Коронавирус. Итоги года

Одной из главных проблем 2020 года стала пандемия коронавируса COVID-19. Вот уже несколько месяцев наша страна остается на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения, отставая по данному показателю только от США, Индии и Бразилии. Почему же наша страна в конце 2020 года оказалась в числе тех стран, которые хуже всего справляются с пандемией? Причин, из-за которых в России сложилась тяжелая ситуация, множество, данная статья коснется лишь некоторых из них.

Во-первых, в России в начале 2020 года не было необходимой материально-технической базы для борьбы с эпидемией. Весной наша страна столкнулась с дефицитом медицинских масок[1]. Оказалось, что производимых в России масок недостаточно для обеспечения ими населения. О объемов производства масок в нашей стране можно судить по новости о покупке правительством Москвы компании «КИТ» в мае этого года[2]. Компания «КИТ» производит треть всех медицинских масок в России. Весной эта компания планировала выйти на мощности производства в 2-3 млн масок в день. Таким образом, по самым оптимистическим подсчетам в России производится 9 млн масок в день. Это составляет 6% от суточной потребности, если считать, что каждому жителю нужна одна маска в день. Показательна также ситуация с производством вакцины. В России планируют произвести 2 млн вакцины «Спутник V» к концу 2020 года[3]. Компания Pfizer произведет 50 млн доз до конца года, а компания Moderna к этому же сроку готова поставить 20 млн доз (каждая компания производит собственную вакцину)[4].

Второй причиной можно считать желание властей наживаться на эпидемии. Мэрия Москвы уже почти полгода спекулирует масками[5]. Тесты на коронавирус для справки об отсутствии болезни не всегда можно сделать в государственной поликлинике, и людям приходится обращаться в частные[6]. К тому же цена за лекарства, которыми лечат инфекцию, может доходить до 12 тысяч рублей, а значит, что эти лекарства принадлежат к самой высокой ценовой категории. Только в ноябре эти лекарства стали бесплатными не только для тех, кто попал в больницу, но и для тех, кто лечится дома[7].

И наконец, стоит добавить, что общее состояние системы социальной защиты населения влияет на ситуацию. Увеличение возраста выхода на пенсию, ничтожное минимальное пособие по безработице в полторы тысячи рублей[8] и на фоне экономического кризиса приводят к тому, что люди начинают дорожить любой работой, какие бы условия труда не предложил работодатель. Это приводит к тому, что люди выходят на работу, как бы плохо они себя не чувствовали, что дополнительно способствует распространению инфекции.

Конечно, в этой статье упомянуты только некоторые причины тяжелой эпидемической ситуации. В заключение можно сделать вывод, что коронавирус выявил последствия тех решений, которые принимались в нашей стране в последние тридцать лет.

Лилия Светлова

[1] http://rabkor.ru/columns/debates/2020/06/16/covid-19_in_primorye/

[2] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/14/830274-moskva-kupila-krupneishego-v-rossii-proizvoditelya-masok

[3] https://rg.ru/2020/11/11/proizvodstvo-vakciny-ot-covid-19-s-dekabria-vyjdet-na-millionnye-dozy.html

[4] https://www.bbc.com/russian/features-54963792

[5] https://www.youtube.com/watch?v=CHAWvS2c6cM

[6] http://rabkor.ru/columns/events/2020/10/26/covid-19_29/

[7] https://rg.ru/2020/11/02/lekarstva-ot-koronavirusa-budut-vydavat-besplatno.html

[8] https://mintrud.gov.ru/labour/protection/18