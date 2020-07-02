Евразийство, российский неоколониализм и партия «Биримдик»

Первая причина, это разворачивающаяся уже не первый год, по инициативе наших основных внешних партнеров — России и Казахстана — евразийская интеграция, которая существенно ограничила потенциальные возможности для развития нашей страны, заставив сделать вполне определенный выбор в экономическом партнерстве с нашими северными географическими соседями. Разумеется, главным образом речь идет о вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), которое сделало евразийство важным элементом внешней политики Кыргызстана.

Первоначальный и нынешний логотипы «Биримдик»

Вторая же причина — это появление на политическом горизонте перед новым избирательным циклом партии «Биримдик», которая собрала в своих рядах большое количество матерых политиков, действующих депутатов и членов парламентских фракций с солидным политическим капиталом. Основой партии, очевидно, станут выходцы из СДПК — партии власти, которая выиграла предыдущие парламентские выборы и фактически распалась в период минувших президентских выборов. Пока выборный список партии не утвержден, но СМИ предполагают что там, помимо лидера партии Марата Аманкулова, может оказаться младший брат действующего президента Асылбек Жээнбеков, действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Улан Примов, Чыныбай Турсунбеков, Азамат Арапбаев, Аида Касымалиева и Айнуру Алтыбаева. Также предполагается что ряды «Биримдик» могут пополнить политики из «Онугуу-Прогресс» и «Бир Бол»: Исхак Пирматов, Бакыт Торобаев, Мирлан Бакиров и прочие представители политического истеблишмента Кыргызстана, вплоть до свеженазначенного премьер-министра и бывшего городского коменданта Кубатбека Боронова. Фактически партия уже начала свою предвыборную кампанию задолго до официального объявления о её начале — еще в марте-апреле 2020, в период карантина (под предлогом гуманитарной помощи в период коронавирусного карантина). Это указывает на наличие солидного политического и, самое главное, денежного капитала.

Однако кое-что примечательное в случае партии «Биримдик» всё же есть. Все дело в том что в качестве формальной идеологической платформы ею выбрано евразийство и… демократический социализм. Да что уж там, даже символика новой партии первоначально представляла собой флаг Кыргызской ССР. Сила, которая позиционирует себя левой и в теории может даже выиграть выборы — это вещь невиданная на постсоветском пространстве и заслуживает пристального внимания. Тем более что многие левые активисты в Кыргызстане, члены дряхлой коммунистической партии восприняли всё это с большим энтузиазмом и переметнулись в «Биримдик» при первой возможности. Как у сознательных марксистов, всё это не может не вызвать у нас усмешку. Однако мы понимаем, что люди устали от роста экономического неравенства и нищеты, и потому паразитирование на советском прошлом под новой вывеской непременно найдет себе сторонников.

Более того, мы убеждены что тема евразийства заслуживает внимания не только в контексте партии «Биримдик», которая по тем или иным причинам может оказаться не у дел на грядущих выборах или же спешно сменит идеологическое направление по отмашке политтехнологов. Евразийство, пользуясь словами лидера партии, действительно закрепилось в Кыргызстане давно, всерьез и надолго, вне зависимости от наличия или отсутствия политических сил, заявляющих о своей приверженности к оному.

Также мы считаем что критический анализ евразийства актуален для всего постсоветского пространства, ибо евразийские настроения находят отклик в Казахстане, Беларуси, Таджикистане, Узбекистане, Молдове и ряде других стран, не говоря о непосредственно России, как родине евразийства и основной его проводнице, обеспечивающей его развитие не только идейно, но и финансово.

Евразийство и Кыргызстан

Разумеется, история евразийства в Кыргызстане начинается не с «Биримдика» и наша страна давно и прочно связана с рядом евразийских организаций и отдельных экспертов. Помимо ЕАЭС, речь о котором пойдет ниже, есть несколько менее приметных организаций, проводников для подобных идей. И несмотря на то, что их деятельность не особо бросается в глаза, распространена она повсеместно. Так, к примеру, в нашей стране действует филиал фонда «Евразийцы — новая волна», который занимается проведением различных мероприятий для молодежи, публикует множество аналитических материалов относительно ЕАЭС и смежных стран. И все бы ничего, но большинство мероприятий направлено на распространение русской культуры и даже больше, на распространение русского патриотизма. К примеру, одно из последних мероприятий организованных фондом называлось «Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей», а основной целью обозначено: «Он (фестиваль — прим. КЫРГСОЦ) нацелен на развитие культурных связей КР и РФ, укрепление дружбы и взаимного доверия между народами двух стран, а также сохранение общего культурного и языкового пространства». Держим в голове то, что сами евразийские эксперты считают русский язык и русскую культуру «основным оружием», будто бы речь идет о какой-то войне. Если зайти на их сайт и вбить в поиске запрос «Кыргызстан», то мы увидим интересную картину. За весь 2020 год опубликовано порядка 15 материалов и почти все они посвящены трём темам: победе в Великой Отечественной войне, русскому языку и русской литературе и, естественно, ЕАЭС.

Другая дружественная фонду организация под названием Россотрудничество (Российский центр науки и культуры), курирует практически весь поток поступающих в вузы РФ абитуриентов и организует различные студенческие конференции, семинары и т. д. Помимо прочего, ей же проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и продвижение русской культуры.

Коль скоро речь зашла об образовании, нельзя не упомянуть о Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ), одном из наиболее крупных вузов в Кыргызстане, который тесно связан с уже упомянутыми организациями, является альма-матер для многих евразийских экспертов и регулярно устраивает мероприятия направленные на продвижение идеи евразийской интеграции и популяризацию русского языка и культуры.

Если открыть сайт КРСУ и взглянуть на блок «Важные события в истории университета», то мы увидим занятную картину: визит в КРСУ министра иностранных дел России Сергея Лаврова, визит Министра науки и высшего образования РФ, конгресс-выставка «Русское слово в диалоге культур России и Кыргызстана», «Патриарх Кирилл — почетный доктор КРСУ», круглый стол «Кыргызстан и Россия на пути к созиданию и справедливости». К слову, бессменный ректор КРСУ Владимир Нифадьев с 2004 года входит в Высший совет Международного Евразийского движения, а на базе КРСУ планировалось организовать евразийский институт «в котором киргизские студенты официально начнут изучать такие предметы как: основы евразийства, геополитику, основы традиционализма, философию политики…».

Все вышеперечисленные институции сливаются в своеобразный интеллектуальный евразийский блок, который весьма неплохо финансируется из российского бюджета и формирует научную и околонаучную повестку в Кыргызстане. Тем хуже, что к евразийству через эти институты прибиваются, помимо консерваторов и националистов, которым там самое место, еще и левые, которые ищут какой-то академической или исследовательской свободы от неолиберального дискурса, оказываясь, таким образом, в весьма маргинальной среде. Либо ты записной либерал, либо ты записной евразиец — ни на что другое денег не дадут. В свою очередь та легкость, которая позволяет становиться образованным и, в общем-то, неглупым людям на такие позиции, легко объясняется общим упадком культуры и образования в постсоветский период.

Но на образовании, культуре и публицистике дело не заканчивается. Евразийская и кремлёвская пропаганда, между которыми в Кыргызстане можно смело ставить знак равенства, окружают нас всюду.

Одним из важнейший каналов распространения евразийства конечно же являются СМИ. Особенно ярко на этом поприще проявляет себя одно из крупнейших в Кыргызстане новостных агентств «Спутник». Не нужно быть гением дедукции, чтобы при первом же просмотре главной страницы сайта понять направленность их работы. Являясь дочерней компанией МИА «Россия сегодня», «Спутник» является основным рупором кремлевской пропаганды в странах СНГ (в Европе и США похожую роль выполняет Russia Today). Практически ежедневно там публикуются материалы о пользе и успехах ЕАЭС, о проблемах на Западе, о военном превосходстве России над всем миром и т. д, а также комментарии евразийских экспертов.

И если рассматривать все эти явления по отдельности, то сложно найти в них что-то плохое. Нет ничего плохого в том, что кыргызстанцы имеют возможность поступать в российские вузы, имея при этом значительные льготы. Нет ничего плохого в публицистике продвигающей идеи экономической интеграции или самого евразийства, так как это важный элемент свободы слова. И, разумеется, нет ничего плохого в русском языке и русской культуре. Но в совокупности всё это формирует идеологическое, интеллектуальное и культурное состояние нашей страны. Давление российского информационного и идеологического поля на сознание кыргызстанцев явление столь распространенное, что мы уже перестали придавать ему хоть какое-то значение. Приходя домой, очень многие смотрят новости по «Первому каналу». На Новый год наравне с обращением нашего президента смотрят и обращение Путина. Во время футбольных матчей мы болеем за «наших», зачастую имея в виду российских спортсменов. Доходило даже до того, что пенсионеры из регионов Кыргызстана писали письма Путину, чтобы он навел порядок — вот это уже действительно триумф евразийской интеграции. Однако есть ли поводы пропагандировать евразийство, и содержит ли оно хоть что-то позитивное для нашей экономики? На этот вопрос легко найти ответ, обратившись к эмпирическим экономическим данным.

Место Кыргызстана в ЕАЭС

Без малого 5 лет наша страна входит в состав Евразийского экономического союза. В силу тех особенностей, которые сложились в экономике Кыргызстана после развала СССР, многие эксперты, да и просто рядовые граждане, выступали против вступления в союз, но несмотря на это правительство, во главе с президентом Атамбаевым, пошло на вступление. Этому предшествовал ряд соглашений, например по покупке «Газпромом» государственной компании «Кыргызгаз» вместе со всеми её долгами за 1$ или последующее соглашение по списанию долгов российской стороной. В 2012 году было списано почти 188.9 миллионов долларов, а еще 300 должны были быть списаны в ближайшие десять лет. Во время официального визита Путина в 2019 году, Кыргызстану было выделено на безвозмездной основе 30 миллионов долларов на поддержку бюджета. Регулярно мы получаем различную помощь, военную технику, деньги в виде грантов или льготных кредитов, которые затем прощаются. Так где же тут подвох? Почему мы должны сомневаться в своих благодетелях? Возможно мы расстроим некоторых своих читателей, но в глобальной капиталистической системе страны не занимаются благотворительностью. Марксизм и теория зависимого развития, о которой мы говорили в другом своем материале «Почему Кыргызстан бедная страна?», эмпирически доказывает тот факт, что в существующей мировой системе более развитые страны обеспечивают своё экономическое развитие и уровень жизни своего населения исключительно эксплуатируя страны менее развитые. Эксплуатируемые страны, с одной стороны, становятся поставщиками дешевого сырья и дешевой рабочей силы, а с другой стороны, рынком сбыта для стран эксплуататоров.

Таким образом, поставляя более прибыльные товары, производство которых требует промышленной, научной базы, страны получают высокую прибыль за счет нового рынка сбыта, а также консервируют отсталость в странах эксплуатируемых. Россия много лет является такой эксплуатируемой страной для стран Запада, оставаясь полупериферийным сырьевым придатком более успешных заокеанских партнеров. Кыргызстан же, в свою очередь, является крайней периферией, эксплуатация которой как раз и входит в интересы Российской Федерации (и отчасти Казахстана).

«Газпром» обладает монопольным положением на рынке газа в Кыргызстане

Чтобы убедиться в том, что в рамках ЕАЭС мы являемся рынком сбыта, достаточно взглянуть на экономическую статистику. Очень показательным выглядит отчет Евразийской экономической комиссии, «Объёмы взаимной торговли государств — членов ЕАЭС» за 2019 год:

Россия Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан $ 38 785 893 846 $14 548 986 439 $ 6 317 218 669 $ 760 894 512 $ 621 088 666

Сумма экпортируемых каждой страной союза товаров в 2019 году

Как мы видим, доля России в экспорте с гигантским отрывом составляет в этом отчете более 50%, а Кыргызстан исправно занимает последние места. Возможно кто-то скажет, что всё дело в отсутствии в Кыргызстане промышленности, да только до вступления в ЕАЭС мы экспортировали достаточно большое количество продуктов текстильной и трикотажной промышленности. Однако вступление в ЕАЭС привело к еще большей производственной деградации Кыргызстана, о чем свидетельствует статистика объемов экспортных поставок КР в государства члены ЕАЭС за последние пару лет:

Наименование 2018 $ 2019 $ Разница $ Верхняя одежда мужская трикотажная 2117489 545340 -1572149 Верхняя одежда женская трикотажная 92615 97063 4448 Одежда женская трикотажная 5333849 12342650 7008801 Одежда мужская трикотажная 16312977 3706486 -12606491 Рубашки мужские трикотажные 13279034 4222653 -9056381 Блузки женские трикотажные 94560482 38274275 -56286207 Итого 131698464 59190486 -72507978 Виноград, свежий или сушеный 1718008 7334294 5616286 Яблоки, груши и айва, свежие 3533425 6953700 3420275 Картофель 931077 3215269 2284192 Лук репчатый, чеснок 1029368 3126687 2097319 Итого 7211878 20629950 13418072 Итоговая разница между группами -58 089 906

Смена структуры экспорта за последние пару лет

Хорошо видно что более прибыльная и технологичная сфера текстильной и трикотажной легкой промышленности, историческая находящаяся в нашей стране на хорошем уровне, за год уменьшилась почти вдвое на 72.5 миллиона долларов. В то же время, экспорт продуктов сельского хозяйства, менее прибыльного, менее технологичного (особенно учитывая, что сельское хозяйство ведется наиболее отсталыми способами), вырос более чем в 2 раза, на 13.4 миллиона долларов. Конечно, мы не учитываем весь список экспортируемой продукции, но тем не менее тенденция очевидна. С каждым годом в кыргызстанском экспорте растёт доля сельского хозяйства и падает доля легкой промышленности. ЕАЭС не нужны никакие иные кыргызстанские товары, кроме сельскохозяйственных, потому что все страны союза производят плюс/минус одну и ту же продукцию.

Неплохо статистика иллюстрирует и то, кто является основным выгодопреобретателем от существования ЕАЭС. Согласно статистике, Россия экспортирует, в среднем, в 2 раза больше чем импортирует. Все остальные страны имеют отрицательный торговый баланс, причем в обратной пропорции.

Структура взаимной торговли стран ЕАЭС

Однако даже не принуждение к покупке своих товаров Россией является основным элементом наших с ней взаимотношений в рамках ЕАЭС. Самым важным ресурсом, необходимым российской экономике, является рабочая сила, а именно — мигранты. Согласно статистике 2019 года, в России трудится около миллиона(!) наших сограждан, что составляет невероятную 1/6 часть от всего населения Кыргызстана и 1/4 от всего работоспособного населения. Мигрантам вступление в ЕАЭС обеспечило значительные послабления миграционного режима: наши соотечественники освобождены от ежемесячной оплаты патента, благодаря союзу они могут работать по трудовому договору наравне с гражданами РФ. Сейчас рассматривается вопрос учета трудового стажа на территории стран ЕАЭС при расчете пенсии. Регулярно проводятся миграционные амнистии, устраиваются языковые курсы, организационные наборы и в целом принимается множество мер для привлечения рабочей силы из Кыргызстана и облегчения её нахождения на территории РФ.

Тут скрывается основная роль Кыргызстана в рамках евразийской интеграции, которая заключается поставке в Россию дешевых «человеческих ресурсов». И все те небольшие преференции, которые имеют кыргызстанские мигранты в РФ благодаря ЕАЭС, являются еще одним инструментом закрепления потока дешевой рабочей силы из Кыргызстана в Россию.

Трудовая миграция является важным двигателем экономического развития для любой из ведущих или догоняющих капиталистических стран. Мигранты исторически выполняют множество функций, приносящих классу капиталистов и подвластному им правительству множество политических и экономических выгод. Миграция создает всё расширяющуюся резервную армию труда и чем больше она пополняется, тем менее ценным становится труд рабочих — граждан страны. Мигранты, особенно нелегалы, готовы работать за меньшие деньги, без социальных и юридических гарантий, в плохих условиях и на тяжелых работах. Таким образом, с одной стороны миграция позволяет значительно снизить издержки и увеличить норму прибыли капиталиста, а с другой стороны позволяет задавить внутреннее рабочее движение и откусить от него очередной кусок прав и гарантий. В то же время, всю вину можно свалить на самих мигрантов. Вместо того, чтобы выносить с завода на вилах владельца предприятия, рабочие пойдут вымещать свою обиду на мигрантах, которые вероятно и сами не рады за нищую зарплату, в рабских условиях гнуть спины по 15 часов в сутки, чтобы построить очередную новостройку в Москве или продать припозднившемуся гуляке очередную бутылку водки в «Пятёрочке».

В то же время, страна принимающая мигрантов не тратит ничего на подготовку этой рабочей силы, если конечно же не учитывать тех затрат на пропаганду, описанных выше. Её взросление, обучение и подготовка уже оплачены страной более бедной. Мигрантам не нужно обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание, на них не нужно распространять социальные пособия, а в случае, если они придут в негодность, их всегда можно вернуть и заменить на новых. Уже не одно поколение кыргызстанцев сменило друг-друга на заработках в России. При всём при этом мигрантов нельзя просто взять и исключить из экономики страны. Если попытаться провести простой мысленный эксперимент и представить, что завтра из России исчезнут все трудовые мигранты, то кто займет их место? Кто будет работать на заводах, стройках, в супермаркетах? Кто будет водить такси, подметать московские улицы? Вызывает большое сомнение то, что огромная часть местного российского населения, занятая в паразитических сферах непроизводительного труда, внезапно проникнется прелестями тяжелой физической работы и низкой зарплаты. Вся социальная структура любой капиталистической страны, коей Россия и является, держится на плечах мигрантов, в том числе и наших с вами соотечественников. А если держать в голове, что вся прибыль, все блага создаются только человеческим трудом, то ответ на вопрос «а так ли мы нужны России?» становится и вовсе очевидным. Получает в этом обмене она гораздо больше, чем отдаёт, в свою очередь делая невозможным хоть какое-то развитие Кыргызстана, как самостоятельной экономики.

Вместо заключения

Российский колониализм, о котором говорило раннее евразийство, мало чем, по сути, отличался от колониализма европейского. Явное отличие можно выделить только одно: отсталая в капиталистическом плане Российская империя с большим опозданием начала проводить жёсткую колониальную политику, «бескровность» которой кыргызы прочувствовали на своей собственной шкуре, убегая по «молочным рекам» разлитым царём — «наследником Чингизхана», согласно евразийским штудиям, — в непроходимые горы. Единой культуры, о которой говорили ранние евразийцы, на деле никогда, до появления Советского Союза, не было, так как её не могло быть по определению в полуфеодальных обществах на окраинах империи. Если говорить о Кыргызстане, то пришлые из России и Украины крестьяне-колонисты абсолютно не понимали кыргызских кочевников. Более того, были настроены к ним агрессивно, занимая лучшие места в плодородных долинах и вытесняя все дальше в горы местное население. Это понимание и эта общая культура появились тут только с советской властью, когда начали отстаиваться не интересы русского капитала и русского крестьянства, а интересы кыргызских рабочих, кыргызских крестьян и кыргызских кочевников. Проводилась политика коренизации, создавались жайлонные советы, создавалась кыргызская письменность, распространялось образование, в том числе и на кыргызском языке. И все эти достижения были связаны не с именем России и уж тем более не с именем евразийства, а как раз таки напротив, были результатами марксистского, рационального анализа. (см. статью «Что такое коренизация и как это касается Кыргызстана»)

Не случайно и то, что от общей культуры и взаимопонимания не осталось камня на камне после развала СССР. Жители Средней Азии или даже соотечественники азиатской наружности в массовом сознании российского обывателя давно превратились в «чурок», жители Кавказа в «хачей», а все они вместе взятые — в «черножопых гнид».

Вопрос о том, как вернуть «утерянное национальное величие», имеет весьма простой ответ — стать эксплуататором, как и все прочие развитые капиталистические страны. Но в ХХI веке нельзя прийти с шашками наголо и объявить эту землю своей. Сейчас необходимы долгие политические ухаживания, идеологическая обработка, с чем Россия, при помощи евразийских институций справилась на ура. Содержимое колониализма не изменилось, поменялась лишь только форма. Современный российский неоколониализм всё также ничем не отличается от неоколониализма европейского, просто в силу отсталости он по прежнему приходит с опозданием и своими изюминками.

Интеллектуально евразийство аморфно и бесполезно, ибо является обычной ширмой для общественных отношений и не содержит рационального зерна. Идеологически оно вредно и опасно, особенно для экплуатируемой Россией страны. И если «Биримдик» провозглашает евразийство своей идеологией и хочет с его помощью решать экономические, политические и социальные проблемы, то они либо сильно заблуждаются, либо просто-напросто обслуживают весьма недвусмысленные интересы российского капитала (это, к слову, является вполне вероятным ответом на вопрос, почему в качестве идеологии было выбрано именно евразийство). И то и другое ничего хорошего Кыргызстану не принесёт.

Смешивание евразийства с социализмом, попытку которого осуществляет «Биримдик» и его идеологи, отсылаясь к советскому прошлому нашей страны — это безумная эклектика, не имеющая ничего общего с историей и действительностью. Никогда и ни при каких обстоятельствах не возможен колониальный социализм, так как это само по себе противоречит определению социализма, как системы с равным уровнем распределения благ, тогда как колониализм по определению подразумевает экономическое неравенство. Не было его и в СССР, который складывался как антиколониальное государство и сохранял в себе эти черты до самого своего распада. Единственной возможной формой неэксплуататорского сотрудничества между странами была и остаётся интернациональная рабочая солидарность.

Материал подготовлен редакцией сайта КЫРГСОЦ.

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