Три дороги каталонских левых

Чем ближе дата 1 октября, на которую каталонский парламент назначил проведение референдума о независимости (отвергнутого как исполнительной, так и судебной властью в Мадриде), тем сильнее обостряется политическое противостояние между центральным правительством испанского государства и каталонскими сепаратистами. Вновь побывав в середине сентября в Барселоне, я в очередной раз убедился, что будущее каталонского региона во многом зависит именно от левых сил.

На последних досрочных парламентских выборах в Испании на уровне каталонского сообщества левые и левоцентристские списки сообща набрали около 57% голосов. Рабочие, профсоюзные, анархистские и социалистические традиции очень сильны в Каталонии и конкретно в Барселоне. Специалистам по истории и современному положению Испании это хорошо известно. Но традиции традициями, однако и сегодня влияние левых в политической жизни региона очень значимо. Не будет преувеличением сказать, что каталонский регион на сегодня по своим общественно-политическим предпочтениям может считаться одним из самых «левых» в испанском королевстве. Несмотря на то (а, может быть, и потому), что это одно из самых богатых автономных сообществ в королевстве с высоким по среднеевропейским меркам уровнем жизни.

Хорошо известно, что вместе со Страной Басков Каталония исторически представляет один из самых «взрывоопасных» в плане борьбы за независимость регионов испанского государства. И исторически ведущую роль в этом движении играют именно левые силы. На сегодня главенствующие позиции в «индепендентистской левой» Каталонии, выступающей за независимую от Испании республику, занимают партия «Республиканская левая Каталонии» (РЛК) и движение ассемблеистского типа Кандидатура народного единства (КНЕ).

РЛК активно участвует в правительственной деятельности на уровне автономии, эта партия представлена в Женералитате (правительстве региона). Существуя с 1930-х гг., РЛК после восстановления демократии в Испании последовательно борется за создание независимого каталонского государства. Как отмечает заместитель Генерального секретаря партии Ллуис Сальвадо, входящий в состав каталонского правительства «левые республиканцы исходят из того, что их социальный проект не только не противостоит идее национальной независимости, но и дополняет его».

На сегодня РЛК является второй по влиянию партией внутри индепендентистского движения после «европейских каталонских демократов» – либерально-сепаратистской политической силы, к которой относится глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон. Как отмечает один из руководителей партии Ллуис Перес «левые республиканцы видят своей социальной и политической моделью малую, не империалистическую страну, скорее скандинавский вариант социал-демократии».

С гораздо более радикальных позиций выступает объединение КНЕ, в котором представлены активисты крайне левых (в том числе коммунистических и анархистских взглядов).

Депутат каталонского парламента, учитель по профессии Серже Саладие пишет, в частности, что для них позиция о «социалистической, суверенной, эмансипированной Каталонии остаётся не просто теоретическим постулатом, но и стратегической целью, за которую необходимо сражаться».

В свою очередь, международный секретарь КНЕ Айна Телла подчёркивала во время нашего разговора, что для Кандидатуры «абсолютно неприемлемо, если будущая Каталонская республика останется в орбите международных неолиберальных институтов, таких, как ЕС или НАТО». Отметим, что внутри сепаратистского движения РЛК и КНЕ, можно сказать, друг друга дополняют – в социальном плане: за первой партией идут средние слои населения, тогда как крайне левая КНЕ популярна в рабочей и молодёжной среде.

Внутри каталонской левой наиболее чётко сегодня идее отделения от остальной Испании противостоит региональная организация Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) – Социалистическая партия Каталонии (СПК). Правда, времена, когда социалисты безоговорочно доминировали в левом движении Каталонии, возглавляя и Женералитат, и Барселону, прошли. Но всё-таки СПК имеет ещё довольно прочную избирательную базу, особенно в приморских средиземноморских городах, связана с каталонским профсоюзным движением.

По мнению Генерального секретаря ИСРП Педро Санчеса, «каталонские индепендентисты, взяв курс на отделение от Испании, совершают великую историческую ошибку», отказываясь одновременно от борьбы за более федеративную и децентрализованную Испанию. После того, как в июне П. Санчес вновь был избран во главе ИСРП, социалисты уже на партийном уровне подняли на щит тезис о необходимости перехода Испании к федеративным отношениям, в рамках которых отдельные народы Испании, и в частности каталонцы, могут получить юридически закреплённый статус наций. Внутри нового руководства ИСРП каталонские социалисты, которые громадным большинством на прямых выборах генсека поддержали именно П. Санчеса, сегодня представлены достаточно внушительно.

По мнению члена Секретариата СПК по Европе Эстер Ниубо Сидончи, «гипотетический выход из Испании принёс бы каталонскому населению больше проблем и осложнений, чем преимуществ, в связи с чем для левой силы поддержка такого проекта очевидная глупость». Наоборот, федералистская перспектива могла бы добавить каталонскому сообществу больше прав и возможностей, которые сегодня, при правительстве Народной партии, у него отсутствуют».

Между «индепендентизмом» РЛК и КНЕ и «эспаньолизмом» СПК/ИСРП в левом движении Каталонии пролегает «третий путь». С моей точки зрения, он интересен не только как теоретическая попытка «демократической альтернативы». Дело в том, что федеральные выборы 2016 г. в каталонском сообществе показали, что избиратели, поставив на первое место список «Сообща мы сможем», показали, что общество в Каталонии больше не расколото между двумя диаметральными подходами. Наоборот, избиратели, пусть авансом, дали своё добро тем политическим силам, которые пытаются найти альтернативу конфронтационным подходам.

В организационно-политическом плане мы имеем здесь дело с весьма сложным, «матрёшечного» типа объединением, на общеиспанском уровне участвующем в широкой радикальной левой коалиции «Объединённый Подемос». К слову, если брать наиболее крупные общенациональные испанские партии, на сегодня только «Подемос» жёстко осуждает последовавшие начиная с 20 сентября прямые правительственные репрессии против каталонских индепендентистов и считает легитимным проведение в каталонском сообществе референдума о независимости.

Сейчас в унитарном процессе альтернативных левых в Каталонии участвуют разные политические субъекты. Это и местная федерация «Объединённых левых», это и локальная структура «Подемос», именуемая в Каталонии более просто – «Подем», это и левые экологисты. Но электоральные успехи последних лет связаны в персональном плане прежде всего с фигурой харизматичного левосоциалистического политика – мэра (или, говоря на испанский манер, алькальдессы) Барселоны Ады Колау. Именно она вела в сообществе объединённый список альтернативных левых в 2016 г. на всеиспанских выборах.

На сегодня партийное строительство проекта «федеративной» партии «Каталония сообща» продолжается. По мнению одного из каталонских радикальных левых интеллектуалов Жозепа-Марии Антентаса, «успех этого проекта может создать совершенно новое политическое данное в Каталонии, когда «третья сила» каталонской политики добьётся не только единства, но и станет мощнейшим актором, от позиционирования которого будет зависеть будущее Каталонии и её отношений с Испанией».

Но и сегодня от каталонских альтернативных левых зависит очень многое. Индепендентисты как таковые не имеют прочного большинства, то же можно сказать о традиционных эспаньолистских партиях. Битва за проведение 1 октября референдума резко разделила каталонское общество. И вот тут-то позиция А. Колау и её сторонников представляется, на взгляд автора, может быть, и не самой принципиальной, но уж точно достаточно рациональной. А. Колау и большая часть её союзников, относящихся к левосоциалистическому спектру политики, не педалируют вопрос о выходе Каталонии из испанского государства. По большей части они даже не желают занимать ту или иную точку зрения. Но они справедливо считают, что Каталония имеет право сама решать свою судьбу и выступают против помех центральной власти в организации народного голосования 1 октября.

Как отмечает депутат испанского парламента от «Подем» Соня Фидальго, «необходима глубочайшая ревизия взаимоотношений испанского государства и его автономий, чтобы открыть дверь новому республиканскому, свободному и солидарному сосуществованию народов на полуострове». На сегодня этот тезис выглядит вроде бы малодостижимым, но ещё несколько лет назад мало кто мог предположить, что левая социалистка возглавит Барселону, а возглавляемый ею политический список займёт первое место по полученным голосам на федеральных выборах от Каталонии.

Трудно сказать, что будет в Каталонии после 1 октября. Но в любом случае очевидно, что очень многое будет зависеть от каталонских левых сил, от возможности их сплочения и готовности к преодолению противоречий во имя более социальной и демократичной Каталонии будущего.