Французские левые призывают поддержать Макрона

На фоне празднований 1 мая французское общество готовится ко второму туру президентских выборов. Как и предполагало громадное число экспертов, «пятилетка» Франсуа Олланда в Елисейском дворце принесла собой губительные последствия для французской левой и прежде всего для самой президентской Социалистической партии (СП). Если в 2002 г. невыход левого кандидата во второй тур президентских выборов стал настоящим шоком и сенсацией, на этот раз практически никто и не сомневался, что левого кандидата во втором туре выборов, назначенном на 7 мая, не будет.

23 апреля все левые кандидаты в их совокупности набрали менее 28% голосов. Результат не просто посредственный – его можно назвать провальным. Хотя бы на фоне президентских выборов пятилетней давности, когда в первом туре один лишь Ф. Олланд набрал свыше 28% голосов. Произошло серьезное изменение сил внутри французского левого движения. Безусловно, то, что радикальный левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрал в три раза больше голосов, чем кандидат-социалист Бенуа Амон, очень важно – и не только для французского левого движения. Этому событию непременно еще нужно будет уделить особое внимание.

Но даже с учетом свыше 7 млн полученных голосов и того, что в 38 департаментах по полученным результатам Ж.-Л. Меланшон «квалифицировался» во второй тур, в итоге он получил менее 19,6% голосов (тогда как левосоциал-демократический политик из СП Бенуа Амон лишь 6,4%). Вожак «Непокоренной Франции» оказался лишь четвертым. Французские левые впервые в истории прямых выборов главы государства за всю V Республику оказались вообще вне лидирующей тройки. Очевидно, такой совокупный результат практически не оставляет им хороших шансов на последующих в июне законодательных выборах.

Но все-таки как активная часть общества, французская левая и его различные страты высказались между первым и вторым туром.

Очевидно, что для большинства левых партий оба вышедшие во второй тур претендента – и экс-министр экономики, лидер новоявленного центристского движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон, и вожак крайне правого Национального фронта (НФ) Марин Ле Пен не являются «своими».

Но «республиканская дисциплина» и многолетняя вражда с крайне правыми делают понятным то, что мы сегодня наблюдаем: большая часть левых политических сил и ответственных политиков по принципу «Ле Пен еще хуже» высказываются за то, чтобы проголосовать «бюллетенем Макрона» во втором туре.

Правда, до конца не разрешена «интрига Меланшона». Как объясняет свою позицию сам левопопулистский политик, рассуждая об Э. Макроне и М. Ле Пен, «оба несут проект, который разделяет всех, создает невиданный хаос в этой стране. Первый, поскольку это крупные финансы; следовательно, он вскоре упразднит то, что остается у вас от социальных завоеваний и организует войну каждого против каждого в экономическом плане». Но тут же левый евродепутат добавляет:

«Мадам Ле Пен еще хуже. Она будет рыться в колыбелях – кто француз, кто нет и кто им не будет больше…»

И сам Меланшон, его товарищи из созданной им в 2008 г. Левой партии повторяют, что не будут голосовать за Ле Пен и что ни одного левого голоса крайне правым не должно достаться во втором туре. Лидер «Непокоренной Франции» вскоре после первого тура написал: «Нет, я не буду голосовать за Национальный фронт, все это знают. Нет сомнений в том, кем мы являемся. Мы – политическое движение, которое не имеет ничего общего с крайне правой». Но при этом Ж.-Л. Меланшон отмечает, что ни в коем случае не готов и присоединиться к общественному проекту, защищаемому либералом Макроном.

В отличие от Франсуа Фийона и Бенуа Амона, уже в ночь на 24 апреля безоговорочно заявивших о поддержке кандидатуры Макрона во втором туре, Ж.-Л. Меланшон определенно не стал делать того же и объявил, что обратится к сторонникам своего движения с призывом провести «электронный референдум» о том, каким образом «Непокоренной Франции» лучше позиционировать свою точку зрения перед вторым туром.

2 мая «Непокоренная Франция» огласила итоги «интернет-консультации», в которой приняли участие более 240 тысяч «записавшихся» в движение граждан (из всего около 430 тысяч человек). В целом можно говорить, что точка зрения шефа движения получила поддержку. За то, чтобы голосовать «белым бюллетенем», то есть против обоих финалистов, высказались 36,1%. Эта точка зрения в итоге и победила. В то же время за поддержку Э. Макрона отдали голоса 34,8% активистов, тогда как 29,1% проголосовали за то, чтобы воздержаться. Вариант поддержки выдвиженки НФ, естественно, отсутствовал.

Но соцопросы показывают, что не менее четверти избирателей Ж.-Л. Меланшона могли бы 7 мая отдать свой голос за лидера крайне правых.

А вот союзники Меланшона и его Левой партии по существующему сегодня больше на бумаги Левому фронту – Французская коммунистическая партия (ФКП) и эксосоциалистическое движение «Вместе» гораздо более четко и быстро обозначили свою позицию. В заявлении Национального совета компартии отмечается: «Французская коммунистическая партия принимает свою ответственность перед риском избрания Марин Ле Пен и призывает без экивоков ее побороть, используя единственно возможный бюллетень, который, к сожалению, ей противостоит». Одновременно с этим лидер компартии Пьер Лоран заявляет: «Наш демарш ни в коем случае не означает поддержки политики Эмманюэля Макрона. Мы боролись с ним как с министром, потом как с кандидатом, на улице, в парламенте. Его проект усугубит неолиберальную политику».

Аналогичная точка зрения и у движения «Вместе». Оно призывает к мобилизации против крайне правых на улице и к голосованию во втором туре за Э. Макрона. Это нужно потому, чтобы «помешать приходу к власти крайне правой» и не дать реализовать «расистский проект» т. н. национального предпочтения, служащий цели разрушения социальных завоеваний и солидарности всех трудящихся независимо от их происхождения.

Также к активной антинационалистической агитации на улицах призвала Новая антикапиталистическая партия (НАП), чей представитель Филипп Путу получил в первом туре выборов 1,09% голосов. И хотя он сам не призвал публично поддержать Э. Макрона во втором туре, активисты НАП приняли участие в манифестациях, в том числе под лозунгами «Ни одного дополнительного голоса для Ле Пен». В то же время лидеры НАП утверждают: «Мы понимаем, что в воскресенье 7 мая избиратели используют бюллетень за Макрона, чтобы побить Ле Пен в урнах, но не считаем, что экс-министр Олланда является заслоном против крайне правых».

Более жесткая точка зрения у, пожалуй, самой ультралевой во Франции политической силы – «Рабочей борьбы» (РБ), чей кандидат Натали Арто получила 23 апреля немногим более 0,6% голосов.

В заявлении самой Н. Арто, названном «Ле Пен – враг трудящихся, Макрон – человек большого патроната», отмечается:

«Ле Пен, эта буржуа, которая строит из себя защитницу бедных и убогих, служила бы своему привилегированному классу так же верно, как её предшественники в Елисейском дворце… Если бы Ле Пен достигла власти, она затоптала бы элементарные права рабочего мира».

В то же время лидер РБ мечет громы и молнии в отношении либерального кандидата:

«Макрон, этот банкир, также является врагом трудящихся. Он желает упразднить 120 тысяч рабочих мест в секторе общественных служб».

Таким образом, РБ отказывается принимать участие в т. н. республиканском фронте. Н. Арто и её организация призвали своих сторонников голосовать «белым бюллетенем», то есть фактически против обоих участников второго тура.

Что касается реформистских левых сил, то здесь можно говорить практически о тотальной поддержке Макрона. Хотя, конечно, и тут без нюансов не обходится. Так, левопатриотическое Республиканское и гражданское движение (РГД) солидаризировалось с точкой зрения своего основателя Жан-Пьера Шевенмана – проголосовать за Э. Макрона во имя приверженности республиканским ценностям и демократии. По мнению лидера РГД депутата Жан-Люка Лорана, НФ «представляет угрозу нашим институтам, нашим основополагающим правам и нашему гражданскому миру». В то же время, Ж.-Л. Лоран подверг критике стратегию Э. Макрона – в том, что касается «выравнивания на Брюссель» и следования рецептам либеральной экономики.

О критике программы Э. Макрона заявляют и французские экологисты. В заявлении объединения «Европа Экология – Зеленые» (ЕЭЗ) отмечается:

«Эмманюэль Макрон не наш кандидат. Мы не поддерживаем его либеральную ориентацию, его антисоциальный выбор».

Но, не поддерживая Макрона-политика, ЕЭЗ призывает отдать 7 мая голос именно за него. Экологисты считают, что выбор в пользу вождя НФ был бы наихудшим, ибо это приведет к закрытию границ и отказу принимать беженцев, увеличению дискриминации по расовому принципу, сексуальной ориентации и т. д. «Зеленые» уверены, что возможная победа М. Ле Пен означала бы наступление на общественные свободы и социальные организации, разрыв с Европой, провал в сфере окружающей среды и здравоохранения.

Все партии возглавляемого социалистами Прекрасного народного альянс (ПНА) дружно также поддерживают кандидатуру Макрона. Как отметил Б. Амон, даже если он понимает, что Э. Макрон не имеет ничего общего с левыми, тем не менее он отчетливо понимает «разницу между политическим противником и врагом Республики». Национальное бюро (НБ) СП единогласно призвало во имя примата республиканских ценностей поддержать во втором туре Э. Макрона. Как воскликнул 1-й секретарь СП Жан-Кристоф Камбаделис: «Марин Ле Пен президент? Никогда этому не быть! Нужно поставить заслон крайне правым и голосовать за Республику!» Премьер-министр социалист Бернар Казнев также заявляет:

«Разумеется, безоговорочная поддержка, которую мы оказываем Эмманюэлю Макрону в данных обстоятельствах, не означает, что мы одобряем без оговорок его проект».

Но вот что интересно. Если левые социалисты (как Бенуа Амон или член НБ СП Жерар Филош, заявляющий, что «даже если Макрон победит, с 8 мая мы будем сопротивляться его неолиберальной политике») или социалисты-центристы типа мэра Лилля Мартин Обри четко заявляют, что их «критическая» поддержка Макрона во втором туре вовсе не означает настроя на союз с лидером движения «Вперед!», то правая часть реформистских сил на такой союз… уже фактически пошла.

В конце 2016 г. – начале 2017 г. свыше 30 депутатов и сенаторов от СП и Левой радикальной партии (ЛРП) оказались в орбите макроновского движения «Вперед!» Собственно, его Генеральным секретарем стал депутат Национального Собрания от соцпартии Ришар Ферран. В дальнейшем дрейф правой тенденции французской социал-демократии в сторону макронизма стал еще более явственен.

Уже когда сторонники соцпартии в январе определили своим кандидатом в президенты Б. Амона, такая оплеуха вызвала у социал-либералов соответствующую реакцию. Многие видные лидеры СП, относящиеся к «Реформистскому полюсу» в СП, объединяющую правых социал-демократов и открытых социал-либералов, перебежали к Э. Макрону, по сути, совершив акт внутрипартийного предательства. «Дирижировал» этим процессом видный сторонник Ф. Олланда мэр Лиона Жерар Колломб. О поддержке Э. Макрона перед первым туром заявили министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и бывший премьер-министр Манюэль Вальс, побежденный Б. Амоном на «гражданских праймериз» ПНА. Как заявил в конце марта М. Вальс, объясняя свой поступок, «это вопрос рассудка. Я думаю, что мы не можем рисковать Республикой. Следовательно, я голосую за Эмманюэля Макрона».

Сегодня правая часть французских умеренно левых уже готова предложить свои услуги Э. Макрону. Ж.-К. Камбаделис, обратился к Э. Макрону с призывом подумать о «разведении» кандидатов в депутаты от СП и «Вперед!» на июньских выборах в «проблемных» округах, чтобы не допустить вероятной победы выдвиженцев НФ. А ЛРП, отмечая перед вторым туром, что «Э. Макрон является единственным кандидатом, способным защитить республиканскую и демократическую модель», уже официально предложила лидеру движения «Вперед!» сформировать после 7 мая вокруг него как можно более широкую демократическую коалицию.

Как видим, расколотая французская левая не имеет единой точки зрения на второй тур президентских выборов. Если не считать того тезиса, что никто из левых партий и политиков не поддерживает НФ. Это, пожалуй, одна вещь, что объединяет французских левых – от троцкистов до правых социалистов. Как отметил недавно в специальном обращении Ж.-Л. Меланшон, «я это говорю тем, кто меня слушает. Не делайте ужасной ошибки – кинуть бюллетень за Национальный фронт…»

От себя отмечу, что такую линию поведения диктует старинная традиция, которой следует французское левое движение – «Республиканская дисциплина». В глазах левых и крайне левых партий НФ и крайне правые в целом являются врагами Республики и ее ценностей. С этой точки зрения логично и оправданно, что для большей части левых центризм ближе, чем консерватизм, а консерватизм ближе, чем крайне правая парадигма. Очевидно, не всем людям левых убеждений в нашей стране такая линия понятна. Но это их проблемы.

Для тех же, кто занимается историей и современным состоянием западноевропейских и французских левых данная позиция большей части левых сил Франции вполне очевидна и не вызывает больших вопросов.

Другой вопрос заключается в том, что сами левые загнали себя в такой угол, когда вынуждены заявлять перед голосованием 7 мая о поддержке кандидата, несущего откровенно либеральный проект, оправдываясь тем, что уж с 8 мая они развернут борьбу против Макрона-президента.

По всей видимости, в следующем месяце, после «Березины» для левых на президентских выборах, мы станем свидетелями их «Ватерлоо» уже на парламентских выборах. А это может означать, что процесс реконфигурации французской левой непременно продолжится. Но, как бы то ни было, этот процесс будет происходить на фоне одновременного противостояния крайне правым и выработки линии поведения по отношению к наиболее вероятному победителю второго тура президентских выборов – центристу Эмманюэлю Макрону.