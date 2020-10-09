Как душат эквадорскую демократию

Мало того, что Рафаэлю Корреа запретили участвовать в предстоящих выборах в Эквадоре, но теперь и кандидатура Андреса Арауса находится под угрозой

Кандидаты в президенты от коалиции Союз во имя надежды (UNES), Андрес Араус и Карлос Рабаскаль, пообещали вернуть эквадорцам веру в будущее. Правящие элиты стремятся исключить для них возможность баллотироваться.

Недавний опрос показал, что если Андресу Араусу Галарсе разрешат баллотироваться на президентских выборах в Эквадоре в 2021 году, он победит в первом туре, набрав 45,9 процента голосов. Опросы общественного мнения показали, что Араус, бывший министр знаний и человеческих талантов с 2015 по 2017 год, побеждает «во всех социальных слоях и регионах страны, теряя небольшую часть голосов среди самых богатых избирателей страны».

Андрес Араус приступил к разработке политического курса и правительства страны, когда Рафаэль Корреа был президентом страны с 2007 по 2017 год. Работа в Центральном банке привела к карьере в отделе планирования (SENPLADES), прежде чем Араус стал министром в последние два неспокойных года правительства Корреа. К деятельности Арауса за десять лет его службы не было ни малейшего подозрения в коррупции или некомпетентности; Когда Корреа покинул пост, Араус отправился в Мексику, чтобы получить степень доктора философии в Национальном автономном университете Мексики (UNAM).

В опросах далеко позади Арауса остается кандидат от правых Гильермо Лассо Мендоса. Лассо, богатый банкир, в 2017 году баллотировался против нынешнего президента Ленина Морено, но проиграл. Он является консенсусным кандидатом правого крыла, что, похоже, не может повысить его позицию в опросах. Его поддержка не выше 32 процентов.

Опрошенные заявили, что Араус был безусловно самым привлекательным кандидатом. Но, если правящий блок Эквадора добьется своего, Араус не будет приведен к присяге в качестве следующего президента республики в следующем году. Они будут использовать все средства, чтобы задушить демократию в своей стране.

Корреа и Морено

Правительство Рафаэля Корреа, который сейчас живет в Бельгии, пыталось продвинуть широкую левую повестку дня, находясь у власти с 2007 на 2017 год. Гражданская революция, которую возглавил Корреа, приняла в 2008 году прогрессивную конституцию, в которой закреплен принцип хорошей жизни (buen vivir на испанском языке и sumak kawsay на языке кечуа). Государственные инвестиции в укрепление социальных и экономических прав сопровождались подавлением корпоративной (в том числе многонациональной) коррупции. Доходы от нефти не хранятся в иностранных банках, а используются для инвестирования в образование, здравоохранение, дороги и другую базовую инфраструктуру. Из 17 миллионов жителей Эквадора почти 2 миллиона были спасены от бедности в годы правления Корреа.

Правительство Корреа было анафемой для транснациональных компаний, таких как американская нефтяная компания Chevron, и для эквадорской олигархии. Тем не менее опасный иск Chevron о компенсации против Эквадора, возбужденный ещё до прихода Корреа к власти, встретил яростное сопротивление со стороны правительства Корреа. Кампания «Грязная рука» (Mano Negra) оказала огромное международное давление на Chevron. Chevron тесно сотрудничал с посольством США в Кито и правительством США, чтобы подорвать позиции Корреа и его кампанию против нефтяного гиганта. Они не только хотели его ухода, но они также хотели, чтобы политические традиции левых, сокращенно называемые Коррейстами, были устранены. Морено, который когда-то был близок к Корреа, став президентом, перешел на противоположную сторону и стал основным инструментом для фрагментации эквадорских левых.

На выборах 2017 года Морено победил Гильермо Лассо, который снова баллотируется в 2021 году. Но за короткое время Морено изменил свои взгляды, перейдя на сторону правых. Он работал в тесном сотрудничестве с Лассо в Национальном собрании, чтобы подрывать любое прогрессивное начинание, запущенное правительством Корреа. Они отказались от финансирования образования и здравоохранения, отозвали трудовые права и права на жилье, хотели продать нефтеперерабатывающий завод Эквадора и отменили регулирование отдельных частей финансовой системы. Следствием такой политики стала ужасающая реакция Эквадора на пандемию COVID-19, в том числе обвинения в преднамеренном занижении данных о числе заболевших.

Атака против «Корреистов»

Морено и его союзникам из правого крыла нужно было обезопасить себя от любой критики. Они пошли в лобовую атаку против Корреистов.

Первым полем битвы стало раздробление политической организации Корреистов и лишение их политической платформы. В феврале 2018 года в стране был проведен референдум, который позволил правительству разрушить демократические структуры Национального избирательного совета (НИС), Конституционного суда, Верховного суда, Судебного совета, генерального прокурора, генерального контролера и других. При поддержке НИС Морено разделил и взял под контроль партию Корреа и альянс ПАИС.

Когда Корреисты попытались перегруппироваться и сформировать новую партию, государственные институты заблокировали их. Они заявили, что предложенные имена вводят в заблуждение и что собранные подписи недействительны. К 2019 году Корреисты использовали социальную платформу «Fuerza Compromiso» для участия в местных выборах в 2019 году. Однако эта платформа была запрещена в 2020 году.

В Бразилии также олигархия помешала бывшему президенту Луле участвовать в выборах 2018 года. Этот процесс привел к появлению новой концепции права, согласно которой закон используется в качестве политического инструмента. Такой же закон применялся в Эквадоре, чтобы заманить Корреа в ловушку и помешать ему баллотироваться на пост президента. Корреа обвинили во взяточничестве, добавив в дело факт «психического влияния» извне (Influjo psíquico). Вынесенный ему восьмилетний срок лишил его права баллотироваться на пост в Эквадоре. Но будучи в Бельгии, он не мог быть арестован и заключен в тюрьму.

Выборы 2021 года

Корреисты, используя свою платформу Союза во имя надежды (Unión por la Esperanza), заключили союз с Движением демократического центра, чтобы иметь возможность баллотироваться на президентских выборах 2021 года. Араус выиграл предварительные выборы и был выдвинут кандидатом в президенты. Партия решила выставить двух кандидатов на пост вице-президента — Рафаеля Корреа и Карлоса Рабаскаль.

Президент НИС Диана Атаминт указала, что совет дисквалифицирует Корреа из избирательного бюллетеня, и даже высказала идею о том, что кандидатура Арауса является незаконной из-за того, что Корреа был его напарником по избирательному списку. Дело зашло в тупик, поэтому юристы спешат найти решение этого кризиса. У НИС есть время до начала октября, чтобы решить эту проблему. Первый тур выборов состоится 7 февраля 2021 года.

Авторы: Vijay Prashad, Pilar Troya Fernández

Переводчики: Плиева Милена, Садогурская Анастасия

Ссылка на источник: https://peoplesdispatch.org/2020/10/01/how-ecuadors-democracy-is-being-suffocated/