От тандема «Си-Ли» к «Ху-Сунь»?! К вопросу о лидерах шестого поколения китайских руководителей

Будущее Китая: «первой экономики мира» и новой сверхдержавы современности крайне важно не только для её соседей, коими мы являемся, но и для всего мирового сообщества. Один из его вариантов связывали именно с этими двумя незаурядными и интересными личностями, биографии которых нам желательно было бы знать.

«Маленький Ху» станет «Большим Ху»?!

Ху Чуньхуа, родился в апреле 1963 года в семье этнических ханьцев в местечке Уфэнь провинции Хубэй. В уезде Уфэн компактно проживают представители одного из китайских национальных меньшинств – «туцзя». Опыт общения и взаимодействия с представителями национальных меньшинств, приобретённый в детстве и юности ещё не раз помогал Ху Чуньхуа потом в карьере.

Школы в его деревне не было, а потому ему каждый день приходилось идти несколько километров до ближайшего крупного поселка. Воспитанное бедностью упорство позволило к 16 годам сыну крестьянскому окончить школу, перескочив через несколько классов, а во время сдачи государственных экзаменов он получил лучший результат в провинции.

«Комсомолец-доброволец»: от китайского языка и литературы до «Крыши мира».

С 1979-1983 гг. Ху Чуньхуа смог стать студентом только открывшейся после хаоса «Культурной революции» кафедры китайского языка и литературы Пекинского университета (который оканчивал и премьер Ли Кэцян, с которым Ху Чуньхуа также роднит и общий регион рождения в поясе реки Янцзы). Во время учебы Ху подвергался постоянным подтруниваниям своих сокурсников из-за своего невысокого роста. Его называли «сяо бу дянь» (переводится как «малец», «кроха», «недоросль»). Уважение в глазах своих товарищей Ху Чуньхуа завоёвывал упорной учебой и активной общественной деятельностью.

По окончании обучения он вступает в партию и начинает трудовую деятельность в организационном отделе далекого Тибетского автономного регионального комитета Коммунистического союза молодежи Китая (КСМК) или просто Комсомола, занимаясь партийными кадрами (по личной просьбе, хотя его приглашали на «хлебное место» в столице). В 1984 году перешел на работу в тибетское отделение печатного органа китайского комсомола Youth Daily.

В 1985 г. он переходит на повышение по партийной лестнице, став заместителем секретаря по организационной и кадровой работе Тибетского комитета комсомола. В 1992 г. Ху временно переходит на низовую работу зам. уполномоченного округа Ньингчи в Тибете. И тут же возвращается в столицу региона полноценным секретарем Тибетского автономного регионального комитета КСМК. Однако в 1995 г. он снова погружается в работу на местах, став заместителем секретаря комитета партии и уполномоченным в округе Шаньнань в Тибете, успев в 1996 г. пройти годовой учебный курс в Центральной партийной школе в Пекине.

Успешная двойная обкатка в районах дала Ху Чуньхуа возможность в 1997 г. стать членом Секретариата ЦК Тибетского автономного регионального комитета комсомола, а также получить пост вице-председателя Всекитайской федерации молодежи (в ноябре 1998 года). Одновременно в 1996-1999 гг. он изучал мировую экономику в аспирантуре Высшей школы при Центральнойя партийной школе без отрыва от работы, а также с сентября — ноябрь 2000 г. принял участие в семинаре для провинциальных и министерских кадров в той же Центральной партийной школе.

Успешная работа и хорошая учеба возносят его в 2001 г. на уровень члена Постоянного комитета и Генерального секретаря Тибетского автономного регионального комитета КПК. Однако в 2003 г. Ху понижают до уровня заместителя секретаря Тибетского автономного регионального комитета КПК и вице-председателя Тибетского автономного района. Но в 2006 г. фортуна вновь принимает его сторону: он вновь становится первым секретарем ЦК Тибетского автономного регионального комитета КПК.

Тибет за эти 23 года стал для Ху второй родиной, он выучил тибетский язык. Одним из важнейших событий в его жизни стало назначение будущего председателя КНР — Ху Цзиньтао на должность партийного секретаря региона в 1988 г. Сразу же в 1989 г. в Лхасе произошло крупное столкновение между борцами за независимость и правоохранительными органами. Ключевую роль в урегулировании этого конфликта сыграл именно Ху Чуньхуа. Здесь пришлось кстати и знание тибетского языка, и местных обычаев ну и, конечно, филологическое образование. Именно его посредничество помогло довольно быстро и безболезненно стабилизировать ситуацию. Интересный момент: когда в 1992 г. Ху Цзиньтао заболел горной болезнью и вынужден был на некоторое время вернуться в Пекин, именно Ху Чуньхуа встречался с местным населением от его имени.

Именно после этого его стали называть «Маленький Ху», усматривая его тесную связь с «Большим Ху», Ху Цзиньтао, который покровительственно назначает его с 2006-2008 год первым секретарем ЦК Коммунистического союза молодёжи Китая (КСМК), надежной клана «комсомольцев» (с которым он был связан ещё с самой молодости), а в 2007 г. по итогам 17 съезда КПК Ху Чуньхуа стал членом ЦК КПК.

Злоключения близ «Северной столицы».

Неожиданно в 2008 г. Ху Чуньхуа отправляют на китайские просторы заместителем секретаря парткома «китайского Подмосковья» провинции Хэбэй; исполняющим обязанности губернатора, а потом и полноценным губернатором провинции Хэбэй. Однако новое назначение было весьма неудачным в связи с разразившимся скандалом с молочным порошком, в результате которого более 50 000 младенцев получили инвалидность, а также взрывами метана в шахтах провинции, однако Ху удалось выйти сухим из воды.

Мастер по разрешению национальных и социальных конфликтов.

В 2009 г. его, как большого практического специалиста по национальным районам, отправляют секретарем Регионального комитета КПК Автономного района Внутренняя Монголия. В 2010 г. Ху усиливается постом председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей Внутренней Монголии.

В этот период Внутреннюю Монголию сотрясали крупнейшие за последние 20 лет социальные волнения, однако вместе с переговорами и мерами по сглаживанию экономических проблем и сокращению социального неравенства, правоохранительными органами было проведено несколько крупномасштабных операций, а для местных жителей на некоторое время закрыт доступ к Интернету. Сочетание жестких мер с мерами по устранению самих причин беспорядков снискала Ху Чуньхуа славу умелого руководителя, который четко следует линии партии (на построение «гармоничного общества»), но при этом решает накопившиеся проблемы.

«Крепкий хозяйственник Сунь»

Сунь Чжэнцай родился в сентябре 1963 года, этнический ханец из местечка Жунчэнь провинции Шаньдун. У него с Ху Чуньхуа, помимо возраста, немало общего: Сунь тоже родился в бедной крестьянской семье, из его класса в ВУЗы поступили всего четыре человека. С 1980-1984 гг. он студент в школе сельскохозяйственных наук Лайянского сельскохозяйственного института провинции Шаньдун. В 1984 г. Сунь продолжает научную деятельность аспирантом растениеводства и сельского хозяйства в Пекин аграрный университет Пекинской академии сельского и лесного хозяйства и наук , где занимается селекцией различных сортов зерна.

В 1987 г он начинает трудовую деятельность заместителем директора Научно-исследовательского института зерновых при Пекинской Академии сельского и лесного хозяйства, в 1988 г. вступает в КПК, успев в 1991 г. пройти стажировку как приглашенный исследователь в опытную станцию Ротамстед, Великобритания и неплохо выучив английский язык.

В 1993 г. Сунь Чжэнцай идет на повышение в мире науки, становясь директором и секретарем отделения КПК Института почвы и удобрений при Пекинской Академия сельского и лесного хозяйства, а в 1994 г. вице-президентом Пекинской Академия сельского и лесного хозяйства.

В 1995 г. его понижают до уровня заместителя секретаря парткома и исполнительного вице-президента Пекинской Академии сельского и лесного хозяйства, но к 1997 г. Сунь заканчивает изучение аграрной науки, получив ученую степень доктора сельскохозяйственных наук в Аграрном университете.

Работа в столице.

В 1997 г. Сунь Чжэнцай выходит на «работу в полях» заместителем секретаря комитета КПК и и.о. главы народного правительства округа Шуньи, Пекин, в 1998 г. становясь полноценным главой местного правительства.

Успешная работа и усердная учеба даруют в 2002 г. ему пост секретаря райкома КПК округа Шуньи, а также члена Постоянного комитета Пекинского горкома партии. Тогда же он дополнительно повышается до поста первого секретаря пекинского горкома КПК и по совместительству секретаря рабочей комиссии рабочей группы учреждений при городском отделении партии. Ходят слухи, что причиной этому является покровительства столичного мэра “комсомольца” Цзя Циньлиня.

В 2000 г. Сунь Чжэнцай прошел годовой учебный курс для должностных лиц молодого и среднего возраста в Центральной партийной школе, дополнительно с 2000-2003 гг. Сунь обогащает свой научный «багаж» знаниями по «Теории права» в послевузовском классе Центральной партийной школы, а в 2006 г. берет курс повышения квалификации для должностных лиц провинциального и министерского уровня в Центральной партийной школе.

«Выходил на поля молодой агроном!»

В 2006 г. он в полной силе проявляет свои знания, став самым молодым министром сельского хозяйства и секретарем партийной ячейки Министерства земледелия. Некоторые утверждают, что на данный пост его назначил лично «комсомольский» премьер Вэнь Цзябао.

Он всячески поощрял экономическое развитие сельскохозяйственных регионов, также запомнился умелыми действиями по борьбе с ростом цен на сельхозпродукцию. За успехи в работе в 2007 г. Сунь Чжэнцай даже входит в состав ЦК КПК 17-го созыва.

Однако в 2009 году, когда он покинул министерское кресло, Сунь Чжэнцай публично признал, что несмотря на все усилия со стороны правительства в это время разрыв между городом и деревней продолжал увеличиваться. Тогда же его переводят секретарем комитета КПК провинции Цзилинь, «депрессивного района» на северо-востоке страны на границе в РФ и КНДР, с устаревшей промышленной базой. В 2010 г. Сунь усиливает свое положение в провинции постом председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции.

За четыре года ему удалось поднять ВВП провинции до уровня в 1 трлн юаней (168,5 млрд долларов). И это было достигнуто, в первую очередь, с помощью увеличения роста в сельскохозяйственных районах (до 20% в год, при средних темпах роста в провинции 15% в год). Вторым успешным направлением развития было развитие отношений с Корейским полуостровом. Кроме традиционно близких отношений с Северной Кореей (за его время его руководства Ким Чен Ир посетил Цзилинь 3 раза), Сунь также начал налаживать экономическое сотрудничество с Южной Кореей. Также он выступал за большую кооперацию с Дальним Востоком РФ, в том числе в области поставок российского зерна в Китай.

Последний трамплин перед вхождением в историю.

По итогам 18 съезда КПК и сложной договоренности клана «комсомольцев» во главе с Ху Цзиньтао-Вэнь Цзябао с «принцем» Си Цзиньпинем «маленького Ху» и «крепкого хозяйственника Суня» в 2012 г. превращают в членов Политбюро ЦК КПК, сохраняя им их статус во Внутренней Монголии и в провинции Цзилинь. Однако уже в ноябре ЦК партии отправляют Сунь Чжэнцая Первым секретарем Чунцинского горкома КПК разбирать проблемы возникшие после краха «красного принца Бо», сменив Чжан Дэцзяна, который ушел в Председатели ПК ВСНП, а декабре ЦК отправляет уже Ху Чуньхуа Первым секретарем парткома экономического локомотива Поднебесной (хотя и с «проблемами») провинции Гуандун, сменив Ван Яна, который ушел в Вице-премьеры Госсовета КНР, что, несомненно, является последней обкаткой молодых членов Политбюро перед входом в высший ареопаг китайской власти – Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК (на 19 съезде КПК в 2017 г.) и, возможно, посты самого Генерального секретаря ЦК КПК и его первого заместителя (на 20 съезде КПК в 2022 г.), а потом Председателя КНР и Премьера Госсовета КНР (на сессии ВСНП в 2023 г.).

Однако вот проблема: их с самого конца 2012 г. и по настоящее время все меньше и меньше упоминают как будущих преемников Председателя КНР и Генсека ЦК КПК Си Цзиньпина и Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, по крайней мере все усиливающаяся «группировка Си» явно не видит их своими преемниками и всячески показывает им свое недоверие.

Здесь ещё и нескончаемые контрольно-ревизионные проверки ЦКПД (находящихся под руководством верного Си «Красного легиста» Ван Цишаня) в «хозяйствах» обоих наших героев, которые уже значительно вычистили провинцию Гуандун, апогеем чего стало дело первого секретаря горкома КПК Гуандуна Вань Цинляна и его группировки. Тут же подоспело горячее продолжение скандальных событий в свободной деревне Укань провинции Гуандун, которая борется с местной коррупцией, а власть её жестко задавила. А конец 2016 года «обрадовал» «братьев-комсомольцев» новыми событиями: 30 декабря были приняты прошения об отставке губернатора Гуандуна и мэра Чунцина, а 31 декабря на место губернатора провинции Гуандун был переведен первый секретарь горкома КПК мегаполиса Шэньчжэнь (с санкции ЦК КПК).

Итоги

Исходя из анализа происходящих событий, прогнозировалось три главных политических исхода на 19 съезде КПК в 2017 году, которые могли определить будущее наших героев, Китая и всего мира:

Си Цзиньпин подчиняется партийному обычаю и конституционному ограничению двух сроков полномочий: на 19 съезде он начнет передавать свои посты «предполагаемому преемнику» Ху Чуньхуа, а преьмер Ли Кэцян – Сунь Чжэнцаю. Си Цзиньпин формирует Политбюро и его Постоянный комитет из верных и лояльных ему людей и остается на 20 съезде КПК на третий срок во имя продолжения чистки Партии и проведения сложных реформ в стране (это наверняка произойдет, если на Ху и Суня будет найден сильный компромат, как это было сделано против Бо Силая, прежнего соперника Си Цзиньпина). Си Цзиньпин остается на третий срок генеральным секретарем ЦК КПК (в Уставе КПК прямо запрета на это нет), или председателем ЦВС КПК и КНР (как Дэн Сяопин в 1980-е гг.), а «формальный пост» председателя КНР может передать какому-либо «верному молодому человеку», который будет ничем не хуже Ху Чуньхуа; с постом премьера Госсовета КНР может быть проведена аналогичная рокировка.

Однако внезапно 24 июля 2017 г. с санкции ЦК КПК Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) возбудила дело в отношении Сунь Чжэнцая, который подозревается в серьезном нарушении дисциплины. А ранее 15 июля ЦК КПК сместила его с поста Первого секретаря горкома КПК г. Чунцина, заменив на бывшего партийного главу провинции Гуйчжоу Чэнь Миньра, который на 19 съезде войдет в состав Политбюро ЦК КПК и будет рассматриваться как предполагаемый наследник Си Цзиньпина.

Далее 29 сентября Суня исключили из партии и уволили с госслужбы за серьезное нарушение дисциплины на заседании Политбюро ЦК КПК, где был рассмотрен и утвержден доклад, касающийся расследования в его отношении, что было подтверждено на 7 Пленуме ЦК КПК 18 созыва (11-14 октября). Сунь Чжэнцай был уличен в серьезном нарушении “Правил из восьми пунктов”, принятых ЦК КПК в рамках борьбы с коррупцией, а также в кумовстве и извлечении собственной выгоды при отборе чиновников на те или иные должности. Кроме того, по его вине происходила утечка конфиденциальной партийной информации, он серьезно нарушил партийные правила о честности и неподкупности. Он пользовался своим служебным положением и влиянием в интересах других лиц, получал взятки в огромном размере, помогал своим родственникам в бизнесе и получал ценные подарки.

А в докладе ЦКПД на 19 съезде КПК Сунь Чжэнцай назван, не только коррупционером и карьеристом, но и заговорщиком, а его дело “крупной политической угрозой”. Далее разъяснялось, что наиболее крупной угрозой для правления КПК является коррупция: “Группы по интересам, образовавшиеся за счет переплетения политической и экономической коррупции, серьезно подтачивали политическую безопасность партии и страны”. Далее продолжено: “Сунь Чжэнцай и другие серьезно нарушили партийную дисциплину и политические правила, а также из-за раздутых политических амбиций обратились к заговору”. Однако, ЦК КПК “своевременно выявлял, решительно справлялся и уверенно избавлялся” от этих карьеристов и заговорщиков, обезвреживал “крупные политические угрозы”.

11 декабря Верховная народная прокуратура КНР объявила о начале уголовного расследования в отношении Сунь Чжэнцая, который подозревается в получении взяток.

Вместе с тем товарищ Ху Чуньхуа устоял в рядах Политбюро ЦК КПК, хотя ему несмотря на дело Сунь Чжэнцая предрекали вхождение в ПК Политбюро ЦК КПК, хотя он и потерял важнейший пост Первого секретаря комитета КПК провинции Гуандун. Видимо его спасло то, что он активно афишировал «личную приверженность» линии Си Цзиньпина. Однако, именно в Чунцине Си Цзиньпин назвал все преобразования его правления «Новой революцией», отсылая всех к идеологии «Культурной революции», что означает начало масштабных политических преобразований с опорой на армию, спецслужбы и высокую персонализацию власти в лице национального лидера Си Цзиньпина.

Таким образом, история политического дуэта комсомольцев-реформаторов, либерал-рыночников КПК «Ху-Сунь» подошла к логичному концу: вторая половина полностью уничтожена, а первая доживает осень своей жизни в окружении «стариков» и сторонников Си Цзиньпина, который выдвигает своего молодого функционера: Чэнь Миньэра.

Автор статьи:

Жилкибаев Санат Нурболович,

Юрист, востоковед, марксист.

Редактор группы в «Вконтакте» «Китайская Народная Республика: вчера и сегодня».

Фото: © REUTERS / Thomas Peter, РИА