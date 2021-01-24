Монастырь города бесов

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит

по безводным местам, ища покоя,и, не находя,

говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел;

Евангелие от Луки 11:24

Постироничным действом завершился чудовищный 2020 год на Урале: московский спецназ штурмует монастырскую обитель. Се – призрак последних времён, ибо сказано: «Предаст же брат брата на смерть и восстанет скрепа на скрепу»! Применение грубой мужской силы вызвано тем, что настоятель Среднеуральского женского монастыря контактировать с кесаревыми посланниками не желал от слова «аминь».

Эта история начинается с Карена Шахназарова. За ироничным «Курьером», мистическим «Городом Зеро», последовал покаянный «Цареубийца».Он оказался шизофренически похож на пелевинское«Чапаев и Пустота». Только в нашей реальности на волю выходит не Пётр Пустота, а будущий (не)отец Сергий, в миру – Николай Романов, предводитель уральских царебожников.

Выходит он, правда, не из психушки, а из тюрьмы(не мог же Пелевин предвидеть буквально всего?). Чалился будущий (не)отец Сергий 13 лет за убийство с отягчающими в суровой тагильской ИК-13. «Красная утка» – колония специализированная, для бывших сотрудников правоохранительных органов, таких как Николай Романов.

Получив от тюремного начальства хорошие рекомендации, помыкавшись по обителям, прибился раб божий Николай на подворье в селе Красногорском (Свердловская область), где назначили его пастухом пожертвованных монастырю коров. Но, по заверениям местного участкового милиционера,уже совсем скоро пропал послушник вместе с коровами, так что искали его с собаками, да так никого и не доискались.

Нашёлся сердешный в 1998 году в Московской семинарии, откуда через семь лет(со второго курса з/о) был исключён из-за систематических пропусков и неактивности в учёбе.

Вплоть до 2005 года раб божий Николай Васильевич Романов был занят возведением монастыря на месте большевистского погребения гражданина Николая Александровича Романова с семьёй и домочадцами. Тысячу раз правы были богопротивные коммунисты, когда пытались скрыть останки семьи Романовых, ибо сквозь годы видели, как ухватятся за их мощи идолопоклонники и создадут себе кумира.

Непосредственно строительством на Ганиной яме занималось соответствующее управление Уральской горно-металлургической компании под руководством её директора и жертвователя монастыря Андрея Козицына. С божьей помощью да по горно-металлургическому благоволению стал Николай Васильевич фактическим настоятелем обители. На щедрые спонсорские дары (того же Козицына с присущим ему Алтушкиным), начал собирать коллекцию авторитетных артефактов для пущей силы православия. Объясняется сия щедрость тем, что душенек в лихолетье при бандитском переделе жертвователями было загублено ох, как немало. Но сменились времена те проклятые на годы тучные, благословенные да благочестивые.

Городу бесов всегда не везло с владыкой. То епископа Никона (Миронова) в содомии обвинят (1999 год), то владыко Викентий (Морарь) рассорится буквально со всеми из-за неукратимого желания восстанавливать в центре города храм святой Екатерины.

Свидетельствует это только об одном: о желании церковников активно участвовать в делах сугубо мирских. Однако, раз за разом «гражданские» так «прикладывают» Екатеринбургскую митрополию, что она всегда остаётся виноватой. Ай-да Пушкин: тысячу раз он прав в своей сказке «О купце и работнике его Балде»!

То, что в 90-е заколосилось на беспошлинной торговле табаком и алкоголем, сейчас справедливо обвиняется в осуществлении обнальных схем. По крайней мере, это логично: в условиях, когда российскому капиталу обрезали выходы на офшоры и дешёвые зарубежные рынки заимствований, церковь становится крупным центром притяжения финансов.

Я далёк от мысли, что они там в РПЦ все в золоте купаются. Ни боже мой! Но, действительно, за богатый приход со щедрыми спонсорами и убить могут, а если ты батюшок в богом забытом селе из стариков да старух, да с шестью детьми, которых кормить надо, тут уж хоть сам в петлю лезть!

Очевидно, филиал геены огненнойна грешной Земле расположена именно в месте обнаружения царских останков, так как горел тамошний монастырь многократно. Это происходило в 2007, 2008, 2010, 2012 и 2018 годах. В связи с тем, что у Николая Романова изначально сложились хорошие, рабочие отношения с крупными жертвователями, вроде УГМК, он стал фактическим хозяином Ганиной ямы. Завёл туда все туристические маршруты. Но, вот ведь какая загогулина, понимаешь: не бывать настоятелюнерукоположённым! Тут случилась загвоздка: церковное правило запрещает убийцам получать сан священнослужителя и совершать православные таинства. Тем не менее, в 2001 году раб божий Николай был рукоположён в сан пресвитера, став иеромонахом.Лишь 4 сентября 2020 года митрополит Викентий (Морарь) возопил, аки Руслан Соколовский: «Я хочу попросить прощения у всех, кого смутил и привёл в недоумение рукоположением отца Сергия (Романова) в нарушение канонических правил. Прошу простить меня великодушно и оставим всё на Суд Божий».

В последние годы ХХ века в России начали внедряться представления об особой священной роли убиенного государя, сакральном значении его смерти и необходимости всенародного покаяния за это. Сторонники таких взглядов утверждают, что Николай II является царём – искупителем греха неверности своего народа. В Русской православной церкви за рубежом эта концепция начала развиваться ещё в 20-е годы.

В постсоветской вселенной «Цареубийцы» эти всходы проросли, как борщивик на пустыре. Идеи покаяния Николаю Романову, которого за пару месяцев до расстрела благодарные сограждане готовы были разорвать голыми руками, овладели тысячами умов. Среди адептов радикально черносотенной организации оказались даже весьма медийные персоны типа депутата Госдумы Натальи Поклонской, комика Дмитрия Соколова или хоккеиста Павла Дацюка.

По сути, царебожники – есть крайне консервативная постмодернистская секта, типа адептов СССР. Но не всё оказалось так уж просто и безоблачно. «Фишкой» Екатеринбурга стали плакаты «Прости нас, Государь», бесконечные пробки в «Царские дни» (12 – 20 июля) с ежегодным крестным ходом. Событием из ряда вон стал акт православного терроризма: монархист Дионисий из Ирбита, протестуя против демонстрации фильма «Матильда», въехал в фойе кинотеатра «Космос» на автомобиле, гружённом газовыми баллонами и бочкой с бензином, поджёг его, после чего был задержан. От ответственности воин христов был освобождён, так как был признан невменяемым.

Теракт стал следствием активного промывания мозгов на всех уровнях – от федерального до деревенского. В Екатеринбурге на основных въездах из города на огромных билбордах была размещена наружная реклама, призывающая противостоять бездуховности фильма, ну и, разумеется, лишний раз покаяться. Бизнес этот контролируется городской администрацией, которая всегда рада насолить не то региональным, не то федеральным властям.

«Коллективный Тунгусов» имел возможность, как минимум, пресечь провокацию царебожников, но не стал этого делать. Участие УГМК и «городских» заставляет по-новому взглянуть на все перипетии антихрамовой борьбы в Екатеринбурге.

Большое значение в широком распространении черносотенных идей на молодёжную аудиторию сыграл Всеволод Могучев.Пиар-директор отца Сергия тоже оказался гражданином неординарным, современным, бывшим членом масонской ложи и, разумеется, праворадикальным националистом.

Много достойного контента было произведено на Ганиной яме, тут и конфликт с Ксеньей Собчак и изгнание бесов из живого человека в прямом эфире. Но особую известность схиигумен приобрёл после того, как весной 2020 года категорически отверг необходимость закрытия храмов для прихожан и применение других профилактических мер против пандемии COVID-19. Это привело его к открытому конфликту с руководством Екатеринбургской митрополии и Московской патриархии. Также монах связывал распространение COVID-19 с сотовыми вышками 5G.Благодаря этой активности схиигумен стал одним из наиболее непримиримых ютуюберов, критикующих Путина и верхушку РПЦ. Именно этому воспротивились епархиальные власти и начали борьбу против держателя Ганиной ямы.

Хозяйственно-религиозный конфликт не является изобретением схимника, ранее в Свердловской области нечто подобное происходило на горе Качканар, где разместился буддистский монастырь Шедруб Линг. В 2016 году горно-добывающие мощности «Евраза» были развёрнуты в окрестностях горы, но приступить к добыче железных руд так и не смогли. Конфликт длился долго, по всем законом информационной войны. В итоге, в конце 2020 года буддистская община получила 26 миллионов рублей «на переезд», но намоленного места так и не покинула.

3 июля 2020 года церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение о лишении Сергия священного сана. 16 августа епархия отлучила от церковного общения Сергия, его сторонников и всех участников их богослужений, объявив «раскольниками».Впоследствии церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил его от Церкви, 19 октября это решение утвердил патриарх Кирилл.

В канун Нового года, после штурма (не)отец Сергий был задержан правоохранительными органами, в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, и самоуправстве. В заключении объявил сухую голодовку.

Что касается вселенной «Цареубийцы», то атмосфера времени и впрямь была замогильная. И смешно и страшно, но Екатеринбург 1918 действительно можно было снимать в интерьерах Свердловска! И на этом в фильме умело сыграно. В 70 – 80-х обвинение в атеизме в «тусовке» переносили столь же болезненно, как и обвинение в гомосексуализме. Но уже через пятнадцать – двадцать лет, прослыть мужеложцем стало более престижным, нежели атеистом. По-московски рафинированные кинематографисты чрезвычайно интересовались домом Ипатьева. Так что товарищ Ельцин был тысячу раз прав, когда приказал его снести.

Вся история с убийцей-настоятелем женского монастыря, с тем, что гордыня рядится покаянием и возвращается к гордыни, с тем, что религиозные чувства стали мелким разменом в политических разборках, говорит о кризисе общества, его институтов. Не осталось выборов, семьи, церкви, высшего образования, кино, медицины… только деньги. Но и сами по себе, без адекватно работающего организма общества они оказались никому не нужны. Нежелание, незаинтересованность и неумение «эффективных менеджеров», в данном случае – церковников, разбираться с накопившимися проблемами приводит к тому, что решить её уже можно только хирургически: пригнав из столицы три коробка ОМОНа.