Нижегородцы выйдут на митинг против ликвидации муниципального зоопарка

19 июля мэр Нижнего Новгорода провел совещание в кремле с участием как сторонников, так и противников ликвидации муниципального зоопарка «Мишутка». Ликвидация зоопарка отложена, защитникам зоопарка дали 10 дней на поиски инвестора.

О ситуации мы писали ранее в статье “Как “приватизировать” муниципальный зоопарк с помощью нескольких смазанных фоток“, где высказали мысль, что за раздутым в СМИ скандалом стоит прагматичное желание муниципальных властей скинуть с себя ответственность за содержание зоопарка, “монетизировать” животных, продав их в другие зоопарки. Эти опасения получили свое подтверждение на прошедшей встрече с мэром В. Пановым.

Со стороны сторонников ликвидации зоопарка во встрече участвовали директор фирмы «Зоозащита-НН» и фонда «Сострадание» В. Гройсман, депутат городской думы от КПРФ В. Герасичкин, эколог Асхат Каюмов, журналистка Ирина Славина. Со стороны защитников зоопарка были его работники, а также правозащитница и член Общественного совета Мария Попова.

Напомним, ранее В. Гройсман инициировал проверку условий содержания животных в зоопарке, результатом которой стал острый скандал в СМИ: несколько некачественных фото, сделанных сотрудницей Гройсмана Ксенией Антоновой, снабженных комментариями о, якобы, по ее мнению «ужасных» условиях содержания животных, разошлись через соцсети по нижегородским СМИ. Реакция главы города была почти молниеносной: зоопарк был закрыт для посетителей устным распоряжением В. Панова, и на 20 июля была назначена ликвидация зоопарка. И вот перед этой рубежной датой состоялась встреча в нижегородском кремле под председательством главы города.

Мария Попова:

– Встреча была очень тяжелой, мы общались полтора часа ровно. Каждый высказывал свою позицию и пытался убедить в ней главу города. Наша позиция: сохранить этот зоопарк и дать ему возможность развиваться. Позиция главы города в итоге склонилась на нашу сторону. Он не сказал, что зоопарк будет ликвидирован. Но в то же время, В. Панов сказал, что муниципалитету зоопарк не нужен, муниципалитет не хочет и не может заниматься зоопарком. По мнению главы города, этим должен заниматься частный инвестор. Тем, кто хочет сохранить зоопарк, глава города дал шанс: 10 дней на поиск инвестора и предложений по развитию этого зоопарка. Зоопарк должен стать привлекательным, с красивыми вольерами, свободными пространствами. Часть животных сейчас находится в просторных вольерах, а часть – в маленьких клетках. Конечно, в маленьких клетках зверям находиться некомфортно и неудобно, это все понимают. И сотрудники зоопарка, и все другие говорили о том, что в стесненных условиях находятся те звери, которые не представлены в экспозиции, и находятся на закрытой территории. Для этих животных нужно делать вольеры, создавать комфортные условия. Предложение Панова было четким: хотите развивать зоопарк, хотите его сохранить – находите инвестора, который сможет вложиться в развитие инфраструктуры и расширение зоопарка. На это нам дается 10 дней.

Таким образом, от планов ликвидировать зоопарк к 20 июля администрация отказалась. Не исключено, что на это повлияли и публикации о действительных условиях, в которых живут животные в зоопарке, в том числе и на нашем сайте. Первоначальный шок, вызванный непроверенными публикациями в СМИ на основе материалов Ксении Антоновой и интервью В. Гройсмана, у многих прошел. Те, кто пытается хоть немного проверять навешиваемую на уши пропагандистскую ложь о «концлагере для животных» и «живодерне» убеждаются, что животные содержатся в хороших условиях, они сыты и здоровы, за ними ухаживают. Материальные проблемы есть, но они связаны с отсутствием финансирования со стороны муниципалитета. И теперь на кульминационной встрече глава города уже не акцентирует внимание на «ужасных» условиях, а прямо заявляет о том, из-за чего же на самом деле возникла эта ситуация: городские власти не хотят и не могут содержать этот зоопарк.

Катерина Лотырева, работник зоопарка, присутствовавшая на встрече:

– Из высказываний главы города мы поняли, что муниципалитету не нужен наш зоопарк, т.к. они не умеют управлять им, у них нет средств на его содержание и в принципе они содержать его не хотят. Нам предложили передать зоопарк инвесторам, в частные руки, чтобы развивать его, но те сроки, которые они дали – 10 дней – это очень мало. Почему бы не дать работать зоопарку, самому зарабатывать, и на свои же средства дальше делать ремонт, реконструкцию и дальше развиваться? Вместо этого зоопарк так и будет закрыт до окончательного решения вопроса главой города.

Глава города Панов дал зоопарку 10 дней на поиски инвестора. Можно ли серьезно относиться к такому смехотворно малому сроку? Что последует, если через 10 дней этот инвестор не объявится? Ответов на эти вопросы пока что нет.

Но очевидно то, о чем мы говорили в нашей первой статье: речь идет о «гибридной приватизации» зоопарка. Формально он может и останется в муниципальной собственности, хотя и не факт, но фактически власти хотят передать его частному собственнику. Получится некий гибрид: вроде бы и муниципальный, но контролируется частным капиталом.

Не смотря на очевидное противоречие действительности, сторонники ликвидации продолжают настаивать на том, что животные содержатся в плохих условиях, и заявляют, что нынешние условия – это результат того, что сотрудники зоопарка испугались и быстрыми темпами навели порядок, чтобы избежать ликвидации. Об этом говорит, например, эколог Асхат Каюмов. Особенно настаивает на «ужасных условиях» директор частного приюта (работающего на муниципальные деньги по договору с городской администрацией) бизнесмен В. Гройсман и директор частного зоопарка В. Герасичкин.

Показательно, что все сторонники ликвидации муниципального зоопарка – это сторонники рынка, рыночной экономики и либералы. Асхат Каюмов на прошлых выборах в Госдуму выдвигался от «Яблока» и был поддержан нижегородскими либералами. Бизнесмен В. Гройсман получил премию от бизнес-элиты Н.Новгорода в 2016 году как «бизнесмен года». Бизнесмен В. Герасичкин является депутатом гордумы от КПРФ, что отлично показывает состояние «коммунистической» партии в Н.Новгороде: абсолютно все депутаты КПРФ в гордуме это предприниматели, средние или относительно крупные. Ранее Герасичкин был в «Справедливой России», что также иллюстрирует текучесть политических принципов бизнесмена, ради конъюнктурной политической выгоды готового встать хоть под красные, хоть под иные другие знамена, лишь бы получить место в органах власти, что, конечно же, выгодно сказывается на возможностях по лоббированию интересов собственного бизнеса.

Даже журналистка Ирина Славина, публикующая на своем новостном сайте тенденциозные статьи в поддержку ликвидации зоопарка, известна как сторонница рынка, либерал. На ее сайте постоянно идет реклама фонда Гройсмана, возможно, он является одним из ее спонсоров. Также на ее сайте можно встретить огульные антисоветские статьи типа «Так работает социализм: люди голосуют за подачки – люди получают подачки». При этом в качестве примера «социализма» приводится продажа сторонниками «Единой России» сахара по низким ценам перед выборами в обмен на явку избирателей для голосования за «Единую Россию». Типичной идеей в нижегородской либеральной среде (которую скорее можно назвать тусовкой) является то, что во всех нынешних бедах России виноваты коммунисты, которые до сих пор находятся во власти и мешают рынку все порешать. Коммунистом для них является Путин (член КПСС с 1971 года) и другие коррупционеры и олигархи.

Можно считать, что ликвидационное лобби во главе с мэром Пановым это «эффективные менеджеры» разлива чубайсовских 90-х, которые считают, что все проблемы – от недостатка рынка, и решить их можно только путем приватизации, частных инвестиций, «хозяина» и крепкого собственника. Скорее всего, региональная власть во главе с и.о. губернатора Никитиным, утвержденным на этом посту Путиным перед президентскими выборами с задачей обеспечить явку, придерживается таких же взглядов.

Практически все нижегородские СМИ зависят от городской и региональной власти. Все они, как по команде, публикуют материалы с точкой зрения сторонников ликвидации зоопарка, и пробить эту стену сторонникам сохранения зоопарка практически невозможно. Таких информационных ресурсов, которые бы высказались в поддержку сохранения муниципальной собственности на зоопарк без каких-либо оговорок, в нижегородской инфосфере просто нет.

Нижегородские левые заняли в отношении вопроса о ликвидации зоопарка позицию скептицизма и равнодушия. Многие просто не хотят вникать в эту проблему, ограничиваясь поверхностными заявлениями типа «Нужно вообще уничтожить все зоопарки, а зверей выпустить на волю», или «Если я не веган, то и животных защищать – не мое дело».

Большинство нижегородских зоозащитников элементарно «прикормлены» фондом В. Гройсмана «Сострадание» и «Зоозащитой-НН», они видят в деятельность Гройсмана и его фонда единственный способ решения проблемы с гуманным регулированием численности бездомных животных, которым Гройсман занимается по договору с администрацией Н.Новгорода, поэтому некритически воспринимают любые идеи, исходящие от Гройсмана. В политику большинство предпочитают не вдаваться, и оценивать тонкости спора между рыночниками и социалистами в плане эффективности хозяйствования не могут и не хотят.

В таких условиях сторонники ликвидации зоопарка, как полной, так и «гибридной» – продажей в частные руки – получают огромную фору, а сторонники сохранения вынуждены плестись у них в хвосте и довольствоваться уступками. 10 дней на поиски инвестора – и есть такая уступка. Скорее всего, никакого инвестора за эти 10 дней найдено не будет. И вопрос о ликвидации будет поднят вновь.

Однако активисты – защитники зоопарка от ликвидации не собираются сдаваться. Планируется митинг против ликвидации, основными темами которого станут: 1) Выразить протест против ликвидации зоопарка «Мишутка» в парке «Швейцария»; 2) Осветить вопросы организации работы зоопарка «Мишутка», опровергнуть ложные сведения о неудовлетворительных условиях содержания животных в зоопарке. Хотя весьма проблематичным будет как агитация к митингу, так и освещение этого митинга в СМИ.

Митинг состоится в Нижнем Новгороде 29 июля, в 15 часов на площади Маркина (у Речного вокзала). Акция согласована с администрацией города.

Также активисты раздают листовки на улицах города и в самом парке, ведут сбор подписей за сохранение зоопарка, на сегодняшний день собрано около 1000 подписей. Сбор подписей ведется под петицией в интернете. Сторонники сохранения зоопарка считают, что город не должен складывать с себя ответственность за единственный муниципальный зоопарк. В принципе, ради спасения животных, никто не возражает против передачи зоопарка частному инвестору, но нельзя делать это единственным условием для сохранения зоопарка. Если поиски инвестора затянутся, что более чем вероятно, зоопарк все равно должен быть сохранен.

Сегодня такая схема применена властями для обоснования ликвидации зоопарка, какие сферы городского хозяйства будут переданы в частные руки завтра? Дороги плохие? Нужно приватизировать дорожное строительство! В школах и больницах краска на стенах отваливается? У города нет компетенции в покраске стен, нужно приватизировать школы и больницы! Список можно продолжать до полной приватизации всех сфер, включаю полицию и судопроизводство, следуя логике приватизаторов (хотя госкапиталисты этого им конечно же не позволят, но логика такова). У государства, у муниципальных властей есть социальные обязательства перед обществом. Это закреплено даже в нашей буржуазной Конституции. Общество не должно идти на поводу у манипуляторов-рыночников, а должно добиваться от властей, чтобы они эффективно организовывали работу социальных сфер городского хозяйства. Эту мысль мы попытаемся выразить и на предстоящем митинге.

Также нужно говорить и о возможных негативных последствиях передачи зоопарка в частные руки. Сегодня цены на билеты в частный зоопарк гораздо выше, чем в муниципальный. Билет в муниципальный зоопарк стоит 250 рублей (детский – 50 рублей), а в приводимый в пример частный зоопарк – 500 рублей. За внешним лоском частного зоопарка, по мнению работников «Мишутки» кроются не такие комфортные для зверей условия, как в муниципальном, где нет эффектных вольеров за стеклом, но зато животные живут в условиях, близких к природным, к их естественной среде обитания.

Учитывая, что сторонники сохранения единственного в городе муниципального зоопарка поставлены в условия информационной блокады, мы призываем всех неравнодушных помочь в распространении информации о предстоящем митинге и агитации. Связаться с заявителем митинга можно через группу «Биоэтика – Нижний Новгород» в соцсетях.