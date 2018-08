От историка до «Красного инквизитора». Очерк политической биографии Ван Цишаня

С 2012 г. в Китае произошли громадные политические изменения в недрах правящей Коммунистической партии Китая (КПК) по воле её руководителя Си Цзиньпина при помощи его «правой руки», бывшего члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ван Цищаня, речь о котором пойдет ниже.

Историк. «Скалистые горы» на родине Цинь Шихуана и в столице «китайского коммунизма».

Ван Цишань родился в 1948 г. в пров. Шаньси (рядом с родиной Си Цзиньпина, пров. Шэньси) в семье простых людей, принадлежит к народности хань.

С 1969 г. он начал трудовую деятельность представителем образованной молодежи коммуны уезда Яньань (старой революционной базе и столице КПК до 1949 г.)[1]. Там он познакомился и женился на дочке опального партийца Яо Миншань[2]. Одновременно он знакомится с молодым Си Цзиньпином. Но Ван тогда хотел стать историком, а не политиком.

С 1971 – 79 г. он работал сотрудником музея пров. Шэньси. Параллельно учился на истфаке Северо-Западного университета (Сиань) и стал историком (что в условиях «Культурной революции» является символичной идеологической характеристикой личности), специализировавшемся на истории 1930-х гг., становлении капитализма и банковской системы. В 1979 г. он стал стажером-исследователем Института Новой истории Академии общественных наук КНР[3].

По мере продвижения экономических реформ, он все больше изучал макроэкономику и финансы и стал лидером кружка молодых экономистов, которые вели теоретические дискуссии о возможности сочетания социализма с рынком[4].

Сельское хозяйство и финансы.

Первым важным назначением в жизни Ван Цишаня стал пост начальника управления «мозгового центра» страны по очень важному тогда аграрному вопросу: Центра по изучению аграрной политики при Секретариате ЦК КПК и Исследовательского центра по сельскому развитию при Госсовете КНР с 1982-88 гг.

Постепенно он переходит в сферу финансов: в 1988-89 гг. он гендиректор и партсекретарь Китайской сельской трастовой инвестиционной компании, а потом Народного строительного банка Китая, где он познакомился с Чжу Жунцзи[5] (будущим Премьером из Шанхая, творца экономического чуда в 1990-е гг.)[6]. Также Ван Цишань создавал совместные предприятия с американцами.

В конце 90-х гг. на фоне Азиатского финансового кризиса Ван Цишань становится членом бюро парткома и зам. губернатора провинции Гуандун, где за два года он привел местный банковский сектор в порядок[7].

Начало 2000-х гг. он встретил руководителем и секретарем партийной группы Канцелярии по реформе экономической системы при Госсовете КНР.

Но потом его отправили секретарем Комитета КПК и председателем ПК СНП провинции Хайнань, где надулся опасный пузырь на рынке недвижимости – Ван сдул его за один год[8]. После чего его прозвали «Финансовый гуру» и «Пожарный»[9].

В 1997 г. он стал кандидатом в члены ЦК КПК и в 2002 г. – членом ЦК КПК[10].

Эпидемия в столице, бесстрашный мэр и организатор больших игр.

В 2003 г. Ван Цишань стал зам. секретаря Комитета КПК и и.о. мэра Пекина, где распространилась атипичная пневмония. Ван быстро навел порядок в городе при том, что он похудел на десять килограмм, однако пекинцы поверили в него и его эффективные меры по борьбе с болезнью[11].

В последующем он стал исполнительным председателем и зам. секретаря партийной группы Оргкомитета Пекинской олимпиады, помогая Си Цзиньпину разбираться с коррупцией.

По итогам 17 съезда КПК в 2007 г. Ван был включен в состав Политбюро ЦК КПК, а в 2008 г. назначен вице-премьером Госсовета КНР. В сферу его деятельности входили: торговля, включая внешнюю, финансы, таможня и туризм. Был главой организационного комитета грандиозного ЭКСПО-2010 в Шанхае[12].

Мировой кризис и национализм.

С началом Мирового финансово-экономического кризиса Ван Цишань стал начальником Группы по борьбе с глобальным финансовым кризисом при Госсовете КНР.

В 2008 г. находясь на совещании с американскими коллегами, Ван Цишань узнал, что инвестбанк “Леман Бразерс” на следующий день объявит о банкротстве, и немедленно проинформировал об этом руководство страны, потребовав готовиться к худшему варианту для обеспечения финансовой стабильности и сумел убедить Запад, что КНР продолжит покупать их облигации, что сильно успокоило рынки[13].

К тому же американцы считают, что именно он сыграл важную роль и в отказе Китая от фиксированного курса юаня в 2010 г., которого США добивались не один год[14]. А на встречах с западными бизнесменами, финансистами и банкирами в ответ на вопросы и сожаления о сложностях китайской экономики Ван Цишань высказывался в прокитайском и антизападном ключе[15].

Олимп «группы Си» и её «правой руки».

По итогам сложной закулисной внутрипартийной борьбы за власть выиграл консенсус комсомольцев и «принцев», в противовес «шанхайцам»: в 2012 г. по итогам 18 съезда КПК Си Цзиньпин стал Генеральным секретарем ЦК КПК, а Ван Цишань был избран членом ПК Политбюро ЦК КПК и секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Важность этого поста объясняется тем, что, первоначально антикоррупционное расследование ведет именно этот специализированный партийный контрольно-надзорный и следственный орган. Устав КПК определяет полномочия комиссии, как политико-этические, однако «Постановление КПК о порядке проверок» 1994 г. содержит конкретные правила расследования[16].

Могущество ЦКПД состоит в праве внутрипартийного предварительного расследования, называемое «шуангуй» («двойное указание» или «двойной регламент»), то есть в случае подозрений в коррупции комиссии вправе «требовать от соответствующих лиц явиться в указанное место в указанное время и объяснить все обстоятельства дела. По завершении расследования, в случае наличия оснований для уголовного преследования, КПД передают дело в органы юстиции[17].

Историческим предшественником данного института является система административного контроля за чиновниками (т. н. «контрольная власть»): чиновники-инспекторы, подчиненные напрямую только самому императору, созданная на основе легизма императором Цинь Шихуанди[18].

В официальной сфере ЦКПД обладает «государственным лицом»: Министерство контроля КНР. Формально Министерство подчиняется Госсовету КНР, однако оно и ЦКПД «работают вместе» и стали фактически одной организацией согласно принципу: «одна организация, две вывески, две функции»[19]. Даже его руководители являются заместителями Ван Цишаня.

Также, ЦКПД участвует и в международном сотрудничестве: в итоговых документах саммита АТЭС 2014 г. вошло совместное заявление о создании в АТР новой международной сети антикоррупционных и правоохранительных учреждений (ACT-NET), а офис этой сети будет находиться в Пекине под эгидой ЦКПД КПК[20].

«1937 год» с китайской спецификой.

4.12.2012 г. ЦК КПК выпустил «Восемь постановлений о совершенствовании рабочего стиля и связи с общественностью» («Правило восьми пунктов»), выдвинув конкретные положения по улучшению стиля, а также по соблюдению режима экономии («Один суп, три блюда»)[21].

Согласно новым правилам ЦКПД КПК, подчиняющаяся только своему главе и ЦК КПК, получила возможность проводить проверки всех партийно-государственных органов и компаний[22]. Инспекционные проверки проходят каждый квартал и каждый месяц, охватив все регионы страны, одних и тех же могут проверять несколько раз в год[23].

По Постановлению ЦК КПК «О некоторых важных вопросах всестороннего углубления реформ» 3 Пленума ЦК КПК (ноябрь 2013 г.) запланирована реформа системы контроля: усиление централизации и независимости ЦКПД. В настоящее время реформа тестируется.

По «Пятилетнему плану по борьбе с коррупцией на 2013-2017 гг.» планируется внести изменения в «Постановление о порядке проверок комиссиями по проверке дисциплины КПК»: предусматривается общая детализация расследования и стандартизация механизмов обеспечения партийной дисциплины[24].

В коммюнике 4 Пленума ЦК КПК 23.10.2014 г. была установлена генеральная линия КПК: «Социалистическое верховенство закона должно твердо держаться партийного руководства, а партийное руководство – опираться на социалистическое верховенство закона», развитие внутрипартийной законности, общего партийного надзора и социалистического правосознания в соответствии с принципом «партия сама себя контролирует и осуществляет строгое самоуправление»»[25].

В 2015 г. ЦК КПК выпустил «Устав об инспекторской работе КПК», «Правила по честности и требовательности КПК», а также «Регламент КПК о дисциплинарном взыскании»[26].

28.06.2016 г. было одобрено на заседании Политбюро ЦК КПК Положение «О привлечении к ответственности»[27], а 17 июля было опубликовано постановление, в соответствии с которым партийные кадровые работники будут привлекаться к ответственности за слабое руководство[28].

На 6 Пленуме ЦК КПК (октябрь 2016 г.) были приняты два новых документа о партийной дисциплине и борьбе с коррупцией: “Некоторые нормы и принципы внутрипартийной политической жизни в условиях новой обстановки” и “Положение КПК о внутрипартийном контроле”[29].

1.12.2016 г. высшее руководство КПК приняло дополнительно документ «О стандартизации благ для партийных и государственных руководителей, таких как размер служебных помещений, жилья и штат подчиненных»[30].

Всего же по данным ЦКПД КПК, за последние пять лет около 1,343 млн партийных чиновников были привлечены к ответственности за коррупцию и нарушение партийной дисциплины[31]. Среди них 109 чиновников высшего уровня. Согласно соцопросу Госстата КНР, более 90 % китайцев довольны результатами борьбы с коррупцией[32]. Большие партийные чистки привели всю партию в состояние «страха и трепета». Масштабы сравнимы с эпохой «Культурной революции» и чисток 1937 г. в СССР. В итоге это привело не только к сопротивлению и объединению партийных кланов против группировки Си, но и к полной апатии госаппарата на всех уровнях, когда чиновники боятся что-то либо вообще делать[33].

Критика в адрес ЦКПД состоит в том, что эта организация нарушает прав человека и зависит от внутрипартийных органов, но не от органов юстиции и законодательства КНР. Однако, в случае успешного итога реформ в контрольно-надзорной системе КПК, возможна трансформация ЦКПД в «четвертую», контрольно-надзорную ветвь власти, характерную для восточноазиатских государств.

Стиль кроется в деталях.

Помимо высокого профессионализма Ван Цишань — один из немногих руководителей КНР, которые прекрасно держатся на публике, великолепный оратор, умеющий отвечать на вопросы без подготовки и свободно цитирующий древние тексты. Ван пользуется уважением не только в Китае, но и за рубежом[34].

Так 30.11.2012 г. Ван Цишань провел беседу и заслушал предложения по строительству партийного стиля, неподкупного аппарата и антикоррупционной борьбе, где потребовал, чтобы эксперты отказались от вежливых оборотов и говорили коротко и ясно: “Не нужно зачитывать текст выступления, надо научиться размышлять”, “Говорите откровенно, без опасений”[35].

Также всем известно, что Ван вместе с Си – образцы аскетизма, которые живут на месячную зарплату размером чуть более 1,6 тыс долларов в месяц, также они и их близкие не замечены ни в каких скандалах, связанных с разложением[36].

Красно-желтый легизм 21 века.

Знакомые Вана считают, что он хочет фундаментально изменить характер КПК, вернуть её в идеализированное прошлое: «В те времена члены партии работали на благо людей и довольствовались скромным вознаграждением». Возглавив ЦКПД, Ван приказал своим сотрудникам прочитать книгу Алексиса де Токвиля о французской революции и написать сочинение: «Почему пала монархия?» (по мнению Токвиля: дворянство оторвалось от народа, перестало им мудро управлять, при этом наращивая собственные привилегии). Задача Вана, как говорят его коллеги, в том, чтобы члены партии «не хотели, не осмеливались и не могли совершать коррупционные поступки».

Также Ван Цишань заявляет, что антикоррупционная кампания – явление временное. Она продлится до тех пор, пока Китай не решит, как ему улучшить законодательство и инвестиционные механизмы. Пока что он с командой занимается частными случаями коррупции. «Наша задача – смягчить симптомы [коррупции], чтобы получить время для лечения болезни», – говорит Ван[37].

В январе 2016 г. Ван Цишань заявил на подготовительной сессии к заседанию ЦКПД, что очищение Компартии приведет к укреплению в неё веры людей. В его лексике появились давно забытые со времен Мао Цзэдуна выражения «очищение», вместо привычной «борьба с коррупцией».

Ван, таким образом, подчеркивает, что антикоррупционная кампания перестала быть средством укрепления партийной дисциплины, а стала основой существования партии: «Вера людей в КПК и в путь социализма с китайской спецификой возросла. База поддержки КПК стала более широкой». «Жесткое управление партией означает не только наказания для малой группы коррупционеров, оно требует надзора над партией и очищение ее целиком, с участием всех членов партии», – добавляет Ван Цишань.

Одновременно для оступившихся членов партии остается возможность заслужить прощение: «совершившие небольшие промахи в своем поведении коммунисты должны иметь возможность вновь поверить в партию и поддерживать свою лояльность». «Разговор по душам с провинившимися чиновниками – это не только предупреждение, но и наша забота о них», – добавляет Ван Цишань, что сравнимо с «уроками самокритики» времен Мао.

Характер заявлений Ван Цишаня свидетельствует о придании чистке новой идеологической роли, смещения идеологического влияния к ЦКПД и дальнейшее усиление «партийной спецслужбы»[38].

Сторонники Вана распространяют прославляющие панегирики, сравнивая Вана с судьей Бао (известным своей принципиальностью и честностью в XI в., ставшем прообразом идеального судьи)[39].

В целом, публика окрестила его прозвищами: «дирижер большой партийной чистки», «великий инквизитор современного Китая», «партийный цербер», «китайский Берия».

Итоги…

В 2017 г. КПК готовилась к XIX съезду, где Ван Цишань должен был покинуть ряды Политбюро из-за преклонного возраста. Однако было неясно, есть ли у Си Цзиньпина столь же доверенный и авторитетный человек, чтобы занять такую важную должность в свете образования уже шестого поколения китайских руководителей? С другой стороны, появилась информация, что отношения между Си и Ваном гораздо сложнее: Си тяготится его влиянием и хочет проводить «старого друга» на пенсию[40]. Хотя было возможно его усиление постом Премьера Госсовета КНР, если принять во внимание его внушающую теоретическую и практическую экономическую подготовку[41].

Однако по итогам съезда Си «проводил на пенсию» Вана согласно Уставу КПК, заменив его не менее верным и подготовленным человеком Чжао Лэцзи[42].

Но вместе с тем Ван окончательно не ушел из политики, присутствуя на заседаниях ПК Политбюро ЦК КПК, правда и без права голоса, что соответствует прогнозам о его роли как первого политического и экономического советника Си Цзиньпина. Также появились прогнозы о его предстоящем назначении на пост Вице-председателя КНР в 2018 г., на первой сессии ВСНП нового созыва вместо бывшего Главы Орготдела КПК Ли Юаньчао[43]. Итог не заставил себя быстро ждать: 17 марта 2018 г. на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Ван Цишань был избран на пост заместителя председателя (вице-председателя) КНР[44]. С самых первых дней товарищ Ван инициировал активное участие во внешней политике на всех фронтах: от взаимоотношения с Западом – до Евразии и других стран третьего мира, что заметно отличается от его более «тихого» предшественника. Тогда же некоторые эксперты в области политических элит Китая ввели новую внутрипартийную группировку (клан) «шаньдунцев» во главе с Ван Цишаням, куда также входят половина генералитета, пятая часть Политбюро и даже супруга Си Цзиньпина – Пэн Лиюань[45].

Хорошо это или плохо – вопрос будущего… В любом случае после проведенных Ван Цишанем «больших чисток» в Коммунистической партии Китая (2012 – 2017 гг.), партия и страна уже никогда не будут прежними.

Список литературы.

1. Адамчик В. В., Адамчик М. В., Бадан А. Н. и др. История Китая. М. 2007.

2. Ван Цишань – член ПК Политбюро ЦК КПК. [Электронный ресурс]: «Жэньминь Жибао онлайн». 16.11.2012. — Режим доступа: URL: http://russian.people.com.cn/31521/8021939.html (дата обращения: 25.09.2016.)

3. Ван Цишань – самоотверженный человек, стремящийся к правде и занимающийся реальными делами. [Электронный ресурс]: «Синьхуа новости». 25.12.2012. — Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/dossiers/2012-12/25/c_132063049.htm (дата обращения: 3.01.2017.)

4. Владимиров Н. Ван Цишань – дирижер “большой чистки” в партии. [Электронный ресурс]: «Южный Китай». 24.11.2014. — Режим доступа: URL: https://www.south-insight.com/wangqishan (дата обращения: 3.01.2017.)

5. В Китае партийные функционеры будут нести ответственность за слабое руководство. [Электронный ресурс]: «Жэньминь жибао онлайн». 19.07.2016. — Режим доступа: URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0719/c31521-9088000.html (дата обращения: 3.01.2017.)

6. В Пекине открывается важный пленум, где обсудят партийное управление. [Электронный ресурс]: «Синьхуа новости». 25.10.2016. — Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/video/2016-10/25/c_135779372.htm (дата обращения: 3.01.2017.)

7. Высшее руководство КПК. [Электронный ресурс]: «Синьхуа новости». — Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/19cpcnc/gaoceng.htm (дата обращения: 3.11.2017.)

8. Габуев А. Золотая молодежь. [Электронный ресурс]: “Коммерсантъ Власть” №42 от 22.10.2012, стр. 16. — Режим доступа: URL: http://kommersant.ru/Doc/2046240 (дата обращения: 3.01.2017.)

9. Габуев А. Обезьяна в огне: 8 вещей, за которыми надо следить в Китае в новом году. [Электронный ресурс]: Московский центр Карнеги. 15.02.2016. — Режим доступа: URL: http://carnegie.ru/commentary/?fa=62770 (дата обращения: 3.01.2017.)

10. Габуев А. Си Цзиньпин: Уйти нельзя, остаться. [Электронный ресурс]: The New Times. 31.10.2016. — Режим доступа: URL: http://carnegie.ru/2016/10/31/ru-pub-66120 (дата обращения: 3.01.2017.)

11. Дэвис Б. Персон. Ван Цишань, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. [Электронный ресурс]: Ведомости. 27.08.2014. — Режим доступа: URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/08/27/kto-navodit-v-kitae-strahitrepet (дата обращения: 3.01.2017.)

12. За пять лет КПК привлекла к ответственности 1,343 млн чиновников низового уровня. [Электронный ресурс]: «Синьхуа новости». 08.10.2017. — Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2017-10/08/c_136665122.htm (дата обращения: 3.11.2017.)

13. Китай принял новые правила по стандартизации благ для партийных и государственных руководителей. [Электронный ресурс]: «Синьхуа новости». 1.12.2016. — Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2016-12/01/c_135873126.htm (дата обращения: 3.01.2017.)

14. Китай ужесточает системные меры по борьбе с коррупцией. [Электронный ресурс]: «Жэньминь жибао онлайн». 3.03.2016. — Режим доступа: URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0303/c95181-9024635.html (дата обращения: 3.01.2017.)

15. Китай и США. Трамп выполнит свои обещания (Д. Перетолчин, Н. Вавилов). [Электронный ресурс]: День ТВ. 18.05.2018. — Режим доступа: URL: https://www.youtube.com/watch?v=AiRFjMCAU_k (дата обращения: 3.07.2018.)

16. Коммюнике 4 Пленума ЦК КПК 18-го созыва. 23 октября 2014 года. / Бюро переводов при ЦК КПК, 2014. — Режим доступа: URL: http://book.theorychina.org/upload/221e10ac-1c1a-4d99-96dc-cc1beaacc5bb/ (дата обращения 29.01.2016.)

17. МакГрегор Р. Партия: тайный мир коммунистических властителей Китая. — М. 2011

18. На шестом пленуме ЦК КПК 18-го созыва приняты два документа о партийной дисциплине. [Электронный ресурс]: «Синьхуа новости». 27.10.2016. — Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2016-10/27/c_135785406.htm (дата обращения: 13.11.2016.)

19. На 1-й сессии ВСНП 13-го созыва избраны новые государственные руководители. [Электронный ресурс]: «Синьхуа новости». 17.03.2018. — Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2018-03/17/c_137045639.htm (дата обращения: 13.07.2018.)

20. Новый этап работы антикоррупционных инспекций охватит восемь регионов и 32 центральные организации КНР. [Электронный ресурс]: «Южный Китай». 4.07.2016. — Режим доступа: URL: http://south-insight.com/node/218316 (дата обращения: 23.07.2016.)

21. Платонов Д. Как это делается в Китае: Си Цзиньпин. [Электронный ресурс]: Sputnik&Pogrom. 5.04.2016. — Режим доступа: URL: http://sputnikipogrom.com/asia/china/53182/xi-jinping-way/ (дата обращения: 3.01.2017.)

22. Политбюро ЦК КПК одобрило внутрипартийное Положение о привлечении к ответственности. [Электронный ресурс]: «Жэньминь жибао онлайн». 29.06.2016. — Режим доступа: URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0629/c31521-9078955.html (дата обращения: 3.01.2017.)

23. Смирнова Л. Н. Особенности уголовного процесса в коррупционных делах КНР. // Право и управление. 21 век. № 2. 2014. С. 67 – 73.

24. Смирнова Л. Н. Борьба с коррупцией в КНР: международный опыт и «особая китайская модель»: дисс. канд. полит. наук. М. 2014. URL: http://polit.msu.ru/pub/DISS_accept/Smirnova_DISS.pdf (дата обращения: 04.09.2015.)

25. Спивак В. Железные пальцы Си: кто держит за горло китайских коррупционеров. [Электронный ресурс]: Московский центр «Карнеги». 21.10.2016. — Режим доступа: URL: http://carnegie.ru/commentary/?fa=64899 (дата обращения: 3.01.2017.)

26. Тавровский Ю. В. Си Цзиньпин: по ступеням китайской мечты. – М. 2015

27. Чистка продолжается: контрольному органу Компартии разрешили браться за министров, судей и прокуроров. [Электронный ресурс]: «Южный Китай». 14.08.2015. — Режим доступа: URL: http://south-insight.com/node/217319 (дата обращения: 19.08.2015.)

28. Чистка как символ веры в партию: в лексику высших руководителей Китая возвращаются термины Культурной революции. [Электронный ресурс]: «Южный Китай». 8.01.2016. — Режим доступа: URL: https://www.south-insight.com/node/217886 (дата обращения: 3.01.2017.)

29. Wang Qishan still attending top Communist Party meetings and in line for China’s vice-presidency. [Электронный ресурс]: South China Morning Post. 01.12.2017. — Режим доступа: URL: http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2122382/wang-qishan-still-attending-top-communist-party (дата обращения: 3.12.2017.)