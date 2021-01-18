Долги, инвестиции и алкоголь на Тамбовщине

Весной 2020 года губернатор Тамбовской области Александр Никитин отмечал пятилетие своего пребывания в должности. К этому моменту статистические службы, как полагается, подготовили отчеты, свидетельствующие о достижениях его администрации. И в самом деле по целому ряду параметров регион выглядит неплохо. Среднегодовой прирост производства сельскохозяйственной продукции за этот период составил 4,7%, что существенно превышает общероссийские результаты (2,9%). По производству мяса область поднялась с десятого на второе место в стране. Индекс промышленного производства тоже рос быстрее, чем в среднем по Центральному федеральному округу, к которому относится регион. Инвестиции на Тамбовщину тоже поступают вполне устойчиво. Так что, на первый взгляд, у команды Никитина были все основания гордиться своими успехами.

К сожалению, разразившийся кризис в том же 2020 году кризис больно ударил по региону, выявив и обострив все нерешенные проблемы. Сравнение с общероссийскими показателями, которое оказывалось столь выигрышным для Тамбовщины ещё прошедшей весной, к осени стало давать совершенно иную картину. И хотя по промышленному производству область по-прежнему выглядела лучше многих других частей России, в сельском хозяйстве обнаружились негативные тенденции. Да, производство мяса продолжало расти, опережая общие результаты по стране, зато поголовье скота начало снижаться. Иными словами, впечатляющие показатели мясной промышленности, которыми так гордились, достигнуты в значительной мере за счет забоя скота. Инвестиции в основной капитал резко упали. И хотя тенденция эта характерна для всей России, на Тамбовщине ситуация оказалась значительно хуже. Если по стране падение инвестиций составило 4,1%, то в управляемом Никитиным регионе аж 23,8%. Результат в высшей степени драматический. Хотя строительную отрасль в целом удалось удержать на докризисном уровне, ввод жилых домов сократился почти на 20%, оборот розничной торговли на 11,2%, а объем предоставленных населению платных услуг — на 13,3% (справедливости ради надо сказать, что это чуть лучше, чем в среднем по России, но тоже не повод для радости). При этом показатели инфляции оказались выше общероссийских, причем особенно повысились цены у производителей промышленных товаров — на 16,4% при том, что в среднем по стране инфляция по этой статье составила всего 2,1%.

Главная же беда в том, что даже относительно позитивные экономические показатели не поддерживаются аналогичными достижениями в социальной сфере. В 2020 году средняя зарплата в области составила всего 29939,4 рубля по сравнению с 49,456 в среднем по России. На фоне пяти лет экономического роста, наблюдавшегося в области до начала пандемии такой результат выглядит просто провальным — население от роста производства не получило почти ничего. Во время кризиса снижение реальных располагаемых доходов населения оказалось большим, чем в среднем по стране — 7,8% (против 4,3% по России в целом). А вот минимальный набор продуктов питания на Тамбовщине стоит лишь на 500 с небольшим рублей меньше, чем в среднем по России. И это при том, что область аграрная и сама должна бы себя кормить.

Низкие зарплаты населения не компенсируются значительными вложениями в социальную сферу, поскольку у региона просто нет денег. Рост промышленности и сельского хозяйства на протяжении пяти лет правления команды Никитина не привел к существенному увеличению доходов бюджета. Причем картина выглядит весьма грустно не только на общероссийском фоне, но и при сравнении с другими областями. Доходы бюджета Тамбовской области за 5 лет выросли с 43 276 млн рублей до 46 133 млн рублей, иными словами примерно на три миллиарда. А вот в Липецкой области — 12,8 миллиардов, в Тульской области рост составил за тот же период 17,6 миллиардов, в Курской области 21,5 миллиарда и так далее. Неспособность тамбовской администрации конвертировать экономический рост в увеличение доходности бюджета становится основной причиной углубляющегося социального кризиса. Причем возникла эта проблема не в последние несколько месяцев, а гораздо раньше. Налог на прибыль, по факту поступивший в доход области за пять лет практически не вырос, а поступления в бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за тот же период не только не увеличились, но даже и снизились с 9433902219 рублей до 8043699885 рублей. Ещё хуже с платежами, которые должны поступать в бюджет за пользование природными ресурсами. Тут просто обвальное падение — с 406607165 рублей в 2016 году до 55441688 рублей в 2019 году. Эти цифры, кстати, объясняют контраст между хорошими показателями роста производства и унылым состоянием бюджета и социальной сферы. Рост стимулируется за счет низкой заработной платы и всевозможных льгот, выгодных инвесторам на разорительных для области. Однако в кризисных условиях, как мы видели, это не спасает от резкого сокращения инвестиций. Подобная политика всегда привлекает лишь очень ненадежный и нестабильный приток капитала, не готового тратиться на долгосрочное стратегическое развитие области, не имеющего с ней прочной связи. Такой капитал убегает сразу же как только ситуация ухудшается.

При такой политике закономерно растет и дефицит бюджета, компенсируемый коммерческими кредитами. В 2016 году взяли у банков 1084989960 рублей, а в 2019 году почти вдвое больше — 2034784100 рублей. Легко догадаться, что по всем этим долгам нужно платить. Возврат кредитов и процентов по ним становится изрядной нагрузкой на область. И дело тут не столько в сумме долга, сколько в скромных возможностях региональной власти мобилизовать собственные финансовые ресурсы.

В условиях, когда категорически не удается укрепить налоговую базу бюджета, важнейшим источником средств для администрации области становятся акцизы на алкоголь. Вот тут рост наблюдается во-истину впечатляющий, с 59937607 рублей в 2016 году до 500733660 рублей в 2020 году. Не хотелось бы делать отсюда вывод, что Тамбовская область спивается, но ясно, что для администрации пьянство является не бедой, а спасением.

Конечно, команда Никитина может повторять общепонятную мантру — «кому сейчас легко?». Кризис есть кризис, он бьет по всем, не давая особых поводов для радости. Но одни регионы справляются с проблемами лучше, а другие хуже. Достаточно посмотреть, например, на Чувашию, где команда нового губернатора Олега Николаева не просто приняла регион менее года назад, но главное — буквально с первых же дней должна была противостоять накатившемуся на всю страну кризису. Тем не менее итоги года оказались далеко не самыми плохими. Изрядные долги по зарплате, накопившиеся в экономике региона уменьшились на 45%. Социально-экономическое развитие региона характеризовалось ростом объемов сельскохозяйственного производства, строительных работ и главное — ростом реальной заработной платы.

Подводя реальные итоги пятилетнего правления команды Никитина на Тамбовщине можно сделать грустный вывод о том, что задача администрации должна состоять не в том, чтобы демонстрировать хорошую статистику по нескольким престижным показателям, а в том, чтобы комплексно развивать свой регион, добиваясь улучшения жизни людей. Надежда на то, что можно всё решить просто за счет создания льгот для инвесторов, которые потом сами всё сделают, раз за разом оказывается необоснованной. Государство должно работать, мобилизовывать доступные ресурсы и эффективно их использовать. Если это не делается, то даже вчерашние достижения оборачиваются сегодняшними проблемами.

Статистика (кроме присланной) взята отсюда

https://abireg.ru/newsitem/82049/

https://www.kp.ru/daily/1712102/4342075/