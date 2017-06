Что первично – люди или боги?

«Боги велики, но люди величественней. Ибо из их сердец боги рождаются на свет, и в их сердца суждено им вернуться» — такой ответ дают нам сегодня в сериале, который захватил умы многих сериальных маньяков. О нем и поговорим.

«Американские боги» — это экранизация одноименного романа одного из самых популярных и известных писателей-фантастов современности Нила Геймана. Он успел написать роман в соавторстве с гениальным, по мнению многих, Терри Пратчеттом, являлся сценаристом фильма Роберта Земекиса «Беовульф», его роман «Звездная пыль» был экранизирован, а за многие другие свои работы Гейман снискал немало книжных премий. Словом, бэкграунд у «Американских богов» достоин того, чтобы отнестись к сериалу всерьез и уделить ему немного своего драгоценного времени.

Сюжет строится вокруг главного героя – Тени Луны (Рикки Уиттл), который случайно (или нет?) оказывается втянут в вихрь таких событий, которые и представить трудно. Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному, Тень едет домой, где, как ему уже сообщили, в автокатастрофе погибла его жена Лора (Эмили Браунинг). По дороге он встречает загадочного старика, который представляется как Мистер Среда (Йен МакШейн) и предлагает ему не менее загадочную работу. Здесь и начинаются необъяснимые вещи, тайны мироздания и человеческих отношений… Мистер Среда с каждым эпизодом становится все загадочнее и оказывается верховным богом скандинавской мифологии, мертвая жена вылезает из могилы, а рыжий задира достает монеты из воздуха… Каждый из персонажей идет к своей личной цели и невольно Тень становится участником войны старых и новых богов.

Создатели сериала, помимо основного сюжета, рассказывают нам историю появления старых богов на новой земле. Эти мифические вставные эпизоды, как нельзя лучше передающие дух легенд и жестоких обычаев, помогают сформировать отношение зрителя к богам, которые будут смотреть на нас с экранов все восемь серий первого сезона. Те, кто мог направить ветер в паруса кораблей, привести племя, умирающее от голода, в самые изобильные края, теперь влачат свое существование в мире современных технологий и держатся за последнюю соломинку оставшихся традиций и тех крупиц веры в них, которые еще остались в этой стране. От этих эпизодов мурашки по коже, честное слово, настолько сильна эмпатия к персонажам в них.

Магический реализм с головой окунает зрителя в мир, в котором сосуществуют максимально нестабильные силы, и внушает мысль о том, что магия не только есть, но еще и есть рядом с нами и в нас самих.

Стекаясь к благам нового света со всех концов земли, пилигримы привозили с собой частичку своей веры, которая спустя много лет стала едина в своем многообразии – и в этом смысл.

Роман 2001 года, который лег в основу сериала, настолько визуализирован, что буквально рвется со страниц книги на экраны телевизоров. Неудивительно, что в 2013 г. за его экранизацию решили взяться уже любимые всеми гиганты ТВ-мира HBO. Однако что-то пошло не так и в 2017 г. «Американские боги» вышли как продукт телеканала STARZ. Шоураннерами стали Брайан Фуллер, известный всем по сериалу «Ганнибал», и Майкл Грин – сценарист фильма «Логан» и «Бегущий по лезвию 2049». Стоит отметить, что ганнибаловское влияние в Богах очень ощутимо: цвета, музыка, раскадровка – все это мы, кажется, уже где-то видели… Тем не менее, это не выглядит как плагиат, но как едва слышное приветствие старого друга, если такое сравнение вообще приемлемо к сериалу о человеке, который ел себе подобных.

Впрочем, если вам не понравился «Ганнибал» Фуллера, то можете даже не начинать смотреть – лучше прочитайте книгу.

К слову, на момент написания данной статьи успел полностью выйти первый сезон, который вместил в себе чуть меньше половины сюжета романа Нила Геймана. Тем более ожидаемым становится второй сезон для тех, кому сериал запал в душу.

Начинается сериал с фантастической неоновой заставки, от которой, почему-то, веет тревогой (кое-кому она кажется уж слишком кислотной, как и весь сериал). Она прилипает к мыслям и заставляет их вписываться в общую канву сюжета (однако к третьей серии я начала ее пролистывать, уж слишком длинная). Каждый кадр, каждая композиция и цветовая гамма продуманы так, чтобы не было разрывов – ни сюжетных, ни визуальных. Весь сериал очень качественно сдобрен технологическими благами XXI века, настолько качественно, что иногда даже кажется, что можно было и поменьше заморачиваться с формой, но побольше с содержанием. Или с кастом. Уж что-что, но актерская игра главного героя оставляет желать лучшего.

Если в самом романе Тень был вырисован до деталей и на все происходящее мы смотрели его глазами, через призму его переживаний, то в сериале этого не ощущается: две эмоции, которые попеременно показывает нам Рикки Уиттл (а это недоумение и тоска/страдание), не находят ровным счетом никакого отклика в моем сердце, скорее наоборот – когда на экране показывается лысая голова Тени Луны хочется поскорее перескочить на другой кадр. Словом, воспринимается он как не самый приятный коллега по работе: особо не радует, но терпеть приходится.

С другой стороны, нельзя не отметить именитых актеров, которые без промахов и осечек оправдывают громкие эпитеты, смело устанавливаемыми перед их именами любителями обсудить теле- и кинопродукты. Йен МакШейн в роли Среды – это стопроцентное попадание в образ, который складывается после прочтения романа: преклонных лет мужчина с потрясающей харизмой и темными, как хаос, глазами, которого ненавидят, боятся и уважают. Восхитительная Джиллиан Андерсон в роли Медиа – меняющаяся от серии к серии богиня средств массовых коммуникаций, одинаково хорошо играющая и Мэрилин Монро, и Дэвида Боуи. Отдельно стоит отметить Джонатана Такера, который сыграл сокамерника Тени в пилотной серии Лоу Ки, да еще как сыграл! Забыть острые клыки, то и дело выглядывающие из-под хитрой улыбки, и совет «do not piss off those bitches in airports», вряд ли получится.

Возвращаясь к вопросу «о чем же сериал?», отмечу, что единственно верного ответа нет: теория относительности здесь ложится на плодородную почву разношерстных точек зрения, религий и культов и вырастает в нечто, по своей природе качественно однородное американской нации.

Хотят ли создатели показать нам как пошатнулись вековые устои? Или как, сами того не замечая, мы спустились от вечных ценностей к утилитаризму, от Одина и Анубиса до Медиа и Техно-мальчика? Очень много подобных интерпретаций встречается на просторах Интернета. Возможно, в таких суждениях и есть доля правды, но в этом ли соль? Критическое мышление – отличная штука, которая дает возможность осознать, что устаревающая со стремительной скоростью аксиома «раньше было лучше» не может служить основой для мировоззрения. Сейчас так, как есть сейчас, и по-другому уже просто не может быть. Еще Лейбниц сказал, что мы живем в наилучшем из возможных миров (как минимум, потому что мы живем), а посему – держим нос по ветру и наслаждаемся тем, что имеем.

Екатерина Мокрушина