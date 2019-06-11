ЕГЭ: надзирать и наказывать



Разговор в школьном туалете:

– Привет, у тебя шпаргалки есть? Списать надо!

– Привет, нету. Я не делала.

На выходе из туалета встречает широкая улыбка наблюдателя ЕГЭ и фраза: «Молодец что не списываешь».

У следующего посетителя туалета снова попросят шпаргалку. А если он скажет, что у него шпаргалки есть, то будет досмотрен на выходе и изгнан с главного школьного испытания.

А что же спрашивающий? Зачем ему столько шпаргалок? Он – волонтёр, который отрабатывает долги в своём ВУЗе, или же волонтёр, получающий хорошее финансовое поощрение за свою деятельность. 30 тысяч рублей за 5 экзаменов(информация по Петербургу) – мечта для любого студента, да и не только студента. Для сравнения: обычная месячная зарплата в Новгороде – 15-20 тысяч. Есть резон пойти в шпионы и доносчики.

Наши власти не жалеют средств на… На что же они не жалеют? На обеспечение честности проведения экзаменов? Ради этой честности ученики и учителя проходят сквозь рамки, сидят, не смея пошевелиться под камерами видеонаблюдения? Ради этой честности сносят жару и духоту в кабинетах (ведь через открытое окно во время экзамена по английскому, можно услышать текст аудирования в соседнем кабинете)?

Нет. Четность здесь не при чём. Здесь есть власть и контроль. На то чтобы поставить/посадить в строй, принудить не шевелиться, запугать. На это не пожалеют средств.

Сейчас проходя ЕГЭ. В прессе пишут об успехах проведения экзаменов. Про нервные срывы детей, предобморочные состояния из-за жары и духоты, срывы сроков проведения из-за технических сбоев – не пишут. С другой стороны, зачем писать о том, о чём все знают? Про полицейскую акцию, венчающую 11 лет школьного обучения известно всем.

Предлагаю познакомиться с менее известными фактами проведения ЕГЭ в Новгородской области.

Поговорим о месте школьных учителей в этой акции. Они приходят на неё добровольно, почти. И получают за неё зарплату, не всегда.

Учитель должен прийти на экзамен за два часа до его начала. Нужно подготовить материалы, бланки и прочее. Ему не дадут пронести с собой на экзамен шоколадку и бутылку воды. Он должен зорко следить за учениками и все действия совершает под двойным наблюдением через камеры. Если будут замечены какие-то нарушения, или будут подозрения в нарушении – например наклонился над учеником и не смог объяснить с какой целью это сделал, или уронил стопку бланков, учитель будет оштрафован на 20 тысяч рублей (такой случай был в прошлом году). Если учителю нужно срочно принять лекарства, ему придётся ждать своей очереди по замене, даст Бог – не умрёт.

Какие же блага получит учитель в компенсацию своих мучений?

Ему оплатят время проведения экзамена – 40 рублей минус подоходный налог в час. Но только сам экзамен, подготовкой к нему учителя занимаются бесплатно. Обеденный перерыв учителям не предусмотрен – ведь время проведения экзамена 3 часа 55 минут, а обед нужно организовывать если работают 4 часа, да и вообще, заключаемые с учителями «гражданско-правовые договора» не подразумевают соблюдение трудового законодательства. Дни проведения ЕГЭ исключили из педагогического стажа, так что при выходе на пенсию, придётся отрабатывать дни, недели и месяцы, когда, по мнению министерства, учитель бил баклуши.

Не удивительно, что учителя считают эти экзамены повинностью. Удивительно, что они продолжают на эти экзамены ходить.

Хотя – ничего удивительного. Власти привыкли рассматривать школьных учителей как покорную и дешёвую рабочую силу. Которую можно заставить работать бесплатно. В школе активно применяются внеэкономические методы принуждения к труду. Если ты не единственный учитель, который необходим школе, то тебя можно настойчиво попросить, можно пообещать удобный график уроков, можно пригрозить карами, тебя можно заставить трудиться бесплатно. Если школьная администрация не будет тебя прессовать, а отнесётся по-человечески, ты тоже можешь войти в положение завуча и директора и пойти, стиснув зубы, на ЕГЭ, чтобы не подставить их под гнев комитета по образованию.

Такая вот рабовладельческая система, прикрывающаяся фиговым листком договора о работе за 40 рублей в час.

Ведь в бюджете и не заложено больше денег на оплату учителям… Другое дело — «волонтеры», их оплата идёт совсем по другой статье.

Виталий Васильев.