В Н.Новгороде жители перекрыли улицу в знак протеста

3 мая жители Автозаводского района Нижнего Новгорода перекрыли проспект Ильича в знак протеста против требования сбытовой компании «Волгаэнергосбыт» оплатить дополнительную сумму за услуги по теплоснабжению. За майские праздники жители получили квитанции, в которые были включены дополнительные суммы от 1500 до 13000 рублей за отопление. «Волгаэнергосбыт» сделала перерасчет за 2017 год и внесла, якобы, недоплаченные жителями суммы в платежные квитанции за коммунальные услуги.

Рассерженные жители утром первого рабочего дня после майских праздников стали массово приходить в главный офис «Волгаэнергосбыта» за объяснениями. Собралось около 200 человек, с которыми руководство компании общаться не хотело, а сотрудники говорили, что платить все равно придется, и если до 10 мая не заплатить, то компания начислит больше пени.

Народ продолжал прибывать, негодование росло, и чтобы добиться внимания властей люди перекрыли проспект Ильича. Движение по проспекту было заблокировано большегрузной автомашиной. Блокада продолжалась недолго, но этого хватило, чтобы на встречу с жителями прибыл глава Автозаводского района А. Нагин и руководители «Волгаэнергосбыта».

Глава района сразу встал на сторону жителей, заявил, что расчет некорректный, и призвал жителей не платить, пока не будет проведена повторная проверка. Руководители «Волгаэнергосбыта» продолжали настаивать на том, что пересчитано все верно и платить нужно.

Сфера ЖКХ в Нижнем Новгороде поделена между представителями бизнес-элиты, сросшейся с властями, и сильно коррумпирована. Компания «Волгаэнергосбыт» представляет собой ненужную прокладку между непосредственным производителем тепла Автозаводской ТЭЦ и потребителями, которых представляет Домоуправляющая компания «Наш дом». Воспользовавшись лазейкой в законодательстве, этот посредник и начислил дополнительные суммы жителям. В общей сложности содрать с граждан собирались около 100 миллионов рублей.

Выяснилось, что в мае 2017 года во многих домах, которые связаны с «Волгаэнергосбытом», закончился срок поверки теплосчетчиков. Закон позволяет в таких случаях начислять оплату по повышенным нормативам. Так и было сделано, капиталисты пересчитали «недополученные» деньги по повышенным нормативам и начислили дополнительные платежи. За летние месяцы. Когда тепло вообще не поставлялось в многоквартирные дома. Чего не сделает капиталист ради своих 300% прибыли.

Стихийное собрание, у которого, впрочем были свои организаторы, закончилось через пару часов обещанием главы района «все пересчитать» и сообщить о результатах 7 мая в 11-00 у Администрации района. Большинство людей разошлись, но вполне возможно, 7 мая собираться уже не придется, т.к. политтехнологи Администрации города мгновенно оседлали ситуацию.

Мы уже писали о том, как работают политтехнологи нового главы города В. Панова на примере слива протеста против застройки парка «Дубки»: оппозиция там «раскачивала лодку» и клеила листовки в защиту парка, а лавры спасителя парка от застройки сорвал глава города Панов при помощи общественницы, организовавшей митинг. В этот раз реакция властей также была быстрой и сильной.

Днем глава города Панов провел брифинг для прессы, на котором высказался в поддержку жителей. К проверке законности начисления дополнительной платы были подключены контролирующие органы и прокуратура. 7 – 8 мая глава города пообещал дать окончательный ответ по поводу сложившейся ситуации. Репортажи, показанные по региональному ТВ, создают впечатление однозначной и окончательной поддержки властями города жителей. Такая реакция властей, скорее всего, полностью удовлетворит большинство недовольных, и на назначенную встречу 7 мая придет гораздо меньше возмущенных жителей, чем могло бы.

Для нижегородцев, постоянно сталкивающихся с различными социальными проблемами, уплотнительной застройкой, например, эта ситуация и ее разрешение должны стать уроком, как нужно действовать.

Жители могли бы месяцами и годами ходить по судам, жаловаться в прокуратуру и различные инстанции, и ничего не добиться. А перекрытие улицы буквально на несколько минут позволило решить ситуацию почти мгновенно. К решению проблемы подключился лично глава города, прокуратура и другие органы начали проверки.

Если нет коллективного уличного протеста, то и проблемы для власти нет. В стихийной акции протеста участвовало около 300 человек, и даже такое относительно небольшое количество участников для Нижнего Новгорода является массовой акцией, ввергающей власти в состояние паники и шока. Такой протест вынудил власти поступиться защитой интересов коммунального бизнеса, хотя цена вопроса – около 100 миллионов рублей, но поддержание «стабильности» и имитация народной любви к власти сегодня для них важнее, ведь режим трещит по швам и протесты, особенно вызванные реальными, а не надуманными либералами причинами, коррумпированным властям нужно нейтрализовать любой ценой. Даже ценой в 100 миллионов рублей. Это нужно иметь в виду тем, кто хочет защитить свои права: только массовыми, коллективными акциями протеста можно этого добиться.

Мы пообщались с несколькими участниками народного схода, в этом видео – интервью с автозаводцами. Будем следить за развитием событий.

Автор текста, фото, видео – Алексей Поднебесный

Фото (№ 1 и 2) – нн.ру