Регистрация кандидатов в Петербурге: оценка неформальных барьеров

Конец июня не успел ознаменоваться началом муниципальных избирательных кампаний, как уже в результате многочисленных скандалов в город приезжает десант Центральной избирательной комиссии, признавшей высокий потенциал повторения ошибок 2014 года в Санкт-Петербурге. Поэтому мы решили составить рейтинг ИКМО (избирательных комиссий муниципальных образований) по объему неформальных барьеров для регистрации кандидатов в муниципальные депутаты в Петербурге в 2014 году, на основе данных, предоставляемых государственной автоматизированной системы «Выборы». Рейтинг имеет аналитический характер и не может считаться доказательством присутствия или отсутствия неправовых барьеров для регистрации кандидатов, но дает представление о конкурентности выборов в конкретных районах города. Курсивом выделены те ИКМО, которые уже успели отличиться ходе текущей кампании.

Для составления рейтинга неформальных барьеров используется ряд показателей (названия показателей имеют условный характер, звездочкой «*» обозначены муниципальные образования, где в этом году выборы не состоятся). Стоит отметить, использование перечисленных показателей актуально для недемократических систем с доминирующей партией:

Доля допущенных кандидатов от оппозиции:

Показатель оценивает применение формальных барьеров:

(Оппозиционеры в бюллитене/все оппозиционеры, подавшие д-ты) * 100,

где 100 – все допущены, 0 – никто не допущен

Допущение: здесь под оппозиционерами считаются все кандидаты, выдвинувшиеся не от партии «Единая Россия»

Лучшие ИКМО по критерию:

Понтонный, Репино, Серово, Смолячково, Тярлево, Финляндский (100)

Малая Охта (98,5)

Пушкин (96)

Юго-Запад (95)

Металлострой (94)

Худшие ИКМО по критерию:

111) Сосновское (10)

110) Левашово (11)

109) Усть-Ижора (15)

108) Петровский (16)

107) Кронверкское (17)

Уровень конкурентности:

Показатель оценивает неформальные барьеры, которые не позволяют кандидату подать документы для регистрации:

(2*((Число зарегистрированных кандидатов от ЕР)-(число зарегистрированных кандиадтов от N1+от N2+⋯+от Nn )/n) )/201 – для муниципалитетов с десятью мандатами;

(((Число зарегистрированных кандидатов от ЕР)-(число зарегистрированных кандиадтов от N1+от N2+⋯+от Nn )/n) )/20)1 – для муниципалитетов с двадцатью мандатами, где 100 – наивысший уровень конкурентности, 0 – самый низкий уровень конкурентности.

Лучшие ИКМО по критерию:

Сергиевское (бывш. Парнас), Солнечное* (100)

Ивановский (95)

Южно-Приморский (90)

Лахтино-Ольгино (77)

№ 54 (68)

Худшие ИКМО по критерию:

111) Петровский, Петро-Славянка (0)

109) Литейный (1)

108) Кронверкское (2,5)

107) Чкаловское, Усть-Ижора, Ушково, Комарово (5)

103) Московская Застава, Введенский (7)

Участие партий

Партийная конкуренция демонстрирует непредвзятость ИКМО

10 – максимальное участие партий

0 – партии к гонке не допущены, или они не участвуют

Лучшие ИКМО по критерию:

Гагаринское, Купчино, Колпино (10)

4) Георгиевский, Обуховский (8)

Худшие ИКМО по критерию:

111) Сергиевский (бывш. Парнас) (0)

110) Петро-Славянка, Петровский (1)

Потенциал сговора

Критерий демонстрирует вероятность симуляции конкуренции посредством неформального распределения округов между кандидатами от разных политический сил или выдвижением провластных кандидатов через самовыдвижение:

Потенциал сговора имеется, когда число кандидатов от «Единой России» меньше числа распределяемых мандатов:

(Число кандидатов от ЕР)/(Число мандатов (10 или 20))

ИКМО с наивысшим потенциалом сговора:

Солнечное* (0); Сергиевское (бывш. Парнас) (25) Южно-Приморский (40) №75, Петро-Славянка (60)

Отказы в регистрации «Единой России»

Отсутствие таких отказов не говорит о несправедливости ИКМО, но наличие отказов в регистрации «Единой России» свидетельствует о непредвзятости

(Число отказов в регистрации/5) 5 – максимальное число отказов в регистрации Единой России в одном муниципальном образовании в 2014 году

Лучшие ИКМО по критерию:

Сергиевское (бывш. Парнас) (5) Шувалово-Озерки (3) Константиновское, Северный, Смольнинское, Прометей, Автово* (1)

Полученные по перечисленным показателям данные суммированы и проранжированы от 0 до 100, где 100 – наиболее благоприятные для регистрации ИКМО, 0 – наименее благоприятные для регистрации. Стоит отметить, что представленный рейтинг не свидетельствует о честности проведения остальных выборных процедур.

Лучшие ИКМО в рейтинге:

Гагаринское (100) Колпино (92,4) Автово* (92,3) Сергиевское (бывш. Парнас) (88,5) Ивановский (87)

Худшие ИКМО в рейтинге:

Петровский (27) Кроверкский (40,09) Литейный (40,1) Усть-Ижора (40) Петро-Славянка (41)

Полный рейтинг со всеми показателями и расчетами в Таблице по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XwRTjkNLIgT_S9HjhyPCk_rOj8RpnuqAFuK1aWuqOdA/edit?usp=sharing

Приколота Максим

Крылов Иван

Деньжова Анастасия