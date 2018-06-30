Правосудие в России: быть или не быть?

После поправок в законодательство, а именно в Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный и Кодекс административного судопроизводства Верховного суда России, озвученных еще в октябре прошлого года, такой вопрос возник сам по себе.

Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ Татьяна Москалькова высказалась об этих поправках резко отрицательно, однако ничто не мешало уже означенному законопроекту попасть в профильный комитет Государственной Думы и уже пройти первое чтение.

21 июня 2018 года Верховный суд выступил со смягчающим, насколько я понял, текстом поправок, которые будут преподнесены, очевидно, при прохождении законопроекта в Госдуме, как новшества, упрощающие систему судопроизводства и защищающие права граждан более эффективно. Хотя это могут быть взаимоисключающие комплексы поправок.

Однако первоначальный текст содержал простое разделение судебной системы судов общей юрисдикции на обычные и кассационные суды наподобие системы арбитражных судов. Представьте, проиграл пенсионер суд в Минусинске, а ехать обжаловать ему это решение надо, например, в областной центр – Красноярск, а ведь Красноярский край это шесть территорий современной Франции.

Сейчас великим новшеством объявлено увеличение сроков на апелляционное и кассационное обжалование, а также подачу жалобы не в суд, вынесший решение, а непосредственно в вышестоящий суд, по крайней мере заявление на восстановление срока кассационного обжалования точно будет подаваться в вышестоящий суд, то есть, надо думать, в нашем случае в Красноярск?

Далее мотивировочное решение суда, то есть собственно, основное решение, суд по умолчанию не готовит, если на этом не настаивает сторона по делу. Но извините, кто из простых граждан знает: из каких частей состоит собственно решение суда?

Все дела на сумму менее 1 миллиона рублей Арбитражный суд будет рассматривать в порядке упрощенного судопроизводства. Например, долг садового некоммерческого товарищества СНТ за электроэнергию, 900.00. рублей. Председатель узнает об этом только при поступлении исполнительного листа в банк, как это уже практикуется.

Ведь в новых поправках предлагалось вообще не уведомлять стороны о стадиях процесса промежуточными определениями. То есть куда Вам являться и в какой суд, Вы просто не будете знать, Вам должен будет сообщить секретарь суда, без всякой повестки?

Таким образом резолютивные решения суда будут после подобных поправок представлять из себя нечто подобное: «отнять, изъять, взыскать, обязать уплатить» и прочее. Просто и понятно. Сторона захотела взыскать, мы и взыскали, а мотивировку решения можно не указывать.

Далее представители сторон обязательно должны иметь высшее юридическое образование, от этого требования недалеко требование иметь адвокатский статус, например, как это уже было пятнадцать лет назад в арбитражных судах, но тогда было еще альтернативное условие работать в штате предприятия. Обоснование аргументов сторон в суде иногда заключается не в юридическом даже, а в системе арбитражных судов, финансовом или экономическом образовании, обилие сумм и сроков создают серьезные проблемы, но об этом в законопроекте ни слова, ведь предприятия в арбитражных судах представляют порой их генеральные директора или их заместители. Как же им быть без юридического образования? Им нужен юрист со стороны? Он лучше понимает их бухгалтерию. Ну после ликвидации Высшего арбитражного суда как единственного источника обобщения хозяйственной практики по инициативе бизнесмена Б. Титова об этом вообще можно не говорить, теперь все сосредоточено в «одном окне» Верховного суда, который и внес эти поправки.

В суде же общей юрисдикции стороне порой надо подтвердить только один факт и может быть предложить для этого пару свидетелей. Конечно, это требование, если его не уберут из текста законопроекта, хотя бы ко второму чтению, отразиться на доходах граждан, которые должны будут нанимать профессиональных юристов.

Но вводится и разделение труда в виде простых поверенных, которые в отличие от полноценных представителей по делу должны будут получать уведомления от судов и могут выступать с кратким пояснением позиции ответчика. То есть иск или письменный отзыв подготовить на исковое заявление противной стороны все равно может любой, а вот публично заявлять в суде о нарушениях прав человека, ведь там теперь идет видеозапись, ни-ни!

Объективной и полной информации о предстоящей судебной реформе найти сложно. Известно только, что даже заместитель министра юстиции Д. В. Новак долго и безнадежно пытался редактировать документ Верховного суда РФ.

Виктор Рыбников, юрист, правозащитник, специально для сайта «Рабкор».