В тихом омуте. Что мешает Белгородской области развиваться?

По многим показателям Белгородская область многие годы ходит в лидерах среди российских регионов. От официальных данных дух захватывает, даже в период эпидемии. И политическое руководство не меняется аж с 1993 года, четверть века! Внешне тоже картина вполне благостная. Но так ли всё благополучно на самом деле? Давайте спросим самих белгородцев.

Рука на пульсе…

Лучший способ узнать город, область, страну – это отправиться в народ с традиционным вопросом «Кому на Руси жить хорошо?» Надо отдать должное белгородцам – своим мнением они делятся охотно, не боятся вынести сор из избы, но и особых надежд СМИ не возлагают.

Хозяйка зеленых полей и белоснежных меловых гор – Белгородская область — в рейтингах 2019 года лучших регионов России традиционно располагаетсяна пятом месте. Регион богат плодородными черноземами и железной рудой. С начала реализации программ по производству мяса в 2005 году местным животноводам удалось увеличить объем в 5,5 раз. На сегодняшний день около 12% мясного рынка страны занято белгородской продукцией.

Здесь эффективно работают крупные агрохолдинги. В том числе «Мираторг» и «Приосколье», которые дают на территории области около 8-9% от общего объема индустриального общероссийского производства свинины и мяса птицы. Область уверенно лидирует в ТОП-5 регионов по вводу индивидуальных жилых домов, опережая даже Московскую область. До “крымской истории” 2014 года активно развивалось строительство многоквартирных домов. Но события того года серьезно повлияли на регион — точнее, вызвали ухудшение отношений с Украиной.

Белгородский губернатор Евгений Савченко вошел в историю, как политический долгожитель. На своем посту он почти 27 лет. Ему довелось возглавлять область еще во времена противостояния Бориса Ельцина и Верховного Совета, он успешно пережил начало новой эпохи Путина, на всех парах вырвался в лидеры мясного производства при Медведеве, пережил не одно пророчество о своей отставке и многих пророков. И даже достигнув предельного для чиновника возраста, 70-летний губернатор уверенно держит руку на пульсе региона.

Директор ООО «Борисовская керамика» Константин Хлебников убежден, что именно губернатор Савченко смог сделать область успешной в разных аспектах: «Это коммуникации, транспортные системы, хорошие дороги, тотальная газификация, строительство, как многоквартирное, так и индивидуальное. Мы потребляем своим продукты питания. Благосостояние людей выше, если сравнивать с соседями, приходится постоянно увеличивать заработную плату, – уверяет Хлебников. – Ощущается даже снехватка людей из-за того, что очень много предприятий, где можно работать».

Или на шее?

Но там, где власть не меняется почти три десятка лет, все ключевые посты в регионе занимают исключительно «свои», а на смену отцам приходят на должности подросшие сыновья и племянники, надежда на развитие давно не живет.

Блогер и предприниматель Евгений Бычковский уверен, что за 27 лет губернатор выстроил всё под себя, вычистил конкуренцию. «В этой системе координат это сделал бы любой другой, – уверен Евгений. – Он в ней лучший. По сравнению с другими регионами, по уровню жизни здесь даже «попахивает» Москвой. Но при этом все сферы жизни захвачены образовавшейся за почти 30 лет элитой, которая страшно далека от народа. А народ от такого положения дел устал».

По словам блогера, до 2014 года денег хватало всем: агрохолдинги кормились с земли, а местные зарабатывали на том, что обслуживали приезжих с Севера и харьковчан. Белгород жил стройкой и торговлей. А теперь это тупик. Раньше через Одессу и Харьков сюда шли дешевые товары. После разрыва связей с Украиной, на Белгородчине появились торговые сети из Москвы, которым тут раньше просто нечего было ловить.

Итог? Местное производство уничтожено. Федеральные торговые сети, которые власти пустили на региональный рынок,убили местного предпринимателя. За ними рухнули пищекомбинаты, у которых предприниматели закупали продукцию. Для удешевления производства им пришлось заменить молоко пальмовым маслом, в результате встала молочка. Цепная реакция.

В том, что для местного сельхозпроизводителя главная проблема – это торговые сети, уверен председатель совета директоров ООО «Корочанский плодопитомник» Виктор Городов. Он считает, что сети из аграриев просто вьют веревки.

«Они ставят перед нами такие условия, что мы, в результате, получаем копейки, а они — всю маржу, — говорит Виктор Иванович. — Поэтому сегодня ни один фермер ничего лишнего не посадит. Почему у нас не хватает картошки, моркови? Виной всему боязнь посадить, и потом не продать».

По его словам региону нужен закон о торговле, который бы установил, что на прилавке должно быть не менее 70% отечественной продукции, а из них примерно половина местной. «Если будет такой закон, то сети будут вынуждены не просто подстраиваться, они сами будут приходить к нам и с нами заключать контракты. Внутри региона появится конкуренция», — полагает он.

Но экспансия из других регионов поддерживаются чиновниками. И явно не бесплатно. Факт того, что от сложившейся системы кумовства страдает бизнес, подтверждает случай предпринимателя Александра Каракулова, который в «лихие 90-е» был почти монополистом рынка бытовой техники, а на стыке веков решил реконструировать за свой счет центральный парк культуры и отдыха в Белгороде. Губернатор размашисто одобрил и отдал парк в аренду бессрочно. Бессрочный срок закончился тогда, когда земля в центре города стала привлекательной для застройщиков. Каракулов стал лишним на этом празднике жизни и в результате практически лишился бизнеса, нескольких сотен миллионов рублей и парка.

«Перегибы существуют, — считает Александр Каракулов. — Например, не так давно появилась сеть алкомаркетов «Люкс», по слухам аффилированная с верхушкой власти. У других алкогольных магазинов сразу возникли проблемы. И это не единичный случай. Создаются преференции для бизнесов, приближенных к губернатору».

Юрист общества защиты прав потребителей Андрей Майсак полагает, что за долгий период нахождения у власти одного лица в регионе накопился целый воз проблем.

«Если брать экономическую конкуренцию, то более-менее значимый бизнес весь под властным руководством. А в средний бизнес из малого не прорвешься. Это касается и местных, кто желает чего-то достичь, и тех, кто хочет в регион, инвестировать, – отмечает Майсак. – Основной ресурс в регионе – земля. Она вся монополизирована. Фермеры еще остались, но им живется несладко. Сильно по ним ударила эпопея с АЧС (африканской чумой свиней), когда фермерам стали запрещать свиней выращивать. В результате, монополия крупных агрохолдингов вытеснила с рынка достаточно качественный продукт мелкого производителя. Люди уезжают из деревень, потому что нет работы. И это в традиционно сельском регионе».

Если мы хотим развития, то законодательную базу как минимум по развитию микро- и малого бизнеса в области нужно пересматривать, считает генеральный директор ООО «Инвест-Ресурс», член партии «Справедливая Россия» Андрей Сотников. «Открыть в регионе свое дело простому человеку практически невозможно, — говорит предприниматель. — Есть такое понятие «вход в рынок», это просто гигантские затраты. Я недавно читал, что инвалидам дают по 200 тысяч рублей на открытие своего дела. Но, во-первых, за такие деньги в принципе ничего нельзя открыть, а во-вторых, законодательство построено так, что ты просто не сможешь ничего делать из-за существующего уровня налогообложения».

Заклятые друзья

Еще ярче эти проблемы проявляются в Старом Осколе, втором по величине городе области, который вторым себя не считает. Когда-то молодежь со всей страны ехала сюда на комсомольские стройки с великой верой в светлое будущее. В городе и в соседнем Губкине добывают железную руду. Много лет здесь бытовало мнение, что Старый Оскол зарабатывает, а Белгород деньги только тратит, ничего не давая взамен. Причем настолько бытовало, что на выборах губернатора в 2017 году Савченко набрал здесь всего 30% голосов.

«После этого губернатор пришел в чувство, и вот уже два года подряд Старому Осколу специально, только на благоустройство выдается порядка 5-6 миллиардов рублей, – замечает редактор местной газеты Лариса Чащина. – Теперь дороги чинят, мосты ремонтируют,сделали новый парк. В общем, за инфраструктуру взялись капитально».

Однако люди все равно недовольны: уровнем зарплат, ростом коммунальных тарифов, отсутствием социальных лифтов.

«Практически у каждого, кто во власти, есть свой бизнес, каждый старается протолкнуть своих людей на ключевые посты, чтобы защищать свои интересы. Здесь очень сложно устроиться работать без протекции, – говорит журналистка Галина Колесниченко. — Человек приходит во власть, а у него через какое-то время резко возрастают доходы, его родственники делают взлет по карьерной лестнице, строят коттеджи. Это все народ видит. Но почему-то молчит».

Самое печальное, что из региона уезжает молодежь. Едут в Москву, Питер или поближе – в Воронеж и Курск, потому что там лучше условия: дешевле энергоресурсы, проще получить землю под строительство или в аренду, бизнесу проще с разрешительной документацией.

«У молодых нет перспектив роста, – поддерживает коллегу журналист-телевизионщик Константин Симонов. – Например, за исключением боевых искусств – команды Федора Емельяненко — в Осколе нет ни одной профессиональной спортивной команды. Чтобы достичь результатов, ребенку надо куда-то переезжать, либо бросать спорт. Город покрылся мхом, варится в своем соку».

Ветер перемен

Очевидно, каким бы адекватным и мудрым ни был губернатор, а почти три десятка лет у власти завели регион в состояние тихого омута, из которого бежит все более-менее живое и талантливое. Еще несколько лет такого правления могут иметь самые непредсказуемые последствия. Пора бы старикам уступить дорогу молодым. А молодежь подтянется, привлеченная долгожданным ветром перемен. Можно, конечно, терпеливо ждать естественного исхода. Но тогда старики рискуют получить бесславную эпитафию.

Семен Морон