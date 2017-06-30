Китайский средний класс: лучшее позади

Неважно, признаем мы или нет, но правила игры в экономике меняются – Китай официально входит в эпоху экономического застоя. В первом полугодии прошлого года вновь обновился исторический максимум объёма кредитования, составив 7,53 трлн юаней (для сравнения, в 2009 году только 4 трлн). При этом темпы роста объемов сбережений составили рекордно низкие 2,8% по итогам первых 6 месяцев (11,4% в 2015 и 50% в 2005 годах соответственно).

На что уходят деньги?

Во многом – на покупку и перепродажу жилья. Доля кредитов на приобретение жилых помещений занимает около 1/3 от обозначенного выше объема, или 2,36 трлн (юаней). Если в расчет добавить автокредиты, то вместе с ними доля от общего объема потребительского кредитования составит уже почти 40%.

Ситуация с заимствованиями в корпоративном секторе в данный момент такова, что предприятия не спешат наращивать кредитную нагрузку. В условиях значительного замедления роста объемов экономики и существенного падения прибылей подавляющее большинство предприятий фокусируется на сохранении уже достигнутых позиций и показателей, а не на экспансии. Капиталы уходят на рынок недвижимости, фондовый и товарный рынки, но не в реальную экономику. При этом принцип принятия решений, поощряющих вложения капитала в реальную экономику, вполне понятен – в конце концов доля работающего населения в Китае одна из самых больших в мире, но даже при дальнейшем снижении налогов будет крайне непросто направить инвестиции в крупные инфраструктурные проекты.

Почему? Из-за весьма неподходящей структуры финансирования.

Теперь банковские кредиты выдаются в основном с фиксированными ставками и, как правило, предоставляются предприятиям традиционных отраслей.

Эти предприятия, будучи в достаточной степени закредитованными, не успевают освободиться долгового бремени и поэтому не могут запрашивать новые займы.

Еще одним следствием этой ситуации становится то, что новыми кредитными заимствованиями не удается эффективно финансировать избыточные мощности и активы.

Как при этом финансировать новые отрасли производства? В основном кредитные организации не могут решиться на это, поскольку у частных предприятий в новых отраслях недостаточно основных средств и собственных активов для обеспечительного покрытия; свое влияние также оказывает недостаточно гибкая правовая среда, в свою очередь, неспособная поддержать потребности новых отраслей промышленности в финансировании. В итоге за последние два года более 95% новых промышленных проектов потерпели неудачу вследствие сложностей с финансированием.

Китай: Семьи «среднего класса»

В эпоху экономического застоя, уходящего корнями в финансовую почву Поднебесной, сопровождаемого колоссальным расслоением и грозящего перейти в волну экономического спада в перспективе ближайших 5-10 лет почти десять миллионов семей среднего класса будут обречены попасть в неизбежное «возвращение к кризису бедности».

Как в общем выглядит средний класс Китая?

Это домохозяйства с активами общей стоимостью от 3 млн до 15 млн юаней или с годовым доходом от 300 тыс. до 1,5 млн юаней.

В малых городах домохозяйство с активами стоимостью 3 млн юаней или с годовым доходом 30 тыс. будет считаться средним классом, тогда как в «городах первой линии» (крупных городах) это будут значения в 10 млн и 1 млн соответственно.

В отличие от среднего класса развитых (западных) стран, в котором преобладают профессиональные наемные служащие, в среднем классе значительная доля принадлежит владельцам бизнеса, тогда как опытных профессионалов наберется всего чуть больше 20%.

Три особенности «нового обеднения» среднего класса

Текущая структура среднего класса, а также степень жесткости его мышления предопределяют ту неизбежность, с которой значительная часть этого класса опрокинется в кризис «нового обеднения».

Во-первых, в связи с растущей конкуренцией и ориентацией на извлечение прибыли в краткосрочном периоде средний класс столкнется с формированием бизнес-модели, в которой едва ли будет больше 1% выигравших.

Во-вторых, «спекулятивные» настроения, выраженные в инвестиционных покупках недвижимости (и отчасти ценных бумаг на фондовом рынке). Если 3-5 лет назад наблюдались существенные темпы роста цен на недвижимость, то сейчас сомнений в дальнейшем росте цен гораздо больше, а внезапный коллапс рынка недвижимости может произойти по образцу обрушения рынка Гонконга в 1998 году.

В-третьих, характерно стремление значительной части среднего класса заработать на интернет-технологиях, таких как P2P и различных вариациях интернет-«пирамид».

Эра экономического застоя ведет средний класс в сумерки. Изменения в структуре экономики Китая влекут за собой изменение структуры его среднего класса.

Те, кто составляет средний класс сегодня, едва ли смогут остаться в нем и завтра! А тем, кто еще не успел им стать, повышение статуса тем более не гарантировано.