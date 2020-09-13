Сало в глаза

За всеми политическими перипетиями и непростыми (мягко говоря) русско-украинскими отношениями левые РФ забывают (или стараются не обращать внимания) на судьбу рабочего классса Украины. В принципе, можно смело заметить и так: война на Донбассе, внутренние проблемы в России, постоянное давление власти и уличный активизм не дают русским левым осознать, что происходит “по ту сторону поребрика”. Опять же, официальную риторику провластных СМИ трудно перебить — “пусть едут мыть унитазы”, “пусть скачут”, и так далее. Однако, это путь в никуда.

Как сегодня живут украинские рабочие? Плохо живут украинские рабочие. Деиндустриализация Украины достигла значительных отметок, спад промышленного производства начался ещё осенью 2019 года, а теперь добавился и коронавирус. Средняя зарплата в промышленности составляет девять-десять тысяч гривен, но это… интересный термин, “средняя зарплата”. Начальнички и владельцы предприятий едят мясо, рабочие и ИТР едят капусту, а вместе получаются голубцы. Вот так.

Украинский рабочий класс сегодня стал классом заробитчан. Безвиз, как бы над ним не издевались, стал спасительной ниточкой для миллионов, лишенных работы. Разрыв кооперативных связей с Россией только добавил гвоздей в гроб украинской промышленности, а за остатки высокотехнологического сектора (“МоторСич”, например) идет борьба между транснациональной олигархией Китая и США.

Свою мрачную лепту внесла и националистическая пропаганда. Украинские рабочие охотно верят в некое мнимое превосходство над русскими пролетариями. “Мы более трудолюбивые”, “Москали ленивые бездельники”, “Нас пустили в Европу”, “Путинская агрессия”. Дорого же платит украинский рабочий за эти иллюзии! Большую часть скромного заработка (от пяти до девяти тысяч гривен) поедают коммунальные платежи и цены на продукты. То, что осталось, можно потратить в местном секонд-хенде, благо, сейчас их стало много в каждом городе.

Украинский рабочий класс не может родить Лениных и Троцких. Сама среда не может стимулировать появление таких бойцов. Мораль производителей благополучно утрачена, промышленные рабочие (как и их коллеги в России) ощущают себя лузерами и неудачниками. Окончательно испортились дела и в крупных частных компаниях наподобие “Новой Почты”, достаточно долго удерживавшей высокий уровень оплаты и социальной ответственности. Теперь и там царит самая бессовестная эксплуатация, сдобренная только типичной корпоративной риторикой о “единой семье”.

Но это всё исключительно общие слова. Что же мы имеем по факту?

Ликвидация средне-технического образования, высшего технического образования, и ситуация здесь намного хуже российской в целом. Не хватает квалифицированных механиков, электриков, строителей — и готовить их, по факту, уже некому. Все технические дисциплины последовательно заменяются “патриотизмом” а-ля Степан Бандера. Безвиз и выезд рабочих в Европу и Россию. Этот путь вымывает самых трудолюбивых и самых инициативных, потенциальных вожаков рабочих протестов и стачек. Квалифицированные работники, медики и учителя покинули Украину в первых рядах ещё в 2014 году, остальные последовали за ними в 2017-ом. Деиндустриализация Украины. Тема, постоянно обсасываемая в официальных и неофициальных СМИ как, собственно, самой Украины, так и России. Но большинство комментаторов плохо понимают, что деиндустриализация даже одного города — это не абстрактные цифры, а смерть одного или нескольких городов. Это снижение стоимости жилья (работы-то нет), банкротство малого и среднего предпринимательства (покупательской способности у нищего населения толком-то нет), разрушение инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (тут без комментариев). Отсутствие левых сил. Нацистский террор, умноженный на отток активных и смелых, плюс отсутствие профсоюзов, плюс так называемая декоммунизация — и вот, ни одной левой силы. Есть марксистские и анархистские кружки, на этом борьба закончена. Особую лепту в сложившийся порядок дел внесла бывшая КПУ, руководители которой поддержали Евромайдан и проголосовали за ту самую декоммунизацию и “Кровавого Пастора” Турчинова на посту и.о. президента. Нулевая политическая грамотность и пассивность рабочего класса. Прямо вытекает из вышестоящих пунктов, плюс настойчивая националистическая пропаганда. Зачем бороться за свои права, даже на уровне отдельного предприятия, если есть “безвиз” и не сегодня-завтра произойдет победа над “клятыми москалями”? Как вариант — приедут европейцы и всё сделают “для людей”.

Разумеется, некоторые комментаторы могут заметить, что проблемы русского и украинского рабочего класса похожи. На первый взгляд, так оно и есть — деиндустриализация пожинает свою мрачную дань и в России, да и с профсоюзами ситуация не намного лучше. Но в России существует какая-никакая, но левая политика — “Левый фронт”, отчасти КПРФ, партии и движения левого толка. На Украине же вся левая политика табуирована как происки “Москвы и Кремля”, а к левым активистам явятся если не сотрудники СБУ, то представители многочисленных “патриотических организаций” точно. Всякая социалистическая риторика именуется “ватной”, недостойной исповедания на территории Украины. В умах царит либертарианство, в карманах — пустота.

Левая агитация в нынешних политических условиях откровенно бесперспективна. Все попытки того же “Рабочего фронта Украины” с расклейкой листовок и воззваний откровенно смешна (хотя ребята стараются, спору нет). Большинство людей даже не понимает того, что в этих листовках написано — так что овчинка выделки точно не стоит.

Что же делать? Как не странно это прозвучит, но сам характер Евромайдана и связанных с ним правых группировок дает ответ. Левым Украины ещё предстоит сформировать агрессивное меньшинство, которое сможет переломить правую монополию на насилие — и как вы понимаете, явно не путем марксистских лекций (тихо, товарищ майор, тихо!). А вот возможно ли это — поговорим в следующуей статье.

Александр Револьверт