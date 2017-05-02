Советское — значит отличное? Часть 1.

О проблемах экономического развития позднего СССР. Часть 1

Начиная с 1930-х годов Советский Союз, взявший курс на форсированную индустриализацию, показывал быстрые темпы экономического роста, сокращая отставание с развитыми государствами. В 1928-1970 годы динамично росло общественное производство и уровень благосостояния, страна создала систему массового образования и здравоохранения. По ряду важных показателей экономического прогресса СССР опередил богатейшую страну западного мира – США.

Но начиная с 1970 года траектория развития страны резко изменилась. Темпы роста упали, а затем сократились до нуля.[1] Вместо того чтобы догнать страны Запада, народное хозяйство Советского Союза оказалось в глубоком кризисе.

С чем же связан упадок ранее эффективной модели? В своей прошлой статье я в общих чертах описал механизмы работы советской экономики. Она базировалась на массовом вовлечении легкодоступных трудовых и природных ресурсов в промышленное производство.[2] Эта модель работала, пока ресурсы имелись в изобилии, и масштабное расширение производственных мощностей не сталкивалось с особыми препятствиями. Основная проблема, видимо, в том, что в 1970-е годы советская экономика столкнулась с ресурсными ограничениями. Она оказалась неспособна использовать имевшиеся мощности более эффективно, одновременно исчерпав возможности экстенсивного расширения.

В предлагаемой статье мы подробнее разберемся в этом вопросе, заодно обсудим статистику советского уровня жизни. Наряду с прочими источниками, нам поможет разработанная Академией наук СССР совместно с Государственным комитетом по науке и технике “Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на 1986-2005 годы”, выпущенная в 1983 году. В “Программе” весьма подробно рассматриваются трудности хозяйственного и социального развития страны. В качестве материала я использовал три проблемных раздела: раздел 3.1, описывающий общие трудности народного хозяйства; раздел 3.2, посвященный проблемам, социально-культурного развития и раздел 3.3, повествующий о состоянии трудовых ресурсов. В силу объема – каждый раздел насчитывает порядка полутысячи страниц – невозможно передать содержание этих документов в полной мере. Здесь я представлю лишь краткую выжимку, ключевые аспекты хозяйственного развития и возникшие из-за них трудности.

Состояние производственных фондов

Одной из основных проблем советской экономики в 1970-80 годы было устаревание и сильный износ производственного оборудования. Одной из причин было чрезмерно интенсивное использование промышленных мощностей. Так, в черной металлургии избыточная эксплуатация оборудования позволяла увеличить выплавку стали на 20%, а чугуна на 10%. Но она вызывала такие негативные явления, “как повышенный износ оборудования, нарушение ритмичности его функционирования, увеличение расходов на ремонт, и, в конечном счете, замедление темпов роста отрасли в целом“.[3]

Жесткие плановые задания требовали постоянного увеличения объемов выпуска, что затрудняло реконструкцию устаревших мощностей. В черной металлургии физический износ оборудования вырос за пятилетку с 29 до 36%, возраст 65% мартеновских печей и больше половины доменных превысил нормативный срок эксплуатации.[4]

Авторы “Программы” акцентируют внимание на металлургии, потому что эта отрасль была основным поставщиком конструкционных материалов и сырья, необходимого для производства оборудования. Но проблема устаревания производственных мощностей была общей для всей советской экономики. Динамика обновления производственного капитала определяется коэффициентом выбытия, который в 1970-е стабильно падал. В целом по хозяйству он снизился с “2,3% 1970 г. до 2,0% в 1975 г. и 1,9% в 1980 г., промышленно-производственных основных фондов – с 1,9% до 1,6% и 1,4%; а в обрабатывающих отраслях промышленности, где ускорение выбытия и замены основных фондов особенно необходимо, с 1,5% до 1,3% и 1,1%“.[5]

В 1980-е годы благодаря политике ускорения обновление мощностей несколько возросло, но все равно продолжало отставать от развитых стран. В СССР норма выбытия составила 2-3% для всего промышленного капитала страны против 4-5% в США, а для машин и оборудования 3-4% против 5-6% у Соединенных Штатов.[6] Советская экономика ориентировалась на создание новых производственных площадок, не придавая должного внимания обновлению существующих мощностей. Результатом стало стабильное устаревание промышленного оборудования.

Эти факторы привели к усилению технологического отставания Советского Союза от развитых стран Запада.[7] Особенно

ярко это проявлялось в прогрессивных отраслях, где требовалось быстрое обновление капитала. Авторы “Программы” отмечали, что в химической промышленности технологический разрыв нашей страны и США доходил до двадцати лет, а скорость внедрения передовых технологий в СССР в 2-6 раз отставала от американской. Советская электроэнергетика примерно на 20 лет отставала от американской по средней мощности и распространению энергоблоков высокой мощности. Отставание развития связи оценивалось специалистами в тридцать лет.[8]

В некоторых отраслях не помогали и массированные капиталовложения, что показывает их низкую эффективность. Так, разрыв с США по урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства не сокращался, несмотря на то, что Советский Союз опережал американцев по темпам роста механизации и химизации агрокомплекса.[9] Объяснялось это, в частности, несоответствием предлагаемого ассортимента техники потребностям сельского хозяйства, ее отсутствием или крайним дефицитом в ряде сфер сельского хозяйства.[10]

Ориентация советской экономики на возведение новых производственных объектов вместо модернизации существующих требовала развития строительной отрасли. Но она не справлялась с поставленными задачами. Средняя продолжительность возведения промышленных объектов не сокращалась и в 2,5 раза превышала нормативную. В машиностроении оборудование на строящихся предприятиях устаревало быстрее, чем вводилось в эксплуатацию.[11] Общий объем незавершенного строительства за десятую пятилетку (1976-1980 годы) вырос на 28 млрд. руб. и достиг 86% от общей стоимости возведения новых объектов.[12]

Одновременно наблюдались проблемы в производстве строительных материалов и оборудования. Авторы “Программы” отмечают устаревание оборудования строителей[13] и дефицит металла, который вызвал резкий спад динамики строительных работ.[14] В 10 пятилетку прирост строительных работ составил всего 4,3% против 32,8% в предшествующую.[15] Замедлялся прирост инвестиций в основной капитал, экономика резко снизила темпы роста производства материалов, необходимых для промышленных капиталовложений. Так, прирост выпуска проката в 10 пятилетку упал до 0,85% по сравнению с 4,1% в предыдущей, динамика производства цемента снизилась с 5% до 0,5%, вывоз деловой древесины упал в абсолютном выражении с 313 млн. куб. метров в 1975 году до 276 в 1980. Даже динамичная химическая промышленность сбавила темпы, прирост выпуска пластмасс упал с 11,2% в девятую пятилетку до 5,1% в десятую.[16]

Ситуация обострялась низким качеством отечественного оборудования, невысоким сроком его службы при постоянном удорожании производства. Авторы “Программы” утверждали, что качество отечественных машин и металлургической продукции не соответствует потребностям экономики.[17] Специалисты отмечали “неоправданно короткие фактические сроки службы” техники.[18] Примером служит аграрный сектор. В нашей стране нормой стало списание сельскохозяйственной техники после 7-8 лет службы, тогда как в развитых странах она могла работать 15-20 лет.[19] Как отмечали ученые, на ремонт сельскохозяйственной техники ежегодно тратилось более 80% ее балансовой стоимости, большая часть тракторов служила на 2-3 года меньше нормативного срока.[20]

В “Программе” отмечался существенный рост стоимости техники в пересчете на единицу производительности. Он происходил в 32 из 37 групп машин, составив в большинстве случаев 15-20%. У ряда видов сельскохозяйственного оборудования единица продуктивности подорожала даже на 109%.[21]

Так как отечественная промышленность производила все более дорогую технику невысокого качества, СССР был вынужден обратиться к импорту. Вопреки расхожему представлению, советская экономика сильно зависела от внешнеэкономических связей. За 1970-е годы общие поставки оборудования народному хозяйству увеличились с 23,9 млрд. руб. до 50,2, а закупки импортных машин возросли с 3,7 млрд. руб. до 15,1. Таким образом, доля импортных механизмов в инвестициях Советского Союза выросла за десятилетие с 15,5% до 30%. Быстрый рост химической индустрии и добычи нефти практически полностью обеспечивался импортом средств производства. Так, в химической промышленности ввоз импортного оборудования за десятилетие вырос в 6,4 раза, его поставки давали 79% от общего объема капиталовложений. В нефтедобыче порядка 72% оборудования завозилось из-за границы.[22] Расширение инвестиций на основе импорта создавало дополнительную нагрузку на экономику, так как зарубежное оборудование требовало в 2-4 раза больших затрат на тот же объем производственных мощностей.[23]

Авторы “Программы” отмечали серьезные просчеты плановых органов в использовании импортной техники. Закупочные органы не могли добиться высокого уровня стандартизации, обеспечить запасы запчастей. Часто импортная техника не была адаптирована к местным условиям, большие ее объемы простаивали на складах. К 1980 году запасы неустановленного зарубежного оборудования в СССР составили 6 млрд. руб. Порядка 70% импорта машин приходилось на социалистические страны. Качество их продукции часто было недостаточным, в 1982 году Министерство внешней торговли забраковало оборудование на сумму более 1 млрд. руб.[24]

В любом случае, качество импортной техники превышало советское и позволяло компенсировать провалы отечественного машиностроения. Яркий пример – импортные экскаваторы. К концу 1970-х их было около 10-15% от общего парка, но импортные машины выполняли 60-70% всех работ. Это было вызвано катастрофическим падением качества отечественных экскаваторов, гидравлические системы которых не отвечали техническим стандартам.[25]

Поскольку порядка 45-50% советских экспортных поступлений формировалось за счет поставок топлива,[26] темпы обновления производительных сил страны оказались в зависимости от конъюнктуры международного топливного рынка. Если на момент написания “Программы” топливные цены держались на высоком уровне, то вскоре они резко упали. Это еще сильнее обострило проблему обновления производственных фондов. В итоге, в 1980-е годы рост стоимости производственных мощностей практически остановился, а доля инвестиций в стоимости основного капитала советской индустрии упало до исторического минимума в 6%, что было вдвое ниже уровня 1970 года.

Составители “Программы” пессимистично оценивали перспективы советской экономики и при сохранении выгодной конъюнктуры экспортных цен. Сохранение существовавших тенденций означало дальнейшее одряхление производительных сил.[27] А это неизбежно приводило к остановке экономического роста. Чтобы переломить тенденцию, плановые органы должны были кардинально повысить эффективность капиталовложений и перейти от наращивания новых мощностей к рациональному обновлению имеющихся.

[1] Р. Аллен, "Глобальная экономическая история", гл. 9, разд. "Экономическое развитие СССР" [2] Рабкор.ру. С. Ларионов, "Шли быстро, пришли в никуда" http://rabkor.ru/columns/edu/2014/12/20/walked-fast-came-to-nowhere/ [3] КП НТП, разд. 3.1, с 44 [4] Ibidem, с. 370-371 [5] Ibidem, с. 41 [6] В.Попов, "Почему снижались темпы роста советской экономики в брежневский период?" http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/po6-pr.html [7] КП НТП, разд. 3.1, с. 122 [8] Ibidem, с. 122-123 [9] Ibidem [10] Ibidem, с. 63-64 [11] Ibidem, с. 408 [12] Ibidem, с. 409 [13] Ibidem, с. 45 [14] Ibidem, с. 49 [15] Ibidem [16] КП НТП, разд. 3.1, с. 41 [17] Ibidem, 42 [18] Ibidem, с. 58 [19] Л. Орсик, "Как реформировать индустрию АПК" http://www.promved.ru/mar_2002_04.shtml [20] КП НТП, разд. 3.1, с. 463 [21] КП НТП, разд 3.1, с. 359-360 [22] Ibidem, с. 64-65 [23] Ibidem, с. 53 [24] Ibidem, с. 163-164 [25] Ю.В. Яременко «Экономические беседы» Беседа пятая http://ecfor.ru/publication/ekonomicheskie-besedy-yaremenko-dialogi-s-belanovskim/ [26] КП НТП, разд. 3.1, с. 72 См. также "Народное хозяйство СССР в 1990 г.", с. 659 [27] Ibidem, с. 59