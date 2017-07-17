Какой капитализм они построили?

Три десятилетия тому назад июньский (1987 года) пленум ЦК КПСС открыл дорогу рыночным трансформациям тогдашнего советского планового народного хозяйства. Политическую линию ЦК КПСС оформили постановлениями Совета Министров СССР. Советское руководство предполагало решить проблему дефицита товаров народного потребления, расширить их ассортимент и улучшить качество, наладить устойчивую работу сферы услуг и бытового обслуживания населения. Эти надежды не оправдались. Давайте же посмотрим, каковы на деле итоги трёх десятилетий рыночных реформ в нашей стране, что за экономика возникла вследствие проводимой политики.

Наиболее важными последствиями принятых тридцать лет тому назад решений почти сразу же стали:

формирование специфической «комсомольской экономики» посредством создания структур, использованных правящей номенклатурой для формирования и легализации наличных накоплений благодаря узаконенной деятельности системы научно-технического творчества молодежи (НТТМ как «кузница будущих олигархов и приватизаторов»);

создание, начиная с 1987 года, номенклатурных совместных предприятий с зарубежными партнерами, уже в те годы сопровождавшееся выводом активов за рубеж;

ликвидация монобанковской советской системы, при которой Совет Министров СССР напрямую контролировал Госбанк СССР, а через него специализированные банки, и создание двухуровневой банковской системы, при которой специализированные банки были ещё в 1988 году выведены из-под контроля государства и в дальнейшем акционированы, а также стали как грибы после дождя появляться новые коммерческие банки;

конвертация власти в собственность представителями правящей номенклатуры посредством преобразования руководимых ими министерств и ведомств в государственные концерны, которые затем акционировались (первопроходцем тут выступил будущий председатель правительства буржуазной РФ Виктор Черномырдин, осуществивший подобный переход уже в августе 1989 года).

После краха ГКЧП и ликвидации КПСС «победители августа 1991 года» встали на путь теперь уже открытых либерально-рыночных реформ, которые с учётом сложившегося на тот момент разделения труда в рамках глобального капиталистического рынка не были и не могли быть переходом к высокоразвитому, обеспечивающему высокий уровень жизни капитализму «центра», ядром которого являются страны G7. Продукцию отечественной обрабатывающей промышленности не допустили на мировой рынок транснациональные корпорации, а предприятия энергетики и металлургии снабжают своей продукцией корпорации «центра», встраиваясь в их глобальные производственные цепочки. Так наша страна превратилась в зависимую и отсталую периферию этого «центра».

Данный процесс сопровождался переходом к упрощённой структуре производства с низкой добавленной стоимостью и трансформацией социальных отношений посредством обнищания основной массы населения, создания резервной армии дешёвого и зачастую ручного труда и взращивания компрадорской буржуазии, ставшей посредником в эксплуатации «центром» дешёвых природных и людских ресурсов нашей страны.

Ускоренная приватизация сверху, предпринятая буржуазной властью с политическими целями — сформировать из бывшей номенклатуры, дельцов подпольной во времена СССР «теневой экономики», откровенно криминальных элементов и примкнувшей к ним части либеральной интеллигенции «с предпринимательской жилкой» класс новых частных собственников, новых капиталистов, способных эффективно противостоять трудящимся и не допустить новой революции, «коммунистического реванша» – сделала российскую буржуазию крайне неэффективной, ориентированной на вывоз капитала за рубеж, хищнической по методам хозяйствования.

В этой ситуации весьма важен не столько формальный, сколько фактический контроль над активами предприятий, что доморощенные капиталисты обеспечивают путём связки с государственными чиновниками в погонах и без, делая буржуазное государство крупнейшим игроком в экономике. Вытекающие из практики неформального контроля над активами рейдерские захваты, недружественные слияния и поглощения бизнеса, «офшоризация» финансовых потоков, разросшиеся службы безопасности, коррупционные связи с государственными чиновниками, криминальные, насильственные методы при «решении вопросов» — таковы очевидные особенности современного периферийного капитализма в РФ.

Мы видим, что промышленное развитие РФ по сравнению с РСФСР существенно замедлилось, доля промышленности в общей величине добавленной стоимости резко сократилась. При этом внутри добавленной стоимости промышленности выросла доля сырьевых отраслей, в обрабатывающей промышленности производство упало, ассортимент продукции сократился, существенно понизился уровень кооперации, а разрыв производственно-технологических связей вызвал, в свою очередь, переход к куда более примитивным образцам продукции. Инвестиции (а, стало быть, и обновление основных фондов) стали поступать в экспортно-ориентированные отрасли с низкой степенью переработки сырья и, значит, с низкой добавленной стоимостью (энергетика, металлургия, лесное хозяйство, сельское хозяйство). Именно последние отрасли и определяют положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ, обеспечивая экспорт.

Чистые доходы от внешней торговли не инвестируются в обновление основных фондов народного хозяйства РФ, а стимулируют массовый вывоз капитала за рубеж, кредитуя тем самым экономику стран «центра» глобального капиталистического рынка. Крупные капиталисты стремятся извлечь максимальные доходы как можно быстрее, а зафиксировав чистую прибыль, выводят её за рубеж через цепочки подставных фирм, зарегистрированных в «офшорах». Схема проста и отработана давным-давно: собственники продают продукцию подконтрольных им российских компаний этим фирмам-посредникам, которые они же сами и основали, по ценам гораздо ниже рыночных. Доходы от последующей перепродажи товаров уже по рыночным ценам в конце концов поступают на «офшорные» счета собственников. Такая политика отечественных капиталистов не только демонстрирует, чего на деле стоит «патриотическая» риторика буржуазной власти, но и ведёт к дальнейшему сужению отечественного внутреннего рынка, ограничивает инвестиции в развитие основных фондов и обновление производства.

Растёт зависимость России от мировых финансовых институтов и крупнейших банков стран «центра»: уже в прошлом году совокупный внешний долг нашей страны (государственные заимствования и долги коммерческих структур) составлял около 43% от её ВВП (на государственные заимствования приходится 12% от ВВП). При сохранении нынешних темпов, заложенных в принятом трёхлетнем федеральном бюджете, расходы только на обслуживание государственного долга РФ составят в 2019 году 92% от общей суммы расходов на образование и здравоохранение, осуществляемых из федерального бюджета.

В подобных условиях закономерно падают доходы бюджетов всех уровней (в 2017 году потери федерального бюджета составят более 3 триллионов рублей по отношению к 2011 году), что, учитывая роль буржуазного государства в экономической жизни РФ, фактически сводит на нет все громко декларируемые властью структурные преобразования в промышленности и на селе. Снижая инвестиционные расходы в федеральном бюджете, правительство РФ заведомо снижает и роль государства в сфере инвестиций, в управлении экономическими процессами, отказывается от влияния на развитие экономики в целом и отдельных её отраслей в частности. По данным Счётной платы РФ, ещё в конце 2015 года степень износа основных фондов в нашей стране впервые превысила 50%.

При этом в том же 2015 году на производство машин и оборудования было направлено всего 0,8% от общего объема инвестиций в основной капитал. И без того низкие относительно мирового уровня расходы на человеческий капитал и науку буржуазная власть в ближайшие три года сократит по отношению к общему ВВП с 1,67% до 1, 33%. Это ещё более затормозит экономический рост в среднесрочной перспективе и затруднит модернизацию народного хозяйства РФ. На фоне снижения инвестиций в основной капитал падает производительность труда. Особенно критично, исходя из огромной территории нашей страны, выглядит сворачивание модернизации транспортной инфраструктуры. Так, если в 2014 году было построено либо реконструировано более 500 км дорог федерального значения, то в 2015 году — 369 км, в 2016 году — 280 км. Что касается нефедеральных трасс, то их финансирование из дорожных фондов осуществляется лишь на 13% от потребности.

Неблагоприятные тенденции в экономике ведут к сокращению реальных доходов граждан России. Реальная покупательная способность заработных плат и поныне так и не достигла советского уровня. Более того, реальные доходы населения сократились с осени 2014 года почти на 20% и продолжают падать (по данным Росстата, в первом квартале текущего года они снизились ещё на 0,2%, а реальный размер пенсии упал на 0,4%, несмотря на выплату «пятитысячной» одноразовой подачки). При таком падении трудовых доходов резко выросло социальное неравенство, постоянно падает потребительский спрос, что, в свою очередь, ещё более замедляет экономическое развитие. Усугубляются проблемы на рынке труда: в марте 2017 года, по данным Росстата, статус безработного получили 159 тысяч человек, а трудоустроено за тот же месяц лишь 82 тысячи человек.

Через тридцать лет после начала рыночных преобразований в нашей стране мы наблюдаем их итоги: упадок обрабатывающей промышленности в пользу добывающей; экспорт продукции с низкой и импорт товаров с высокой степенью переработки сырья; систематический и масштабный вывоз капитала; массовое обнищание населения и формирование резервной армии дешёвого труда; образование компрадорского капитала, выступающего в неприглядной роли посредника в эксплуатации природных ресурсов и населения своих стран в интересах «центра» мирового капитализма. Сложившаяся экономическая модель неэффективна, обладает очень низким потенциалом модернизации, не может обеспечить обороноспособность и подлинную независимость Российской Федерации.