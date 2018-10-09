Аргентинская буржуазия без правящих партий

В этом факте нет ничего нового, но сейчас он имеет значение, поскольку стал очевидным для всех: у аргентинской буржуазии нет партий, чтобы институционально оформить свою власть.

Собрать снова эти инструменты – одна из трёх главных задач широкого фронта буржуазии, поддерживающего Маурисио Макри. Другие – оздоровить экономику с точки зрения потребностей капитала и очистить хотя бы фасад авгиевых конюшен, в которые превратилась институциональная система, включающая бизнес-сообщество господствующих классов.

Эти три ржавых опоры буржуазной власти в последние недели заскрипели, дойдя до точки разрыва. Политики и представители крупного капитала взволнованно наблюдали за ускорением кризиса, в то время как интеллигенция и пресса даже не замечали и не описывали ход событий. Напротив, они ограничиваются сплетнями и бессмыслицей, повторяемой до тошноты комментаторами с серьёзным лицом.

Политический аппарат скрипит, готовый сломаться. Череда судов, доносов и признаний захлестнула полсотни высокопоставленных чиновников и предпринимателей.

Большая часть их уже в тюрьме, остальные ждут своего часа расплаты за аферу по ограблению нации у всех на виду. Экс-президент Кристина Фернандес обвиняется в руководстве преступным сообществом.

Идёт процесс сбора доказательств, чтобы раскрыть беспрецедентный механизм присвоения богатств, исчисляемых миллиардами долларов. Никто из обвиняемых не предпринимает для защиты ничего, за исключением попыток выставить себя жертвами политических репрессий. Однако общественность так не думает. Подробные доносы бизнесменов и допросы бывших чиновников складываются в горы обвинительных документов, которые невозможно опровергнуть.

Добавляя смеха и веселья, целая армия бывших секретарей Фернандес и Нестора Киршнера каждый день бегает по судам, чтобы с наслаждением обличать своих бывших шефов и, возможно, получить для себя какую-то поблажку при обвинении в участии в этом механизме и собственном незаконном обогащении. Их откровения поражают и отталкивают: когда их господа пали в прах, они бросаются на них, как грифы.

Ещё слишком многое не открыто: роль губернаторов, мэров, профсоюзных лидеров, законодателей, судей, политиков почти всех партий, сотен других людей – бизнесменов, журналистов, консультантов, клерков.

Тяжело осознавать, что мы достигли дна: это система, разложившаяся до сердцевины. Поэтому частная пресса и её аналитики невнятно блеют или вовсе молчат.

В такой сюрреалистичной обстановке близость президентских выборов вынуждает государственные органы искать магические формулы, чтобы противодействовать общему разложению, найти дискурс (или линию повествования, как он сейчас называется), способный привлечь голоса людей и привести их к урнам избирательных участков, даже чтобы положить конец системе через решительный рывок или через возрождение перонизма, готового проводить неумолимую программу крупного капитала.

Тройственный союз XXI века вместо двухпартийной системы

Дело в том, что правительство партии “Перемены” сталкивается с новой волной кризиса, потрясшего страну в 2001 году – свободным падением покупательной способности заработной платы, девальвацией более чем на 100% и соответствующим ростом цен, глубоким упадком социальной сферы, тяжелейшей рецессией и высочайшей инфляцией. В то же время, есть чёткие отличия нынешнего периода от конца двадцатого века: в борьбе уже нет рабочего движения – за последние 15 лет Министерство труда и профсоюзные вожаки сумели раздробить и коррумпировать до предела профсоюзные структуры; экономическая обстановка отличается от той, которая вызвала введение конвертируемого песо, хотя в исторической перспективе она более тяжёлая.

Как было показано в предыдущих случаях (Argentina en descomposición; Desconcierto general; Cómo evoluciona la coyuntura, и т.д.), сообщество крупной буржуазии создало широкий фронт, поддерживающий Маурисио Макри. Этот фронт, помимо альянса партий и фракций, повязанных с капиталом, включает профсоюзных вожаков и отдельных сотрудников из практически всех учреждений системы. Секторы этих учреждений обладают способностью мобилизовать общественное недовольство и в то же время задать ему четкие пределы. Степень скрытого недовольства такова, что в любой момент может произойти спонтанный взрыв, который разобьёт все хрупкие сдерживающие дамбы.

Партия перемен будет придерживаться своего плана капиталистической перестройки, c большими или малыми возмущениями внутри её многочисленных частей, электрорально перемешанных с социал-демократией, размазанной по Гражданскому радикальному союзу. Если продолжающийся упадок общества приведёт к взрыву, эта коалиция распадется и исчезнет, как и возможность победы на выборах 2019 года. Тогда будет некоторый шанс у перонистов, которые сейчас, как раз по причине такой перспективы, держатся на удалении от Кристины Фернандес.

При всём этом, это не самая вероятная перспектива: у спрута, опутавшего народную волю, тысячи щупалец, и сейчас, как никогда в национальной истории, огромных размеров достиг союз прокапиталистических учреждений, убежденных, что это последний шанс оздоровить систему или войти в неконтролируемую бесконечную турбулентность.

Предполагая, что нынешний проект будет следовать своим курсом и не будет сбит с него социальными потрясениями, буржуазия приведёт в исполнение свой план, и ожидаемо, что, когда начнутся праймериз для выбора кандидатов, экономика восстановит свой ритм с обилием общественных работ и лавиной ипотечных кредитов.

При таких условиях маловероятно, что фрагментированные и изрядно деморализованные перонистские силы смогут найти кандидата, способного в будущем победить правящую партию. С другой стороны, Кристина Фернандес по конституции может выдвигать свою кандидатуру (даже если она находится под следствием и арестом). Специальные советники каждый день повторяют, что коррупционный скандал не нанесет ей электорального ущерба. Такие утверждения указывают на две вещи: 1) советничья фауна презирает население; 2) жирная часть награбленного используется на оплату гонораров журналистов и комментаторов, которые их распространяют. Не игнорируя деструктивное влияние средств массовой информации на общественное сознание, можно сказать, что раскрытие механизма коррупции очень сильно влияет на массы и даже вносит вклад в сокрытие самого большого ограбления, от которого страдает страна — ежедневного отчуждения прибавочной стоимости от рабочих и невероятного высасывания богатств нации в пользу международного финансового капитала.

Во всяком случае, электоральная картина сегодня идет к тому, чтобы были представлены три главные коалиции: Перемены, Федеральный перонизм (поддерживаемый Всеобщей конфедерацией труда), Объединение граждан (поддерживаемое отколовшейся частью Всеобщей конфедерации труда); скорее всего, появится блок, который можно назвать “левоцентристским” (остаток Социалистической партии, лоскуты партии GEN (Поколение за национальное согласие) Маргариты Столбисер, остатки Свободных Юга); другой блок, “национальный и народный”, который, если не пойдет на сближение с Кристиной Фернандес (линия, поддерживаемая коммунистами и горсткой членов расформированных профсоюзов), по новой испытает болезненный результат выборов, как в прошлый раз. Наконец, две или более группы левых способны занять законодательные посты, но ни в коей мере не смогут поменять соотношение сил между классами и изменить политический курс).

Такая панорама сейчас уже сложилась. Не видно никого, кто действительно хотел бы взорвать эту схему, хотя время от времени поднимаются лозунги за уход Макри.

При таком раскладе у партии “Перемены” (с Макри в роли кандидата, или же, в случае его проигрыша на праймериз, с действующим губернатором Буэнос-Айреса Марией Евгенией Видаль) будет шанс одержать победу и быть в состоянии по максимуму привести в исполнение свой план структурного оздоровления капитализма, разумеется, при поддержке буржуазных формирований, проигравших на выборах.

С большей или меньшей задержкой мировой капиталистический кризис в сочетании с отсутствием твердых инструментов для осуществления буржуазией своей власти приведёт её к столкновению с угнетенным большинством.

По самой оптимистичной гипотезе, к середине 2019 года наемные работники потеряют 20% реальной зарплаты, а средние классы будут чувствовать на своей шее безжалостно затягивающиеся веревки. Для управления не будет достаточно помоечных институтов власти и наполовину перестроенных сил безопасности, которые к тому же захлестнет наркотрафик и коррупция. Капитал обратится к фашизму, который является не репрессивным государственным правлением, а репрессиями против общества, осуществляемыми маргинализированными и ослабленными сегментами самого общества.

Понятно, что буржуазные структуры не беспокоятся об этой перспективе и стараются до последнего момента пользоваться преимуществами нынешнего положения дел. Однако этой позиции, в свою очередь, не разделяют кадры и организации, ставшие заложниками социальной реальности. Такова латиноамериканская панорама. Вот курс проамериканского правительства и крах европейских ожиданий. Остаётся не так много времени, чтобы взять на себя ответственность и проложить новое русло истории.

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Перевод с испанского Азата Абдуллатыпова