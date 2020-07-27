Сервисный пролетариат: может ли движение курьеров положить конец модели «работающей бедности»?

С июня этого года ряды российского рабочего движения пополнил новый отряд: работники-курьеры компании Delivery club. Что же подвигло курьеров начинать публичные выступления?

Как отмечают сами курьеры DC, изначально работа на корпорацию представлялась им оптимальным выбором. С одной стороны, невысокие требования к работникам позволили найти заработок для тысяч россиян и граждан ближнего зарубежья, имеющих проблемы с образованием, гражданством, опытом работы. Вокруг курьера Деливери Клаб сложился стереотипный образ исключительно иностранного мигранта. Это отчасти так, хотя в курьеры пошли многочисленные соискатели работы из регионов, студенты, молодежь без опыта работы и пр. Отмечено, что Деливери Клаб некоторое время лидировал по зарплате на рынке низкоквалифицированного труда, выигрывая конкуренцию за рабочие руки у Макдональдса, КФС, Бургер Кинга и розничных сетевых магазинов. Это работа, которую мог получить практически каждый, с которой можно было обеспечить себя проживание и прожиточным минимумом, а при личном желании и больших затратах времени, энергии, сил и выносливости можно было зарабатывать даже на уровне офисного среднего класса Москвы. Один из курьеров поделился случаем, как ему удалось, работая по 16 часов в день без выходных в течение месяца заработать 70000 рублей. А так, работая без чрезмерного напряга, можно было верно рассчитывать на 25000 – 26000 руб. в месяц. При этом, менеджеры центрального офиса ранее учитывали и географические предпочтения работника (где ему удобно осуществлять доставку) и предпочтения по времени (в какие дни ему удобно работать).

Движение родилось не в один миг. Проблемы и претензии накапливались давно. На уровне чат-обсуждений и профессионального сообщества проблемы курьерской работы дискутировались как минимум с октября 2019 г. Компания приступила к ужесточению норм выработки, удлинился маршрут курьеров от ресторана до потребителя, т.н. «длинные рестораны». Так, для автокурьеров радиус доставки вырос с 5 км до 6 км, потом 7 км, затем 10 км, дошло до 15-20 км. Пешие и вело- курьеры оказались в похожей ситуации. Удлинение радиуса доставки не только увеличило накладные расходы курьеров – пропорционально увеличило количество штрафов за несвоевременную доставку заказов. При этом нормы выработки окончательно оторвались от реальности, сроки доставки заказов через раз стали невыполнимыми. Один из курьеров рассказал историю, как получив заказ на доставку из Макдональдса в момент подъезда нужного автобуса, при практически идеальных условиях и стечении обстоятельств, он все равно опоздал и получил штраф 300 руб. Система штрафов регулярно сбоила: некоторые курьеры получали штрафы еще до выхода на смену. «В результате некоторые курьеры стали работать в минус. Если раньше они зарабатывали за 12-часовой рабочий день около 3,5 тысячи рублей, то при новых условиях — от тысячи до двух тысяч»[1]. Отказа взять заведомо неисполнимый заказ стал также караться штрафом, курьерам стали навязываться сложные заказы, доставить еду по которым вовремя стало неисполнимой задачей

Принципиально важно то, что столь произвольное начисление штрафов полностью противоречит Трудовому кодексу РФ. Штрафы незаконны, а привлечение работника к материальной ответственности – это целая процедура, которая может быть оспорена через трудовую инспекцию. То есть, ДК создал целую систему по массовому нарушению и игнорированию норм трудового законодательства.

Второй осью это системы «корпоративного беззакония» стала массовая практика заемного труда. Иронично, что после триумфальной победы шмаковских профсоюзов и единороссов во главе с Андреем Исаевым над «заемным трудом» в 2014 г., принятием целого закона[2], практика заемного труда, аутсорсинга получила массовое и открытое распространение[3]. Устраиваясь работать в компанию Деливери Клаб, получая зеленую форму и сумку, курьер отнюдь не становился частью корпоративной семьи. Формально он заключал договор с фирмой-посредником. Некоторые курьеры рассказали об интересных манипуляциях при трудоустройстве, когда отдел кадров выдал им на подпись два договора, один с Деливери Клаб, другой с иной компанией. При этом договор с материнской компанией подписан не был и юридического существа не имел. Таким образом, думая, что он устроен в Деливери Клаб сотрудник не имел к ДК никакого формального отношения. Не лишне сказать, что дает такая схема работодателю: можно не признавать никаких проблем и трудовых прав низовых работников, легко избавляться от смутьянов. Новый тренд буквально последних дней – принуждать работников становиться самозанятыми. В таком статусе их трудовые права вовсе сводятся к нулю.

Параллельно с этим шли иные процессы. Курьеры отмечают, что с 2020 г. центральный офис стал все меньше учитывать их пожелания при формировании рабочей недели. Запланировать выходные стало крайне сложно, так как курьер до последнего дня не мог узнать, когда ему поставят очередную смену. Курьеры сообщают, что в случае их желания взять отпуск, работодатели предлагали им просто уволиться. Правда, обещая вернуть рабочее место после того, как сотрудник отдохнет. Тогда же с 2020 г. курьеры зафиксировали изменение в системе оплаты своей работы. Если ранее, например, автокурьеры получали 167 рублей в час и 100 рублей за доставку заказа, то затем был введен тариф 140 рублей за заказ. Это привело к тому, что в моменты спада потребительской активности работники за 15 часов работы могли получить 2-3 заказа и получить 360-540 руб. заработка. При том, что человек две смены находился на рабочем месте.

Также, курьерами были озвучены иные ситуации, с которыми им пришлось столкнуться в ходе работы. Здесь и продажа рабочих смен/ заказов: «хочешь работать/заработать – заплати менеджеру в офис», и исчезновение истории заказов, когда выполнив, например, 5 доставок, курьер видит в приложение только 4 – а ведь это все – заработанные деньги. И еще, изюминка ситуации, курьеры рассказали о случаях увольнения курьеров за попытки жаловаться на проблемы в центральный офис. Прямо как во времена крепостного права, когда помещик мог наказать холопа за подачу властям челобитной против себя…

Что же такое работа курьера ДК сегодня? Фактически, это классический McJob: низкооплачиваем работа в потогонных условиях с неограниченным производим менеджмента без трудовых прав. Высокая эксплуатация с минимумом обязательств работодателя перед своим работником. Это при том, что курьеры стали необъявленными героями преодоления Москвой короновирусной угрозы апреля-июня этого года, развозя продукты питания людям, находящимся в вынужденной самоизоляции. Доставка продолжалась в период наивысшей вирусной угрозы, невзирая на погодные условия.

По мере ухудшения условий труда ситуация вызрела до осознания активной частью курьеров необходимости начинать коллективные действия. Первый прорыв в информационное пространство случился 4-5 июня 2020 г., когда курьеры (от 40 до 100 человек) вышли к офису компании в районе Хорошево-Мневники. В ответ корпорация объявила, что ухудшение условий труда оказалось связано с проводимым экспериментом, ошибочно начисленные штрафы будут компенсированы[4]. Несмотря на это Прокуратура Москвы начала проверку на предмет соблюдения трудового законодательства. Тогда же в ситуацию вмешалась депутат-коммунист Московской городской Думы Елена Янчук. Депутат поддержал требования работников и 10 июня на заседании Мосгордумы направила депутатский запрос в трудовую инспекцию. 22 июля Елена Янчук направила повторный депутатский запрос в Прокуратуру г. Москвы. Начался процесс юнионизации курьерской отрасли, чему поспособствовала поддержка левого сообщества, особенно организации Левый блок и Союз марксистов. В конце июня благодаря этой поддержке началось создание профсоюза «Курьер».

Новым вызовом для курьерского движения стала проблема невыплаты трехстам работникам заработной платы за май-июнь. Профсоюзный актив инициировал повторный выход работников, в этот раз к офису Mail.Ru Group, которой принадлежит проект Деливери Клаб. Сход состоялся 9 июля, собрал около 100 курьеров и сочувствующих, однако стал вторым прорывом курьеров в информационное пространство, нашел поддержку у большинства левых организаций Москвы. Сход посетили депутат ГД от «Справедливой России» Олег Шеин, депутаты Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук, Евгений Ступин, Павел Тарасов. Благодаря общественному резонансу, корпорация пошла на уступки, были выплачены долги по зарплате. Профсоюзу удалось удержать первую небольшую, но реальную победу.

Говоря о перспективах движения работников-курьеров, важно понимать, что за их борьбой стоит нечто большее, чем проблемы сотрудников одной компании. Как отмечает, Ричард Флорида в книге «Новый кризис городов», т.н. «обслуживающий класс» в западных странах, в первую очередь в США, становится самой массовой общественной группой. Это класс оказывается на самом дне классовой пирамиды, его доходы и уровень жизни стагнируют. Британский экономист и социолог Гай Стэндинг в книге «Прекариат: новый опасный класс» определяет массы низкоквалифицированных, малооплачиваемых сотрудников, работающих в условиях временной и негарантированной занятости как прекариат. Ряды этого класса повсеместно ширятся. «Концепция прекариата» заслуживает критической оценки, так как не несет новизны по отношению к тому описанию пролетариата, который был дан Карлом Марксом еще в середине XIX в. Однако четко прослеживается тенденция, доля сотрудников сервисных отраслей: работников торговли, доставки, фастфуда, обслуживания, такси – растет. Рынок труда запирает от трети до половины работников (в зависимости от уровня деградации экономики той или иной страны) в клетке «работающей бедности», при которой он может рассчитывать только на работу с заведомо низкой зарплатой с ненормированным рабочим днем, вечными переработками, потогонными условиями труда, без фиксированного времени отдыха, обеда, отпуска. Такая работа не дает возможности для карьерного роста и профессионального развития. Такая работа ставит рядового труженика в полную зависимость от начальства: он может быть в любой момент оштрафован, уволен, переведен на другую позицию и т.д. В отличие от классической формы занятости в промышленных отраслях экономики, кадровая текучка и негативный квалификационный отсев препятствуют коллективом к формированию устойчивых профсоюзных объединению и солидарному отстаиванию своих прав.

Однако это вовсе не значит, что деградация трудовых прав не имеет границ и пределов. Как показывает история московских курьеров, потенциал сопротивления у сервисных рабочих имеется. На середину 2020 г. в Москве трудится приблизительно 15000 курьеров. От 7 до 8 тысяч из них работают в компании Деливери Клаб, фактически, в одной из двух фирм-монополистов на рынке (напополам с «Яндекс Еда»). Одетые в одинаковую форму, как солдаты, с общими проблемами и схожим жизненным бэкграундом, работники могут легко найти общий язык. Да, большая часть работников бежит с такой работы спустя один, два, три месяца после первой смены. Но сформирована критическая масса, в, приблизительно, 10% курьеров, которые работаю больше года, не собираются уходить, осознали, что по-сути, уходить некуда, везде такая же работа с такими же условиями и начальниками. Это перспективная активистская масса для профсоюзов. Даже не объединяя большинство работников отрасли формальным членством, профсоюз может стать сильным и влиятельным актором, если сможет организовать и обучить профсоюзное ядро и, если оно завоюет известность и авторитет в курьерских массах. Именно поэтому важен выбор стратегии профсоюзной кампании на начальном этапе профстроительство. Участие в движение опытных органайзеров из Левого блока и Союза марксистов, например, Дмитрия Кожнева, профорга МПРА, дают надежду на грамотное планирование дальнейшей работы.

Текущее развитие событий вселяет умеренный, критический оптимизм. Вопросы общественных доходов, зарплат и занятости в современной России традиционно находятся на периферии политической повестки. Государственной политики доходов в России практически не прослеживается. Общественное мнение мыслит стереотипами, что курьеры, таксисты и работники фастфуда – это мигранты и неудачники, проблемы которых имеют личный характер и не должны быть интересны обывателю. Однако контект-анализ реакции аудитории СМИ и сетевых медиа показывает, что при всех стереотипах граждане понимают и поддерживают борющихся рабочих. Их симпатии склоняются в пользу трудящихся значительно чаще, чем в сторону известного олигарха Алишера Усманова с его активом Деливери Клаб. Люди понимают, что грошовые зарплаты работников и сверхприбыль усмановской корпорации –взаимосвязанные вещи. Для современных российским левых, социалистов это принципиальная история, ведь вопросы о работе и зарплатах рождает у населения очень важную вещь – классовое сознание.

[1]

[1] https://msk.kprf.ru/2020/06/06/140013/

[2]

[2] Федеральный закон от 05.05.2014 N 116-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”

[3]

[3] https://rg.ru/2014/04/23/isaev.html

[4]

[4] https://lenta.ru/news/2020/06/05/test/.