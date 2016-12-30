Перспективы строительства Никарагуанского канала

6 ноября 2016 г. на президентских выборах в Никарагуа в четвертый раз победил Даниэль Ортега Сааведра. Если учесть, что 19 июля 1979 г. он возглавил страну после победы Сандинистской революции, можно сказать, что с перерывами он правит этим государством без малого 40 лет. Часть его бывших соратников по Сандинистскому Фронту Национального Освобождения (СФНО), однако, покинула его и основала Сандинистское Движение за Обновление (СДО).

Вначале идеология СФНО состояла из трех частей: аутентичный марксизм, современный прогрессивный национализм и христианство в форме теологии освобождения.

Виднейшие представители трех течений отошли от СФНО к СДО. Даниэль Ортега, его брат Умберто Ортега и некоторые другие видные сандинисты преодолели внутренний раздор и сумели сначала вернуться во власть путем выборов, а потом утвердиться так, чтобы привлечь на свою сторону огромное большинство никарагуанского народа. Они крепко держат в своих руках всю экономику маленького центральноамериканского государства. За это никарагуанцы прозвали правящую группировку «семьей». Даниэль Ортега подтвердил семейный характер управления Никарагуа, выдвинув на пост вице-президента свою супругу и мать шестерых детей Росарио Мурильо. Старший сын Лауреано Ортега возглавляет комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией, а также управление холдинга по строительству Никарагуанского канала. Не трудно предположить, кто именно унаследует пост президента.

Некоторые из бывших сандинистов, сейчас активных деятелей СДО, обвиняют «семью» в восстановлении порядков времени династии Сомоса, против которой они боролись.

Это прежде всего некоторые из теологов освобождения: братья Карденал и многие их последователи.

В конце 70-х и начале 80-х Эрнесто и Фернандо Карденал объясняли свое участие в сандинистской революции тем, что до этого момента все революции проходили без участия христиан либо были направлены против них. А это первая революция, которая должна улучшить их положение и они принимают активное участие в ней. Поэтому они были вынуждены принять предложения руководства СФНО занять министерские посты. Стоит отметить, что они сделали это вопреки запрету папы Иоанна-Павла II. Они аргументировали это тем, что в стране тотальная диктатура семьи Сомоса, которая держит в руках всю экономику, опираясь на вооруженные силы. Против нее борется СФНО, защищая интересы никарагуанского народа, у которого остались только христианская вера и традиционные ритуалы. Церковь в этом случае не может пойти против верующих и не имеет другого выбора, кроме как присоединиться к революционному процессу. Именно в Никарагуанской революции теология освобождения нашла свое продолжение.

Польская исследовательница Йоанна Складовская указывает на четырех священников, практически поддержавших Сандинистскую революцию и занявших министерские посты: министр культуры Эрнесто Карденал, министр образования Фернандо Карденал, министр иностранных дел Мигель Д’Эското Брокман, постоянный представитель Никарагуа в ОАГ Эдгар Паралес.

«Она указывает на их позитивное отношение к Сандинистской революции: «Между революцией и христианством нет противоречий», «Если народ хочет верить в бога, пусть верит». Эта позиция выражалась на фоне изгнания из страны эпископов Пабло Антонио Вега, Мигеля Обандо-и-Браво, Бисмарка Карбальо. По ее мнению, Даниэль Ортега формально не попустился старыми принципами после возвращения к власти в 2006 г. под лозунгом «Никарагуа – христианская, социалистическая, солидарная!» Йоанна Складовская цитирует статью 5 частично реформированной в феврале 2014 г. Конституции:

«Есть принципы никарагуанской нации: свобода, справедливость, уважение к достоинству человеческой личности, политический и социальный плюрализм, многонациональность в унитарном и неделимом государстве, ценности христианства, идеалы социализма, солидарные практики, признание разных форм собственности, свободное международное сотрудничество, уважение к свободному самоопределению народов».

Однако основатели СДО считают, что «семья» на практике далеко отошла от этих принципов.

Последовательным образом выступает против «семьи» и легендарная команданте Дора Мария Теллес. Она смело заявляет в никарагуанских и мировых СМИ: «Ортега добился полного контроля над всеми властными институтами, включая полицию, армию, которые стали чем-то вроде преторианской гвардии»2. В прошлом Дора Мария Теллес объявляла голодовку в знак протеста против возвращения Даниэля Ортеги на президентский пост и его союза с Эденом Пасторой («команданте Серо»), который в 90-х изменил сандинистам и даже воевал с ними.

«В действительности президент Ортега не верит в выборы. Он сам говорил об этом. Он считает, что они дорого обходятся стране и настраивают людей друг против друга. Он считает, что должна быть только одна партия и что это будто бы принесет спокойствие государству», – таково мнение Серхио Рамиреса, бывшего вице-президента во время первого срока Даниэля Ортеги.

Однако автор этих строк хорошо помнит, как родной брат Серхио Рамиреса – Марио Рамирес, пока был послом сандинистского правительства в Софии в 80-90-х годах ХХ века, последовательно распродавал движимое имущество посольства и делился деньгами с братом-покровителем. Это происходило вопреки многочисленным сигналам болгарских институций и никарагуанских студентов, которые получало Министерство иностранных дел в Манагуа. Коррупция была характерна как для «семьи», так и для тех деятелей СФНО, которые потом основали СДО.

На фоне укрепления внутриполитических позиций российского и китайского руководства можно считать, что проект о строительстве Никарагуанского канала будет снова запущен до конца года.

И Манагуа, и Пекин, и Москва в нем очень заинтересованы. Благодаря ему жизненный уровень никарагуанцев резко поднимется и «семья» еще сильнее укрепит свою власть.

Как заявил пресс-секретарь Комиссии по строительству Никарагуанского канала Телемако Талавера, «строительство этого сооружения стало «почти реальностью»… сейчас на повестке дня стоит задача уточнить ряд геологических, картографических и инженерных проектов, связанных со строительством». Однако российский аналитик Владимир Добрынин цитирует испанскую газету El Confidencial, в которой журналист Эктор Эстепа высказывает сомнения в проекте:

«За последние 200 лет в Никарагуа потерпели неудачу уже 70 проектов канала… Ортегу больше интересовали надвигающиеся президентские выборы: не использовать шанс продемонстрировать народу свою заботу в виде обещания грядущего озолочения с помощью канала было бы непростительным разбазариванием подарков судьбы».

Испанский журналист и российский аналитик считают, что «проект канала все еще пользуется народной поддержкой, несмотря на протесты крестьян, живущих в предполагаемой полосе отчуждения. Народу нравится перспектива создания огромного количества рабочих мест, и потому население продолжает верить в чудо».

Однако они предупреждают нового-старого президента Никарагуа: «Если Ортега действительно хочет реализовать план, ему следует поторопиться: соседи не дремлют. Гондурас заканчивает дорогу, соединяющую побережье Атлантики и Тихого океана. Коста-Рика тоже объявила о строительстве 10-полосного «сухого канала» (смета строительства этого шоссе – 16 000 000 000 евро), которым будет конкурировать с Панамским «мокрым».

Центральную Америку полностью охватила «канальная лихорадка», заключает Эктор Эстепа, и его цитирует Владимир Добрынин.

Перспектива успешного завершения строительства Никарагуанского Канала (вопреки сомнениям в успешной реализации проекта) заставляет российское руководство внимательно наблюдать за политическим процессом в Манагуа и укреплять старые союзнические отношения с «семьей».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров официально декларировал, что «чистоту победы Даниэля Ортеги и чистоту всего демократического процесса, связанного с президентскими выборами, засвидетельствовали многочисленные наблюдатели… У нас нет сомнений в чистоте выборов, поэтому считаем ущербным пытаться поставить их под вопрос».

Ровно через месяц после убедительной победы четы Ортега на президентских выборах российский вице-премьер Дмитрий Рогозин во главе представительной делегации совершил визит в Манагуа.

Его торжественным образом встретили президент и вице-президент. Даниэль Ортега заявил:

«Отношения между Москвой и Манагуа носят исторический характер. Преемственность исторических отношений двух стран была вновь утверждена в 2007 г. В её основе лежат общие идеалы – борьба за мир и стремление к росту и благополучию обоих народов».

Президент Ортега напомнил об историческом визите президента Путина в Манагуа в июле 2014 г. Победа президентской четы на выборах значительно укрепила военно-политические позиции России в Центральной Америке и Карибском бассейне и положила конец «правому повороту» в регионе.