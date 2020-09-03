Хуже, чем преступление

С российской властью можно согласиться в одном: мы действительно живём в ситуации глобальной эпидемической войны. В остальных же своих подходах она до сих пор на удивление близорука. Она уверена, что с “победой” над короновирусной инфекцией эта война закончится и можно будет вернуться в тот привычный и комфортный мир, который она обустраивала для себя все последние 20 лет. Но это крайне наивная позиция, граничащая со слабоумием. Возврата к прежнему миру уже не будет никогда и ни для кого. Короновирусная кампания — лишь начало самой продолжительной эпидемической войны в истории человечества, лёгкая разведка боем, которая уже показала всю уязвимость и хрупкость его социальных, экономических и политических институтов. При первом же дуновении смертельной болезни на планету вновь опустился железный занавес — но на этот раз не идеологический, а биологический. Глобализированный мир обособился на глазах, разрываясь по границам своих национальных материков — тем самым границам, которые ещё недавно казались вполне условными.

У очень многих специалистов — биологов, эпидемиологов, инфекционистов — уже нет сомнений, что 21 век не станет приятным исключением и породит очередные суперинфекции — наподобие тех, которые терзали человечество все прежние века. Более того: они предрекают нам даже более тяжёлые времена, чем раньше. Ведь ещё сто лет назад, к примеру, когда свирепствовала знаменитая “испанка” (до 100 млн. жертв), мы были не столь урбанизированы, как сегодня, а наша глобальная мобильность была на порядки скромнее. Так, к началу 20 века, при нашей общей численности 1 млрд. 650 млн. человек, в городах проживало лишь 14 процентов населения планеты, а мегаполисов (т.е. городов-миллионников) было всего 17. На перемещения с одного континента на другой мы тратили месяцы и это требовало огромных усилий и средств. Сегодня нас уже 7 млрд. 800 млн. человек, в городах проживает уже около 60 процентов земного населения, а число мегаполисов достигло 423, из которых 81 – с числом жителей свыше 5 млн. человек и 40 – свыше 10 млн. человек. На путешествия между континентами сегодня тратятся часы, их могут себе позволить миллиарды людей. Плотность проживания выросла на порядки и в отдельных мегаполисах достигает 35 тысяч (!) человек на квадратный километр (Дакка, Бангладеш). По оценкам ООН, к 2030 году в городах будет проживать уже две трети человечества, причём наиболее высокий рост урбанизации показывают именно Азия, Африка и Латинская Америка , т.е. континенты с самым бедным и многочисленным населением, зачастую лишённым доступа к современной медицинской помощи, безопасным продуктам питания и элементарным средствам гигиены. Именно здесь происходят бурные процессы т.н. “ложной урбанизации”, т.е. урбанизации, при которой взрывной рост численности городского населения не сопровождается соответствующим ростом необходимой инфраструктуры, способной полноценно включить новых горожан в городскую социально-экономическую и культурную среду. Её также называют “фавелизацией” — по примеру густонаселённых фавел бразильского Рио-де-Жанейро, где миллионы людей живут в крайне стеснённых условиях, изначально обрекающих их на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические риски. Такая “ложная урбанизация” (“фавелизация”), по факту, является широко раскрытыми воротами для вторжения в мегаполис любых инфекций – в том числе самых опасных.

Создав глобальную сеть перенаселённых мегаполисов, обслуживающих систему глобальной капиталистической экономики и разделения труда, и связав их миллионами транспортных коммуникаций, человечество, по факту, создало идеальную среду для зарождения, развития и мгновенного распространения по планете бактериальных и вирусных инфекций. По сути, нашими общими усилиями построен и запущен глобальный конвейер по бесперебойному производству и распространению новейшего биологического оружия, контролировать который мы не в состоянии. Инфекции, зародившиеся на одном из китайских (вьетнамских, индийских, бангладешских, нигерийских, конголезских, бразильских и т.д.) рынков, уже через несколько часов способны распространиться на все континенты и атаковать любые страны, не считаясь с их позицией в мировой табели о рангах и уровнем жизни их населения.

Как показал опыт короновирусной пандемии, главными жертвами этих атак становятся именно мегаполисы с их сверхплотной застройкой и населением, ослабленным плохой экологией. Именно здесь потери от эпидемий предсказуемо самые большие. “Скученность, необходимость пользоваться лифтами и централизованная система вентиляции повышают опасность заражения. Об этом шла речь на видеоконференции, организованной по инициативе университета “Технион” в Хайфе. Участники конференции отметили, что самая серьезная опасность нависла над жильцами квартир в зданиях повышенной этажности. Если в таком доме произойдет вспышка заражения, то на повестку дня встанет изоляция всех жильцов. Участники конференции отметили связь между средним уровнем этажности и уровнем заболеваемости короновирусом в израильских городах. В условиях эпидемии каждый высотный жилой дом может стать “кораблем короновируса” — подобно круизному лайнеру “Diamond Princess”. “Высотный дом — это тот же лайнер, только поставленный на попа, — считает эпидемиолог Шай Лин, профессор Хайфского университета. Возможно, здания, где уровень заражения жильцов будет особенно высоким, придется закрыть на тотальный карантин”. Специалисты убеждены в том, что централизованная вентиляция стала одним из факторов, способствовавших быстрому распространению коронавирусной инфекции на борту лайнера “Diamond Princess”. Это мнение поддерживает и специалист по городскому планированию проф. Рахель Альтерман, ведущий научный сотрудник исследовательского института им. Неэмана в Хайфе. Она также напоминает о том, что большинство лифтов не приспособлены для эвакуации тяжелобольных – в них невозможно разместить носилки…“.

Эпидемическая угроза на глазах превращается в главный стратегический вызов нашего времени. Это вызов всему обществу и его государственным институтам. Государство обязано своевременно и адекватно на него реагировать и делать всё возможное для защиты своих граждан и снижения вероятных потерь — человеческих и материальных, не допуская фатальных последствий. Как с этой задачей справлялось советское государство — мы знаем. Система противоэпидемической защиты населения, созданная в СССР, была рассчитана на самые худшие сценарии развития событий и потому обладала огромным запасом прочности, спасающим нас до сих пор. Как с этой задачей справляется современное российское государство — мы тоже знаем, особенно на примере Москвы и Подмосковья. Вместо сохранения, укрепления и развития доставшегося нам от прошлых поколений уникального противоэпидемического наследия власти занимаются его коррупционной распродажей оптом и в розницу.

Вся т.н. “градостроительная политика” администраций Собянина и Воробьёва , активно поддерживаемая и поощряемая федеральным центром, давно свелась, как видим, лишь к банальному разграблению советской противоэпидемической защиты Москвы в интересах господствующих олигархических кланов, осуществляемая в формах агрессивной сверхплотной коммерческой застройки. На наших глазах реализуется программа т.н. “ложной урбанизации” (“фавелизации”) столичного региона — и, как следствие, радикального понижения его противоэпидемического статуса, достигнутого в 20 веке. Фактически, под лозунгами “Москва должна развиваться!” и “Область должна развиваться!” происходит санитарно-эпидемиологическое самоубийство крупнейшей городской агломерации России перед лицом начавшейся глобальной эпидемической войны. Такую политику даже нельзя назвать паразитизмом: паразит, живущий в теле донора, заинтересован в его максимально долгой и благополучной жизни. Мы же имеем дело с самым тупым и примитивным мародёрством в духе 90-х, целью которого является извлечение сверхприбыли здесь, сейчас и без оглядки на последствия. А, по сути, если использовать предложенные самой же властью военные аналогии — с политиктой открытого национального предательства.

Темпы и размах этих мародёрства и предательства не уменьшаются даже теперь, в период пандемии. Одной рукой гг. Собянин и Воробьёв “героически” борются с COVID-19, а другой продолжают упорно дербанить и добивать остатки советского противоэпидемического наследия.

Так, к примеру, в апреле 2020 года, когда все москвичи находились в режиме строгой “самоизоляции”, мэрия экстренно провела т.н. “электронные общественные обсуждения проектов планировки реновируемых территорий” районов Москвы, представляющих для её застройщиков наибольший коммерческий интерес (районы Пресненский, Бутырский, Мещанский, Красносельский, Тимирязевский, Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково, Коптево, Очаково-Матвеевское, Северное Тушино, Черёмушки и др). Вместо реальных общественных обсуждений, в которых жители могли бы участвовать лично и ход которых могли хоть как-то контролировать, им подсунули наспех состряпанную компьютерную “голосовалку”, результат которой всецело контролировался сотрудниками Департамента информационных технологий мэрии Москвы. И он, разумеется, оказался более чем предсказуем: жители якобы “горячо поддержали” проекты уничтожения своих зелёных и уютных кварталов и их застройку высотными монстрами, увеличивающими плотность населения в 3-5 раз (!).

Не отстаёт от своих столичных коллег и губернаторская команда. 2 апреля 2020 года, т.е. на самом пике короновирусной эпидемии, губернатор Воробьёв подписывает постановление областного правительства №162/8, отменяющее главный природоохранный документ Подмосковья — “Объединённое решение Московского городского и Московского областного советов депутатов трудящихся “Об охране зелёных насаждений на территории резервных земель и лесопаркового защитного пояса гор. Москвы” от 13 февраля 1948 года. С его же подачи 30 апреля срочным онлайн (!) голосованием совета депутатов Одинцовского административного округа, также исключавшим всякое присутствие жителей, были утверждены новые Правила землепользования и застройки, разрешающие варварскую уплотнительную застройку ценнейших исторических ландшафтов Звенигорода, Барвихи и других городов и посёлков западного Подмосковья, а также 300 га охранных зон музея-усадьбы Архангельское. Попутно, как водится, было легализовано огромное количество незаконных строек и землеотводов явно коррупционного происхождения. Особый цинизм данному документу придаёт то обстоятельство, что именно Одинцово сегодня является общероссийским рекордсменом по уплотнительной застройке: здесь на кв. километр территории уже приходится, в среднем, 7170 жителей – что, к примеру, существенно превышает показатели таких густонаселённых азиатских столиц, как Пекин (1323 чел. на кв. км) и Токио (6279 чел. на кв. км).

Отдельного упоминания заслуживает продукт совместного творчества гг. Собянина и Воробьёва – постановление мэра Москвы и губернатора Московской области №1705-ПП/970/44, которое разом отменило 5 (!) основополагающих советских нормативных актов, защищающих источники питьевого водоснабжения Москвы (в том числе уже упоминавшееся постановление СНК РСФСР “О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения” от 23 мая 1941 года) и открыло широкую дорогу для тотальной застройки их ещё не застроенных водоохранных зон.

В новых поправках в Конституцию особое место занимает поправка о правопреемстве России советскому государству, предложенная лично президентом Путиным. С юридической точки зрения это означает, что, к примеру, наследие СССР, защищающее жизни и здоровье граждан, должно безусловно признаваться и уважаться современной российской государственностью. Логичный и сам собой напрашивающийся вопрос: а как практически осуществляется правопреемство современной России в отношении советского противоэпидемического наследия – в частности, противоэпидемического комплекса Москвы и его важнейших компонентов: медицинского, водно-лесопаркового и градостроительно-коммунального? Логичный и сам собою напрашивающийся ответ: правопреемство осуществляется исключительно в формах его безудержного разграбления узкой группой высокопоставленных лиц и аффилированных с ними бизнес-структур, зачастую имеющих офшорную юрисдикцию.

Я думаю, что если бы вожди Советского государства, при которых создавались и реализовывались Генпланы Москвы 1935 и 1971 года — Иосиф Сталин и Леонид Брежнев — вдруг воскресли и увидели, что вытворяют со столицей великой державы их сегодняшние российские “правопреемники”, они бы без малейших колебаний отправили их под трибунал с формулировкой “за измену Родине”. А все государственные СМИ, включая главные телеканалы, их дружно и в ежедневном режиме клеймили бы как “недобитых власовцев”, “предателей” и “врагов народа”.

И были бы абсолютно правы, кстати. Поскольку война предательства не прощает и скидок на всяческие “мы тут просто немножко украли, продали, а деньги перекинули в офшоры” никому не делает. Продолжающееся коррупционное уничтожение противоэпидемического наследия СССР в условиях глобальной инфекционной угрозы, которую уже многие серьёзные специалисты считают началом новой мировой эпидемической войны, есть тягчайшее преступление российской власти против нашего народа, не имеющее оправданий. Более того: ЭТО ХУЖЕ, ЧЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОШИБКА, масштаб последствий которой сейчас даже сложно предугадать. Мгновенное превращение российских мегаполисов в гигантские инфекционные бараки и братские могилы для миллионов их жителей — лишь одно из самых вероятных.

Государство должно быть государством, а не фейком или ширмой, прикрывающей лишь шкурные интересы кучки оборзевших казнокрадов. Оно обязано исполнять свои функции, главная из которых – защита граждан России, их здоровья и жизни, и выстраивание такой системы национальной безопасности, которая бы ПРЕДВИДЕЛА И ПРЕДОТВРАЩАЛА возможные эпидемические атаки на страну, а не занималась бы в авральном режиме расхлёбыванием их последствий по принципу “государство вам ничего не должно!” и “врачи и волонтёры — вперёд!”

Президент РФ назвал кризис, вызванный пандемией, одним из самых масштабных, с которым ему довелось столкнуться. “Нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Откуда это взялось — уже другой вопрос. Нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы” — заявил он 28 июня 2020 года в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” телеканала “Россия” .

В связи с этим ряд прямых вопросов Президенту РФ как гаранту наших фундаментальных прав и теперь уже, согласно обновлённой Конституции РФ, официальному правопреемнику советской государственности:

Даны ли Вами в рамках Федерального закона №172 “О стратегическом планировании в Российской Федерации” соответствующие поручения по срочной разработке стратегии российского государства в условиях глобальной эпидемической угрозы, учитывающей самые неблагоприятные сценарии развития событий? Поставлен ли Вами вопрос перед Правительством РФ о необходимости скорейшего пересмотра действующей пространственной модели развития страны, предусматривающей сверхконцентрацию населения России в 8-12 крупнейших городских агломерациях и потому делающей её предельно уязвимой для возможных эпидемических шоков? Считаете ли Вы необходимым в связи с этим возвращение в актуальную повестку работы Правительства РФ проекта “Одноэтажная Россия (“Свой дом на своей земле”) 2009 года, инициатором которого Вы являлись и подразумевавшим расселение мегаполисов и разворачивание инфраструктуры современных малоэтажных поселений, на порядок более устойчивых к эпидемическим рискам? Считаете ли Вы возможным дальнейшее нахождение на своих постах руководителей, являющихся прямыми организаторами и соучастниками коррупционного разгрома комплекса противоэпидемической защиты столицы Российской федерации — города Москвы, т.е. главного города нашей державы, за безопасность которого Вы, как Президент, несёте персональную ответственность?

И последнее. Обращаюсь уже ко всей нашей т.н. “административно-предпринимательской элите”, делающей деньги на дикой уплотнительной застройке российских городов и уничтожающей их экологию. Имейте в виду, что, когда в мир придёт очередной супервирус — а он придёт с высочайшей степенью вероятности — отсидеться в своих дворцах, виллах, на яхтах и островах в обнимку с персональными аппаратами ИВЛ, как в период короновируса, у вас не получится. Он достанет вас везде, где бы вы и ваши близкие ни прятались. И умирать вы будете в тех же самых муках, что и миллионы обычных людей, которых вы в погоне за сверхприбылью давно предали, продали и лишили здоровой окружающей среды. Запомните: мы либо выживем все вместе, либо все вместе сдохнем. Других вариантов нет.

Сергей Менжерицкий