.
Выборы президента переносить не стали, они назначены на сентябрь, гаитяне собираются поменять и конституцию, проведя референдум, позволяющий предоставить расширенные полномочия главе государства.
Фомина Юлия, Норкина Софья, Просвирова Валерия
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