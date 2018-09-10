Государственные органы и учреждения  заставляют граждан  регистрировать жилые дома по пониженной стоимости

Ранее Бюро технической инвентаризации БТИ при утверждении акта сдачи-приемки дома в эксплуатацию не считало площади так называемых «холодных помещений». В их разряд в настоящее время попадают мансарды – вторые этажи с двумя или тремя комнатами, веранды и пристройки, а в некоторых домах даже кухни, отделанные другим материалом или помещения с местонахождением плиты для приготовления. В итоге, по старым документам площадь Вашего жилого помещения мизерная. Иные помещения внутри дачных и иных сельских домов не считались жилой площадью, потому и существуют сейчас технические паспорта с жилой площадью в 10 или 12 квадратных метров для более чем четырехкомнатных домов.

БТИ – государственное унитарное предприятие, но если внимательно прочитать Гражданский кодекс, мы узнаем, что государственное унитарное предприятие – коммерческая организация со всеми вытекающими отсюда последствиями, в отличие от бюджетного учреждения. Вам же нужно получить новый технический план, никаких корректив в этом плане БТИ не признает, Вам рекомендуется заплатить денежные средства за уточненный план. То есть внести изменения в методику подсчета площади жилых помещений у органов государственной власти возможность в начале ХХ1 века нашлась, а вот оговорить в этом же нормативном документе последствия действия в отношении технической документации, имеющейся у миллионов граждан на руках, получается, нет.

При этом, сегодня кадастровый паспорт на жилой дом, в отличие от технического, выдает совершенно другое учреждение – Кадастровая палата. Хотя подчинена она также Росреестру, тому же ведомству, что и БТИ. Каковы же задачи при этом у БТИ по выдаче рекомендации Кадастровой палате, законом пока не оговорено. Ведь мизерные площади домов указаны в прежних кадастровых паспортах на дом, еще одном документе подлежащим исправлению, если это сочтет нужным чиновник Кадастровой палаты.

МФЦ Московской области охотно примут заявление по оформлению права собственности на дом мизерной площади, ведь они только передаточный пункт, и при этом могут гарантировать его оформление, ведь практику выдачи или невыдачи того или иного разрешения они, как правило, знают.

Получается, доходы бюджета зависят от того, есть у Вас желание повторно заплатить за техническую инвентаризацию или нет. Поэтому люди не спешат оформлять права собственности на свои дома, особенно в случае смерти владельца и наличия какого-либо документа на право собственности, особенно после 2000 года. Некоторые же не имеют и исходных документов, либо имеют, но очень серьезной давности.

По новому законодательству, несмотря на наличие прежних документов, дом не считается окончательно оформленным в собственность в любом случае, а Вы полноценным плательщиком налога на недвижимость.

Получается, что государственная, по сути, контора БТИ, не идет Вам навстречу в деле оформления Вашего дома для последующей продажи и его действительной оценки, принуждая, может быть, в случае нехватки у Вас денег, нанимать и еще одну оценочную фирму, которая покажет рыночную, а не кадастровую стоимость, например.

В результате граждане не спешат становиться налогоплательщиками, поскольку новая собственность таит в себе только новые обременения, а отдельно от по всем правилам зарегистрированного дома, продать земельный участок теперь будет нельзя, как было затруднительно сделать это и ранее.

У граждан порой большая уйма времени уходит на проведение межевания и установления границ своего участка, для обозначения на публичной кадастровой карте, ведь даже при наличии права собственности на участок без проведения межевания, его фактически у Вас нет, с юридической точки зрения. По крайней мере, распорядиться теперь им Вы не можете.

На оформление дома после оформления собственности по наследству, далее – межевания, и далее – первого похода в БТИ, не остается просто физических сил, а государство российское отказывается исправлять свои ошибки в отношении миллионов граждан и их собственности.

Виктор Рыбников, специально для Рабкор.ру