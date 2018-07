Полтора года правления Дональда Трампа: успехи и неудачи американского президента

Действующий президент США Дональд Трамп – один из самых обсуждаемых политическиков нашего времени. Он стал президентом в 70 лет, не занимая до своего избрания никакого государственного поста, будучи богатейшим человеком из всех кандидатов на должность президента США, набрав меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат, Хиллари Клинтон. Но особенно сильно внимание к своей фигуре он вызывает эксцентричным поведением и резонансными высказываниями. В этой статье мы покажем, что происходит с США под управлением Дональда Трампа.

Во внутренней политике

Налоговая реформа[1]

Одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа было проведение радикальной налоговой реформы. И вот, 20 декабря 2017 года, соответствующий законопроект был одобрен конгрессом, а двумя днями спустя подписан президентом. Закон призван снизить налоговое бремя для разного рода налогоплательщиков, однако в первую очередь – для бизнеса, корпораций и предприятий. Ниже приведен перечень основных позиций законопроекта:

радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц с 35% до 21%;

снижение налога на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юридических лиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% (вместо нынешних 35%);

для юридических лиц вводятся налоговые вычеты на капитальные затраты;

освобождение ряда налогоплательщиков от минимального альтернативного налога;

Новая шкала прогрессивного налога: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37% вместо 10, 15, 25, 28, 33, 35 и 39.6%. Минимальная ставка теперь действует для лиц с годовым доходом менее 9252 долларов или для семей с годовым доходом ниже 19050 долларов. Максимальная ставка налога установлена для лиц с годовым заработком 500 тысяч долларов и более;

Отмена нормы об обязательном штрафе для граждан США, отказывающихся самостоятельно обеспечивать себя медицинской страховкой;

Согласно прогнозам, реформа обойдется бюджету в 1.5 – 2 трлн. долларов, однако при этом вернет в США 4 трлн. долларов из офшоров. Для подавляющего большинства американцев ничего коренным образом не изменится, при этом наибольшую выгоду от законопроекта получает 1% богатейших жителей США и бизнес: девелоперы, ретейлеры, транспортные, нефтегазовые, страховые, фармацевтические, машиностроительные и телекоммуникационные компании.

Первые последствия реформы:

Одна из крупнейших компаний мира, Apple, заявила, что возвращает капиталы в США. Сейчас Apple держит за рубежом около $252 млрд. долларов ликвидных средств. В соответствии с новой налоговой реформой она заплатит $38 млрд. в качестве разового налога на прибыль, которую намерена вернуть. Также Apple обещает в ближайшие пять лет сделать инвестиций на $30 млрд., что позволит создать в США 20 тысяч новых рабочих мест.

В январе 2017 года было объявлено, что Toyota вложит миллиарды долларов на строительство своего завода в Алабаме мощностью 300 000 автомобилей в год, что создаст около 4 000 рабочих мест.

Промышленный фондовый индекс DowJones впервые превысил отметку 25 000 пунктов. Благодаря хорошим показателям корпоративных прибылей и надеждам на реализацию повестки президента Дональда Трампа, призванной стимулировать рост экономики. Индекс, охватывающий 30 крупнейших промышленных компаний США, меньше чем за год поднялся на 5000 пунктов, что стало для него самым резким скачком роста с момента создания в мае 1896 года.

Хотя на сегодняшний день еще не до конца ясно, была ли реформа успешной или обернется крупным провалом, 1 июля 2018 года Дональд Трамп анонсировал проведение второго этапа этой реформы до октября 2018 года, который, предположительно, будет включать в себя дальнейшее снижение налога на прибыль корпораций.

Отмена Obamacare

Одним из ключевых обещаний Дональда Трампа во время президентской гонки была отмена реформы здравоохранения, проведенной в марте 2010 года для создания программы медицинского страхования, получившей название Obamacare. С одной стороны, эта программа существенно увеличила число граждан, имеющих медицинскую страховку, но с другой, увеличила нагрузку на федеральный бюджет и привела к разорению многих страховых компаний, что, в свою очередь, повлекло рост стоимости содержания страховки. С 2010 г. по 2015 г. premiums (страховые взносы) поднялись на 31%. Для сравнения с 2004 г. по 2009 г., т.е. до принятия закона, страховые взносы увеличились на 30%. (Данные Congressional Budget Office – CBO). Также многие американцы столкнулись с тем, что их действующие страховые планы были отменены из-за несоответствия правилам Obamacare. При этом “целевая аудитория” программы – люди с низким и средним доходом – также остались недовольны, поскольку программа страхования охватывает не все медицинские услуги, а за услуги, не попавшие в программу, также приходится платить отдельно от страховых взносов. Это опять же повышает и без того не малую сумму расходов граждан США на медицину.

С учетом данных обстоятельств неудивительно, что обещание отменить программу Obamacare стало одним из центральных пунктов программы Дональда Трампа. 12 января 2017 года американский сенат проголосовал за начало отмены закона “О защите пациентов и доступном медобслуживании” (Obamacare). Ожидалось, что голосование в нижней палате конгресса пройдет симметрично голосованию в сенате из-за численного перевеса республиканцев. Однако, в последний момент законопроект был отозван, поскольку стало ясно, что получить необходимый минимум в 215 голосов не удастся. Около 30 республиканцев отказались поддержать реформу Трампа по замене Obamacare. Одним реформа показалась слишком мягкой, другим, напротив, слишком радикальной. Дональд Трамп заявил, что не намерен отступать от своих обещаний и подготовит иной законопроект в “не таком уж далеком будущем”. Проведенная в декабре 2017 года налоговая реформа включала в себя пункт об отмене нормы об обязательном штрафе для граждан США, отказывающихся самостоятельно обеспечивать себя медицинской страховкой, которая являлась одним из основных источников популяризации и финансирования Obamacare. Это свидетельствует о желании Трампа подорвать функционирование программы и уменьшить число её сторонников. Таким образом, в скором времени со стороны президента можно ожидать вторую попытку отменить Obamacare и заменить её своей программой медицинского страхования.

Возвращение производства в США

Вкупе с налоговой реформой и отменой Obamacare одним из центральных и важнейших пунктов в программе Трампа было возвращение производственных мощностей из Китая и стран третьего мира в США и, следовательно, кардинальное увеличение количества рабочих мест.

На сегодняшний день, можно говорить о том, что от данных обещаний действующий президент США отказываться не намерен. При этом тенденция возвращения производственных мощностей в США существует уже с 2013 года и с каждым годом становится всё отчетливее. Многие эксперты указывают на то, что, по сути, обещание Трампа выполняется уже несколько лет без вмешательства самого Трампа. Связана данная тенденция с постоянным увеличением зарплат рабочих в Китае и ростом прочих расходов за рубежом, что делает производство вне США все менее выгодным. 9 марта 2018 года были введены 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные пошлины на ввоз алюминия в США для всех стран, кроме Канады и Мексики. 15-го июня 2018 года Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на список товаров, который в основном содержит продукцию промышленных секторов экономики, относящихся к программе «Сделано в Китае-2025». Товары, о которых идет речь, принадлежат к следующим отраслям: авиакосмической, информационным и телекоммуникационным технологиям, робототехникой промышленному машиностроению, производству новых материалов, автомобилестроению и другим. Данные действия полностью укладываются в жесткую политику протекционизма, которую ведет Трамп. Еще рано судить об их эффективности, но вместе с прочими факторами, данные меры действительно могут привести к “реиндустриализации” США и возврату промышленности в страну. Однако, с другой стороны, подобные действия практически неизбежно вызовут подъем цен на товары, облагаемые дополнительной пошлиной на импорт.

Ужесточение миграционной политики

В ходе своей предвыборной программы Трамп критиковал иммиграционную политику предшествующего президента и обещал в случае своего избрания серьезно ужесточить контроль за иммиграцией в США, а также предоставлять рабочие места американцам, а не приезжим.

25 января 2017 года Дональд Трамп подписал два указа, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Первый указ есть ничто иное, как распоряжение президента о начале проектирования и возведения стены на границе с Мексикой. Проект предусматривает строительство стены длиной в 1609 км и высотой в 9 метров. Ориентировочная стоимость проекта сильно разнится в зависимости от стороны-оценщика. Так, Трамп заявлял о 12 млрд. долларов, необходимых для реализации проекта, а демократы, настроенные против проекта, о 67 млрд. долларов. При этом предполагается, что Мексика компенсирует затраты США на постройку стены. В данный момент мексиканское правительство отказывается от этого. Несмотря на ряд трудностей, связанных с особенностями рельефа на границе, политическими аспектами вроде договора от 1889 года, который запрещает любое препятствование свободному течению реки Рио-Гранде, по которой проходит граница, проект медленно, но верно реализуется. В августе администрация Трампа сообщила, что выбрала четыре строительные компании для создания образцов стены. Спустя месяц началось возведение восьми образцов барьеров: четыре — из бетона, остальные — из другого состава, о котором не сообщается[2]. Все они будут примерно от пяти до девяти метров в высоту. На сегодняшний день Трамп не отступается от своих заявлений, и строительство стены идет, пусть и далеко не в том темпе, как задумывалось. В бюджет 2018 года было заложено лишь 1.6 млрд. долларов вместо 18 млрд. долларов, которые запросил Трамп. Еще одна сложность с данным проектом состоит в том, что у его сторонников еще нет единого и четкого видения того, что должна из себя представлять сама стена, поэтому они выдвигают новые предложения о покрытии её солнечными батареями[3] или создании прозрачных участков.

Второй указ от 25 января 2017 года был нацелен на борьбу с так называемыми городами-убежищами, отказывающимися применять жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов, мотивируя это тем, что иммиграционная политика относится к юрисдикции местного законодательства. В некоторых из таких городов нелегальные иммигранты пользуются многими гражданскими и социальными правами, не регистрируя свой нелегальный статус. В числе подобных городов (а их всего около 300) находятся Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Филадельфия и Майами[4]. Указ президента должен был позволить властям лишать подобные города федеральных целевых грантов, но 25 апреля 2017 года девятый окружной суд в Сан-Франциско заблокировал его действие, как неправомерное.

27 января 2017 года Трамп подписал указ под названием “Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты” (англ. Executive Order “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States”) – о приостановке на 120 дней приема беженцев в США и ограничении въезда на территорию США граждан семи мусульманских стран: Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена – на 90 дней.

Однако, уже 28 января в суды разных уровней было подано несколько исков, оспоривших как отдельные положения указа, так и весь документ в целом как дискриминационный по отношению к мусульманам. 3 февраля федеральный суд западного округа Сиэтла заблокировал его действие.

4 февраля Министерство юстиции обжаловало это решение. В апелляции утверждалось, что президент США в соответствии с конституцией обладает полномочиями вводить временные запреты на въезд в страну. 16 февраля 2017 года апелляционное разбирательство было приостановлено в связи разработкой нового указа.

Указ, подписанный Трампом 6 марта, практически повторял январский, с той разницей, что из списка стран, граждане которых подпадают под ограничения на въезд, был исключен Ирак. Документ должен был вступить в силу 16 марта, однако был заблокирован федеральным судом в Гонолулу (штат Гавайи). 26 июня Верховный суд частично восстановил его действие, разрешив въезд в США лицам, имеющим “стабильные и крепкие связи с гражданами США или американскими организациями”, а 13 сентября 2017 полностью восстановил действие указа, отменив ограничения, наложенные нижестоящим судом.

В сентябре администрация Трампа объявила о решении отменить запущенную в 2012 году при президенте Бараке Обаме программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), защищавшую от депортации детей-иммигрантов. Каждые два года она обеспечивала отсрочку от депортации детям, которые нелегально приехали с родителями в США и учились там (в 2012 году под действие программы подпадали 1,7 млн человек). 15 штатов США (Нью-Йорк, Массачусетс, Вашингтон, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Айова, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Виргиния) подали иск против отмены решения. В крупных городах США прошли акции протеста против отказа от программы.

В конце сентября Трамп подписал третий указ об ограничении въезда в страну. Он касается граждан ряда стран, которые по мнению Министерства внутренней безопасности, не могут гарантировать идентификацию своих граждан и обмен данными. Помимо ранее подпавших под запрет на выдачу виз Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, в ограничительном списке оказались Чад, КНДР и Венесуэла. Согласно указу, гражданам КНДР и Сирии запрещен въезд на территорию США ввиду отсутствия сотрудничества этих стран с Вашингтоном. Жители Чада, Ливии и Йемена подпадают под ограничительные меры в связи с неспособностью властей предоставить американской стороне полную информацию о возможной принадлежности своих путешествующих граждан к террористам, а также с нестабильной обстановкой в этих странах.

Аналогичные ограничения введены и против Ирана, но с исключением для студенческих виз и программ обмена (желающие посетить США иранцы будут подвергнуты жесткой и тщательной проверке). Что касается Сомали, то указ вводит запрет на выдачу иммиграционных виз для граждан этой страны, остальным категориям путешественников при рассмотрении визового заявления нужно будет пройти через проверку на предмет выявления связей с экстремистами.

В случае Венесуэлы ограничения направлены на государственных чиновников, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за отсутствие обмена данными. В перечень, в частности, вошли сотрудники Министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира, уголовной полиции и национальной разведки. Для остальных граждан страны предусмотрена тщательная проверка при обращении за визой.

Все описанные выше меры не касаются лиц, получивших визы до 18 октября или иные документы, разрешающие въезд в США. Ограничения также не распространяются на тех, кто уже имеет статус иммигранта, беженца или на тех, кто получил убежище. Не подпадают под новые правила и дипломаты. Предусмотрены и исключения из правил для отдельных лиц в случае определенных условий, к примеру, для тех, кто намерен инвестировать в США крупные суммы или ранее уже на протяжении долгого времени находился в стране.

В августе 2017 Трамп одобрил проект иммиграционной реформы RAISE Act (Reforming American Immigration for Strong Employment Act), направленный на сокращение легальной иммиграции в США в два раза – с 1 млн до 500 тыс. человек в год.

Законопроект предлагает ликвидировать нынешнюю систему розыгрыша грин-карт (доля получивших грин-карты в результате лотереи составляет около 5%, или около 50 тыс. в год) и вводит порядок, в соответствии с которым предпочтение будет отдаваться тем претендентам, которые говорят по-английски, материально обеспечивают себя и свои семьи и обладают навыками, которые могут принести пользу для экономики страны[5].

Таким образом, мы видим, что несмотря на активное противодействие решениям Трампа некоторыми органами судебной власти, общественное осуждение со стороны демократов и их сторонников, сложности с финансированием и ряд прочих проблем самого разного характера, проекты Трампа медленно, но верно реализуются. Внутренняя политика Трампа носит крайне неоднозначный характер, поскольку абсолютно у каждого шага или решения действующего президента США есть как сторонники, так и противники, как явные плюсы, так и столь же явные недостатки. Во что точно выльются уже проведенные реформы сейчас еще не ясно, но то, что они радикально изменят ситуацию в США абсолютно очевидно. В лучшую или худшую сторону – станет ясно лишь к концу первого президентского срока Дональда Трампа.

Внешняя политика

Отношения с Россией

В ходе президентской гонки Трамп постоянно делал комплименты российскому президенту и обещал улучшить отношения между странами. Владимира Путина он называл «подлинным лидером», который «руководит страной по-настоящему» — в отличие от американских политиков. Сотрудничество двух держав Трамп называл необходимым для разрешения региональных конфликтов, предотвращения роста мировой напряженности и борьбе с мировым терроризмом.

Сегодня совершенно очевидно, что отношения России и США за прошедшие полтора года лишь ухудшились и продолжают ухудшаться. Расследование о вмешательстве РФ в американские выборы привело к новому витку санкций и замораживанию даже тех немногих проектов, которые еще оставались со времен Обамы. Кроме споров об Украине и Сирии, США не одобряют российскую внешнюю политику в отношении Ирана, обвиняют Москву в саботаже санкций против КНДР и, конечно, во вмешательстве в президентские выборы.

Экологические соглашения

Трамп считал экологические соглашения Обамы крайне невыгодными для американской экономики. «Мы не против экологии, но мы также не против американского бизнеса, мы выступаем за экономический рост», — заявлял он. Придя к власти, Трамп за 5 месяцев отменил мораторий на предоставление новых лицензий на добычу угля и других видов ископаемого топлива на федеральных землях, возобновил разрешения на строительство нефтепроводов для транспортировки сланцевой нефти и отменил запрет на освоение шельфовых месторождений нефти и газа в Арктике у берегов Аляски. На 31% было сокращено финансирование Агентства по охране окружающей среды.

1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. С точки зрения экологии, это действие вряд ли окажет радикальное влияние на мир, несмотря на то, что США занимает второе место в мире по количеству производимых парниковых газов после Китая. Однако выход одной страны может повлечь за собой и выход других стран, что уже серьезно повлияет на мировую экологию.

С точки зрения экономики, выход США из соглашения вполне оправдан. По условиям договора, к 2025 году США должны были сократить выбросы парниковых газов на 26–28% по сравнению с уровнем 2005 года. Также США как развитая страна были обязаны выделять средства в “Зеленый климатический фонд”, созданный для помощи развивающимся странам в соблюдении норм Парижского соглашения. При этом согласно предварительному прогнозу Всемирной метеорологической организации[6], решение президента США может привести к тому, что температура на планете к 2100 году увеличится дополнительно на 0,3 градуса по Цельсию, что не является столь критичным явлением, которое могло бы оправдывать выдвигаемые требования странам-участникам Парижского соглашения.

Итог

За полтора года под руководством Дональда Трампа в США произошло немало событий. В какую сторону они изменят страну — в лучшую или худшую — пока не ясно. Вопреки сложившемуся имиджу эксцентричного и непредсказуемого миллиардера, все действия Трампа во внутренней политике взаимосвязаны и являются планомерным воплощением предвыборных обещаний. Несмотря на активное противодействие со стороны демократов и части республиканцев, политической оппозиции, судебной власти, законодательной власти и СМИ, Трамп не меняет своего политического курса. Главный вопрос сейчас в том, правилен ли этот курс и к чему он приведет США. Ответ на данный вопрос будет дан лишь с течением времени, поскольку количество доводов за и против примерно одинаково, общественность расколота. Говоря о внешней политике Трампа, стоит отметить, что она выглядит более сумбурной и непредсказуемой на фоне внутренней политики. Текущие действия США на мировой арене носят более изоляционистский и агрессивный характер, чем при предыдущей администрации. Как неоднократно заявлял Трамп в ходе предвыборной гонки, теперь США будут в первую очередь заботиться о собственных интересах, что по сути мы и наблюдаем сегодня. О том, как это скажется на мировом сообществе, судить, опять же, еще рано, но вряд ли данное влияние будет полезным.

Владислав Мальцев

[1] Источник: Vox

[2] [2] www.dailymail.co.uk

[3] [3] https://edition.cnn.com/2017/06/06/politics/trump-solar-border-wall/index.html

[4] [4] https://state-usa.ru/goroda/492-sanctuary-city-in-usa

[5] [5] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/354

[6] [6] http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4306579