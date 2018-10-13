Перемены в Башкирии

События в Башкирии, произошедшие накануне, носят для региона характер тектонических сдвигов. Вызывавший открытое раздражение у широких слоев общества Рустэм Хамитов после консультаций в Кремле подал в отставку, временно исполняющим обязанности главы республики назначен Радий Хабиров.

За последние 8 лет правления Хамитова некогда бывшая регионом-донором Республика Башкортостан пребывает в глубокой стагнации: низкие социально-экономические показатели, высокий уровень безработицы и высокий уровень миграции, ряд муниципальных районов стоят перед чертой тотального обезлюдивания. При Хамитове широко стала применяться модель замещения реального управления и решения проблем пиаром. Не важно, что происходит, важно дать хороший, убедительный комментарий и дать красивую картинку в эфир.

Модель управления разбалансирована, муниципальные районы отданы на откуп местным кланам, которые не демонстрируют усердия в развитии своих территорий. Последний год регион сотрясали новости о громких коррупционных скандалах и уголовных делах. Также в депрессивных с экономической точки зрения районах стали возникать этнические конфликты местных жителей с представителями иноэтничных трудовых анклавов лесопромышленной и горнорудной отраслей.

Сказать, что на этом фоне Рустэм Хамитов вызывал раздражение у населения республики, это ничего не сказать. Отторжение и неприятие охватывало широкие слои, в свою очередь администрация Хамитова пыталась преподнести это лишь как недовольство башкирской части общества, питающей «реваншистские мечты клана Рахимовых», что, конечно, является сильным упрощением ситуации.

На протяжении практически всех 8 лет общественность обсуждала возможность отставки Хамитова. В качестве преемников обсуждались различные кандидатуры, как правило, это выходцы из Башкирии, заметные на федеральном уровне. Среди всех предполагаемых кандидатов особняком всегда стоял Радий Хабиров, которого пророчили на первое место в республике с момента как он уехал из Башкирии в 2008 году.

Поэтому назначение Хабирова главой республики является чуть ли не единственным случаем в политической практике Кремля, когда решение Путина совпало с ожиданиями большинства населения региона. Особый символизм событию придает тот факт, что назначение Радия Хабирова было сделано в день празднования Дня республики.

На вопрос, почему население республики с восторгом восприняло это кадровое решение, необходимо понять, что собой представляет Радий Хабиров.

Во-первых, это сильный управленец с волевым характером. Во-вторых, этатист, человек системы, юрист по образованию и государственник по мировоззрению. В-третьих, это управленец, подбирающий кадры в команду по профессиональным качествам, вне зависимости от клановых, этнических или иных характеристик.

Радия Хабирова можно назвать антикризисным менеджером. Он всегда востребован там, где система дает сбой. Так было при его назначении на пост главы администрации Муртазы Рахимова в 2003 году, когда режим Рахимова чуть не рухнул под нажимом федерального центра в лице кандидатов в президенты Башкирии Сергея Веремеенко и Ралифа Сафина. Также Хабиров был востребован в период становления управляемой системы политических партий в России, проведения президентских законопроектов в Госдуме, выстраивания бесперебойной системы взаимодействия Администрации Президента России и Федерального Собрания.

В Администрации Президента России он единственный из команды Суркова пережил ротацию и работал в команде Володина, сыграл одну из ключевых ролей в «Крымской весне». Назначение Хабирова мэром Красногорска тоже было продиктовано принятием антикризисных мер, в городе нарастали протестные настроения, в кабинете был убит заместитель мэра, шла хаотичная застройка при отсутствии инфраструктуры и коммуникаций, за полтора года работы Радий Хабиров буквально «кавалерийским наскоком» решил если не большинство, то значительную часть хозяйственно-бытовых вопросов городского округа.

Исходя из биографии и личных характеристик, Радий Хабиров оценивается экспертами как один из немногих, кто может провести модернизационные процессы в республике, снять межклановый накал, в том числе проходящий по линии этнического разделения общества, а его опыт и связи на федеральном уровне должны помочь привлечь в регион федеральные субсидии и иные инвестиции. Безусловно, не стоит от него ждать решения проблем общероссийского масштаба, ресурс региональной власти ограничен, но как минимум порядок в Башкирии будет наведен.

В тоже время Республика Башкортостан сегодня находится в плачевном состоянии, потому, скорее всего, процесс построения внутриполитической вертикали и системы власти пройдет для местных элит не безболезненно. Вместе с тем диалектика этого назначения заключается в том, что если бы Башкирия не находилась в столь депрессивном состоянии, то вероятнее всего Радий Хабиров не получил бы эту должность, поскольку усиление региональных элит сильным лидером не является практикой федерального центра.

Азат Бадранов