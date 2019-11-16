Защита от огня и тайна ценообразования

В России и братских (по разуму) странах цена огнезащитных составов не связана с их потребительной стоимостью. Причиной этого является так называемая «гонка сертификатов». Это касается, прежде всего, «высокоэффективных» средств, – наиболее дорогой ниши продуктов. Менеджмент компаний соревнуется в глупости и жадности, но никак не в улучшении технологий и рецептур. Кто больше заявил предел огнестойкости, кто больше купил сертификатов на свой фальсификат – тот и сорвал банк. Ценообразование на рынке огнезащиты осуществляется по схеме:

Меновая стоимость = Производственная себестоимость + Цена легализации + Прибыль

тогда

Прибыль = Меновая стоимость – (Производственная себестоимость + Цена легализации)

Как таковой «потребительной стоимости» в этой схеме просто нет. На рынке огнезащитных составов покупатель не получает полезных качеств товара в том объеме, на который рассчитывает. Он приобретает товар низкого качества по меновой стоимости огнезащиты.

Практика показывает, что «бумажные» значения огнестойкости завышены от реальных примерно в полтора – три раза. По минераловатным материалам ситуация чуть лучше, по лакокрасочным – чуть хуже. «Обнуление» сертификатов просто убьет отрасль, как и тотальная проверка продуктов огнезащиты: заявленным в свидетельствах показателям не соответствует ни один материал, а их на рынке уже тысячи! Импорт, которого в обороте сравнительно немного, так же не являет собой счастливое исключение.

Речь на рынке всегда идет о цене и только о цене. Именно удешевлением себестоимости и сокращением производственных издержек заняты промышленные лаборатории (у кого они есть). Отделы технического контроля призваны сокращать лишь транспортные (так!) расходы производителей. Дело в том, что пробы с партий берутся лишь для того, чтобы проконтролировать внешние характеристики материалов. Жизнеспособность краски, например, или способность к нанесению на защищаемую поверхность в течение гарантийного срока. В противном случае, по рекламации, огнезащитную композицию придется забрать производителю (на переработку или утилизацию), а взамен предоставить материал, который соответствует внешним признакам самого себя. А это дополнительные расходы на транспорт! Но даже это окупает содержание отделов контроля «качества» и какой-никакой «научно-исследовательской» базы.

Производителям огнезащиты волей-неволей приходится придерживаться среднерыночных цен. Так что «гонка сертификатов» призвана лишь уравнять шансы быть проданными. Реальная же конкуренция идет лишь по линии снижения себестоимости. То есть, речь о потребительских свойствах опять не идет.

О плачевной ситуации в отрасли известно всем, кто хоть немного в теме, поэтому владельцев сгоревших клубов, торговых центров и кинотеатров нельзя считать невинными заложниками ситуации: зачастую они обходятся безо всякой огнезащиты или же берут самый дешевый товар.

Так ли уникальна эта ситуация? Да она повсеместна! Она просто не имеет границ. В мире действуют сотни миллионов компаний, которые выпускают триллионы наименований продукции. В рамках современного неолиберального дискурса решить проблему контрафакта и недобросовестной конкуренции невозможно. Конечно, существует глобальные инструменты: международная система качества менеджмента ISO, например. Дело это недешевое, конечно. Ежегодно на всех предприятиях мира осуществляются проверки на соответствие ISO. Носят они чисто формальный характер, как в армии: все должно быть помыто-покрашено, работы должны осуществляться в касках по технологической карте, а под надписью «тара» должна находиться тара, а не сырье и наоборот.

Фейк и фарс! Вместо реального решения проблемы создан новый рынок услуг по легализации повсеместного безобразия.

И тут впору задаться вопросом: что это за тайные ходы, по которым один буржуин кликнет, так все откликаются, один запоет, так все подхватывают, один скажет Д-Т-Д`, а все задумаются? Как те ходы найти и можно ли их завалить, заложить или засыпать? И что же это за тайна такая буржуинская: она военная или, все же, коммерческая?