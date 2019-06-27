Регистрация кандидатов в Петербурге: оценка неформальных барьеров
Конец июня не успел ознаменоваться началом муниципальных избирательных кампаний, как уже в результате многочисленных скандалов в город приезжает десант Центральной избирательной комиссии, признавшей высокий потенциал повторения ошибок 2014 года в Санкт-Петербурге. Поэтому мы решили составить рейтинг ИКМО (избирательных комиссий муниципальных образований) по объему неформальных барьеров для регистрации кандидатов в муниципальные депутаты в Петербурге в 2014 году, на основе данных, предоставляемых государственной автоматизированной системы «Выборы». Рейтинг имеет аналитический характер и не может считаться доказательством присутствия или отсутствия неправовых барьеров для регистрации кандидатов, но дает представление о конкурентности выборов в конкретных районах города. Курсивом выделены те ИКМО, которые уже успели отличиться ходе текущей кампании.
Для составления рейтинга неформальных барьеров используется ряд показателей (названия показателей имеют условный характер, звездочкой «*» обозначены муниципальные образования, где в этом году выборы не состоятся). Стоит отметить, использование перечисленных показателей актуально для недемократических систем с доминирующей партией:
- Доля допущенных кандидатов от оппозиции:
Показатель оценивает применение формальных барьеров:
(Оппозиционеры в бюллитене/все оппозиционеры, подавшие д-ты) * 100,
где 100 – все допущены, 0 – никто не допущен
Допущение: здесь под оппозиционерами считаются все кандидаты, выдвинувшиеся не от партии «Единая Россия»
Лучшие ИКМО по критерию:
- Понтонный, Репино, Серово, Смолячково, Тярлево, Финляндский (100)
- Малая Охта (98,5)
- Пушкин (96)
- Юго-Запад (95)
- Металлострой (94)
Худшие ИКМО по критерию:
111) Сосновское (10)
110) Левашово (11)
109) Усть-Ижора (15)
108) Петровский (16)
107) Кронверкское (17)
- Уровень конкурентности:
Показатель оценивает неформальные барьеры, которые не позволяют кандидату подать документы для регистрации:
(2*((Число зарегистрированных кандидатов от ЕР)-(число зарегистрированных кандиадтов от N1+от N2+⋯+от Nn )/n) )/201 – для муниципалитетов с десятью мандатами;
(((Число зарегистрированных кандидатов от ЕР)-(число зарегистрированных кандиадтов от N1+от N2+⋯+от Nn )/n) )/20)1 – для муниципалитетов с двадцатью мандатами, где 100 – наивысший уровень конкурентности, 0 – самый низкий уровень конкурентности.
Лучшие ИКМО по критерию:
- Сергиевское (бывш. Парнас), Солнечное* (100)
- Ивановский (95)
- Южно-Приморский (90)
- Лахтино-Ольгино (77)
- № 54 (68)
Худшие ИКМО по критерию:
111) Петровский, Петро-Славянка (0)
109) Литейный (1)
108) Кронверкское (2,5)
107) Чкаловское, Усть-Ижора, Ушково, Комарово (5)
103) Московская Застава, Введенский (7)
- Участие партий
Партийная конкуренция демонстрирует непредвзятость ИКМО
10 – максимальное участие партий
0 – партии к гонке не допущены, или они не участвуют
Лучшие ИКМО по критерию:
- Гагаринское, Купчино, Колпино (10)
4) Георгиевский, Обуховский (8)
Худшие ИКМО по критерию:
111) Сергиевский (бывш. Парнас) (0)
110) Петро-Славянка, Петровский (1)
- Потенциал сговора
Критерий демонстрирует вероятность симуляции конкуренции посредством неформального распределения округов между кандидатами от разных политический сил или выдвижением провластных кандидатов через самовыдвижение:
Потенциал сговора имеется, когда число кандидатов от «Единой России» меньше числа распределяемых мандатов:
(Число кандидатов от ЕР)/(Число мандатов (10 или 20))
ИКМО с наивысшим потенциалом сговора:
- Солнечное* (0);
- Сергиевское (бывш. Парнас) (25)
- Южно-Приморский (40)
- №75, Петро-Славянка (60)
- Отказы в регистрации «Единой России»
Отсутствие таких отказов не говорит о несправедливости ИКМО, но наличие отказов в регистрации «Единой России» свидетельствует о непредвзятости
(Число отказов в регистрации/5) 5 – максимальное число отказов в регистрации Единой России в одном муниципальном образовании в 2014 году
Лучшие ИКМО по критерию:
- Сергиевское (бывш. Парнас) (5)
- Шувалово-Озерки (3)
- Константиновское, Северный, Смольнинское, Прометей, Автово* (1)
Полученные по перечисленным показателям данные суммированы и проранжированы от 0 до 100, где 100 – наиболее благоприятные для регистрации ИКМО, 0 – наименее благоприятные для регистрации. Стоит отметить, что представленный рейтинг не свидетельствует о честности проведения остальных выборных процедур.
Лучшие ИКМО в рейтинге:
- Гагаринское (100)
- Колпино (92,4)
- Автово* (92,3)
- Сергиевское (бывш. Парнас) (88,5)
- Ивановский (87)
Худшие ИКМО в рейтинге:
- Петровский (27)
- Кроверкский (40,09)
- Литейный (40,1)
- Усть-Ижора (40)
- Петро-Славянка (41)
Полный рейтинг со всеми показателями и расчетами в Таблице по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XwRTjkNLIgT_S9HjhyPCk_rOj8RpnuqAFuK1aWuqOdA/edit?usp=sharing
Приколота Максим
Крылов Иван
Деньжова Анастасия