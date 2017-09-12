В Уфе всё спокойно

Башкирские довыборы, послесловие

Результаты выборов 10 сентября в республике не принесли ничего нового, а значит, смелые разговоры о том, что муниципальные довыборы – это ничто иное, как подготовка почвы для нового кандидата из центра, кажутся теперь преувеличенными. Правда, на самом деле тяжело представить, что какая-то сила будет отслеживать 168 мелких кампаний, да ещё ставить там «своих» или «не своих». Разумеется, совсем без селекции мы не можем, но она проходит естественно, в рамках во многом автоматической поддержки «партии власти». И сам процесс выглядит не внешним, а внутренним. Смена поколений муниципальных депутатов — вполне естественная вещь. Тем более не зря же «Единая Россия» проводила праймериз, и соответственно набор кандидатов, одобренный центральным республиканским руководством и легитимизированный процедурой голосования, должен беспрепятственно просочиться в муниципальные советы и собрания. Таким образом, если московский кандидат и прибудет в республику, то региональные элиты плавно перенесут свою поддержку на нового выходца из центра, если, конечно, это произойдёт.

Комментирует Азат Бадранов, руководитель ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана:

«Довыборы на муниципальном уровне не связаны с неким умыслом ротации местных кадров в целях контроля «муниципального фильтра». Потому как ни администрация Главы РБ, ни какая либо иная политическая сила в республике сегодня не владеет муниципальными раскладами и не знает их. Попросту не проводится такая масштабная работа, чтобы знать, что этот сельский депутат «наш», а этот вот «не наш». Просчеты администрации Хамитова здесь подтвердила избирательная кампания на пост главы республики 2014-го года, когда в целях блокирования «муниципального фильтра» сильному кандидату – экс-премьеру РБ Раилю Сарбаеву весь госаппарат жестко «прорабатывал» муниципальных депутатов из юго-восточных («башкирских») районов, полагая, что башкиры – ненадежный электорат Хамитова. Однако Сарбаев набрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов преимущественно в «татарских» районах на северо-западе республики. Напомню, что в итоге Сарбаева сняли путем отзыва его кандидатуры выдвинувшей партией».

Обратимся к статистике. Кампания довыборов выглядит настолько неинтересной, что малые партии, так сказать, партии третьего эшелона, которые традиционно предоставляют возможность выдвинуться желающим попиариться или получить некоторый материальный выход, не регистрируют своих кандидатов.

Комментирует Владимир Савичев, доктор политических наук, профессор БАГСУ:

«По состоянию на 10 августа 2017 года на выборах в представительные органы местного самоуправления зарегистрировано 857 кандидатов. Что составляет 3,35 кандидата на один депутатский мандат. Выборы достаточно конкурентны. Партийное представительство на проводимых выборах крайне ограниченное. Несмотря на то, что в Башкортостане 56 региональных отделений политических партий имеют право участвовать в выборах, выдвинули своих кандидатов лишь 8 из них. Из них «Единая Россия» выдвинула 251 кандидата, или 29,28 % от общего числа; ЛДПР – 239 кандидатов (27,88 %). Эти две партии полномасштабно участвуют в избирательной кампании. Но если региональное отделение «Единой России» рекрутировало кандидатов из местных жителей, то в списках ЛДПР много кандидатов, постоянно не проживающих в тех муниципальных образованиях, где они выдвинули свои кандидатуры. Региональное отделение «Справедливой России» подыскало 111 кандидатов, которые выдвинулись под флагом этой партии (12,95 % от числа всех кандидатов).

А вот республиканская организация КПРФ смогла выдвинуть лишь 30 своих сторонников (3,5%). Эти цифры показывают, что только два региональных отделения политических партий имеют кадровый потенциал и организационные возможности, чтобы практически полностью закрывать своими кандидатами избирательные округа, в которых проводятся выборы в местные советы. Потенциал КПРФ резко сократился. Выборы показывают существенное падение возможностей и политического влияния коммунистов в Башкирии. Справедливороссы представлены неплохо. Но есть серьезные сомнения относительно возможностей их кандидатов бороться за победу. «Патриоты России» вплотную приблизились к показателям КПРФ, выдвинув 21 кандидата (2,45%). И лишь отметили свое участие в выборах «Российская партия пенсионеров за справедливость», Российская экологическая партия «Зелёные» и «Коммунисты России», выдвинув по одному кандидату».

Как видно из данных, малые партии, так называемые партии «третьего» эшелона, почти не участвуют в кампании. Что это может значить? Во-первых, это свидетельствует о том, что малые партии не видят шансов на успех на этих выборах. Во-вторых, это свидетельствует о том, что предприниматели, которые иногда пользуются услугами таких партий для продвижения в муниципальные депутаты и лоббирование своих интересов, в этот раз не стали этого делать. А значит, эти выборы неинтересны региональным бизнес-элитам, чему тоже может быть ряд объяснений.

Комментирует Азат Бадранов:

«Следует понимать, что ситуация в муниципальных районах при существенной миграции из них населения оставляет желать лучшего, это напрямую касается и избирательного процесса в них. Если на местном уровне и есть какая-либо конкуренция, то это лишь борьба отдельных местечковых кланов, больше напоминающих организованные преступные группы, за муниципальные бюджеты и различные субсидии и дотации. Все эти процессы очень далеки от сельского населения, которое или совсем уезжает из своих сел и деревень, или работает «вахтовым» методом».

Комментирует Владимир Савичев:

«Эти местные выборы не совпадают ни с региональными, ни с федеральными кампаниями. Привлечь яркими личностями избирателей оказалось сложно. В городах, где проводятся довыборы, явка существенно ниже 30-40 процентов. Вместе с тем в сельских районах, где технологии привлечения избирателей на участки в малых поселениях отработаны, где зачастую кандидаты лично знакомы большинству избирателей, мы можем наблюдать и достаточно высокие показатели по явке, на уровне 60% и выше».

Башкирия потихоньку приходит в себя после негромкой агитационной кампании, а значит, скоро начнётся битва за новый ещё более значимый ресурс власти в республике, а именно в Курултай. В этом году выборы президента совпадают с выборами регионального парламента, то есть сложится известный эффект домино, если «самый перспективный кандидат» будет выдвинут «партией власти», то она автоматически получит большинство, но если реализуется пресловутый план его участия в выборах как самовыдвиженца, картина окажется не столь определённой.

Антон Арутюнов