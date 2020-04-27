Ксимо Пуиг: «Нингде в разгар пандемими нет такой жесткой политической борьбы, как в Испании»

Одной из наиболее пострадавших от коронавируса COVID-19 стран является сегодня Испания. Данное интервью было взято в «дистанционном режиме» у председателя Женералитата (правительства) Валенсианского сообщества, члена Федерального комитета Испанской социалистической рабочей партии Ксимо Пуига.

– Уважаемый товарищ Пуиг, как можно оценить общую ситуацию в испанском государстве и в возглавляемом вами сообществе на данный момент?

– Испания является одной из стран, наиболее пострадавших от распространения пандемии COVID-19. Сейчас ещё рано проводить общий аудит наших потерь, но можно не сомневаться, что речь идёт о миллиардах и миллиардах евро. Этот вирус оставит сущностный и негативный отпечаток на национальной экономике, рынке труда, занятости. Наверное, не найти ни одну из сторон общественной жизни (включая спорт, культуру, досуг, да саму организацию человеческой жизни), которая не оказалась бы под прицелом коронавируса. Огромное число людей вынуждено в актуальных условиях или не работать, или работать по-другому, дистанционно. Даже мы, руководители сообщества это ощущаем на себе, и я хочу отметить, что психологически это очень тяжело. Чувствуешь себя морально измотанным, ибо такая нагрузка способна ломать человеческую психологию…

Но гораздо хуже, что COVID-19 принёс горе в испанские семьи. Более 200 тысяч инфицированных и уже Испания перешагнула печальный рубеж в 20000 смертей от коронавируса, это страшные цифры. Вместе с тем, сейчас нет места унынию. Мы боремся на всех уровнях с этой бедой и кривая, я надеюсь, вскоре пойдёт определённо вниз. Я горжусь тем, что в нашем сообществе, одном из самых многочисленных в Испании, благодаря организации работы и прекрасной и самоотверженной борьбе наших валенсианских врачей мы почти обуздали недуг, в сообществе в целом оказались инфицированы 10000 человек, но уже значительное число этих людей выздоровели. Однако, никто не вернёт ушедших испанцев, это общее горе, но благодаря солидарности и мудрости нашего народа, я уверен, мы сможем преодолеть всё это… хотя ближайшее будущее не будет простым для Испании, для всего Европейского Союза.

– В зарубежной прессе утверждается, что в Европе Испания пошла на принятие самых жёстких карантинных мер…

– Согласитесь, что для этого должны были быть основания. Для левого правительства, только что утверждённого, идти на жёсткие меры, будем честны, ставящие под вопрос ординарные гражданские права и свободы, в обычной ситуации – дело самоубийственное. Ни наша страна, ни другие не сталкивались прежде с подобным, это факт. Вот почему, это не злая воля Совета министров и его председателя Санчеса привела к закрытию общественных, учебных и культурных учреждений, приостановлению движения транспорта и свободы передвижения внутри Испании, введению общего карантина… Да, имеют место чрезвычайные меры с привлечением полиции, я бы сказал – драконовские штрафы в отношении нарушителей правительственных постановлений.

Как социалисту, мне это не близко. Но как гражданину, отвечающему за бесперебойное функционирование миллионов людей, я был вынужден со своей командой подчиниться. И, Вы знаете, люди приняли в основном эти горькие действия. Почему? Потому что ни у кого нет рецепта счастья и выздоровления, ведь так? Мы действовали как реакция, понимаете? И наше правительство было в первую очередь озабочено не свободой передвижения, ни реальными коммерческими потерями, не недовольством крупного бизнеса; оно было озабочено сохранением жизни и здоровья испанцев. Вот почему, я смею утверждать это через призму примера организации карантинных мероприятий в нашем сообществе, включая такой крупный город, как Валенсию, люди приняли данный пакет мер как неизбежность.

Это очень важно, ибо мы сегодня в 2020 г. не находимся в логике полицейского государства, хотя меры воздействия со стороны властей имеют место, это надо признать… Всякий карантин, жёсткий и мягкий, временен. Но чем больше жизней будет спасено, тем более консолидированным выйдет общество из этого совершенно фантастического для вчерашнего дня состояния.

– Читая сайты испанских газет, я постоянно наталкиваюсь на комментарии о том, что в период объявленного Советом министров чрезвычайного положения из-за COVID-19 острота политического противостояния в вашем государстве отнюдь не спала…

– Послушайте, это не преувеличение. Увы, нет. Нигде в разгар пандемии нет такой ожесточённой политической борьбы, как в Испании. Когда в конце прошлого года Конгресс депутатов утвердил новое коалиционное левое правительство Педро Санчеса, с первых же дней его работы стало ясно, что правая оппозиция не успокоилась и будет всячески сабатировать его действия. Знаете, мы привыкли, аналогичная история имеет место в нашем сообществе: это профессионалы борьбы, я бы так сказал.

Но тут другое дело, мы видим по другим странам, как партии левого и правого центра находят общий язык, потому что жизни людей всё-таки, на мой вкус, дороже различий в политических программах. Но вот эта историческая драма гражданской войны продолжает тяготеть над нашей нацией. Правые отвергают почти всё. Санитарные действия властей, подвергают обструкции предупредительные карантинные действия, поднимают свои правительства на региональном уровне. Они шантажируют, занимаются очевидным политиканством и в общем работают на подрыв нынешней правительственной коалиции, это очевидно всем.

Когда Санчес говорит, давайте займёмся реформированием открывших путь демократизации в Испании Пактов Монклоа, подключим сообщества к более оперативным действиям в режиме чрезвычайной ситуации, дадим сообществам больше финансовых возможностей и рычагов, я уверен, почти любая правоцентристская партия в Европе сказала бы: да, конечно. Но не в Испании. И ещё один момент: мы наблюдаем сегодня угрозу фашизации через подъём партии «Вокс» («Голос»), ещё недавно это казалось в Испании невозможным. Но все прививки когда-то теряют свой эффект. Испания, очевидно, нуждается в новой консолидации демократических сил.

– Новое молодое правительство Испании – по составу самое левое в Европейском Союзе. Я понимаю, что сейчас несколько «не та» ситуация, но всё-таки, в чём выражается, на Ваш взгляд, эта левая политика?

– В реальности, никто не мог предполагать, что случится коронавирус и что государство будет вынуждено из бюджетных средств, так же, как автономии и муниципалитеты, столько тратить на социальное обслуживание. Но уже первые законопроекты носили отчётливо прогрессивный характер, я имею в виду повышение минимальной заработной платы и пенсий, решения в области здравоохранения, равно как и открытие политических переговоров с Каталонией.

Кризис есть кризис, но Совет министров остаётся левым и, значит, защищает общественный интерес. Это наше правительство приняло декреты о компенсации заработной платы неработающим сотрудникам, запрете необоснованных увольнений, запрете выселять жильцов, лишившихся возможности выплачивать квартирную плату, это правительство регулярно оказывает помощь малым и средним предприятиям, основе национальной экономики. Мы приняли оспариваемое работодателями, но необходимое обществу, решение о моратории на оплату жилья и выплату по ипотеке для пострадавших от кризиса людей.

Сегодня самое главное – это защитить наиболее восприимчивых к последствиям кризиса слои, я полагаю именно в этом состоит ответственная левая политика испанского правительства.

– В вашем собственном регионе тоже действует левая администрация. Я думаю, нашим читателям будет интересен и ваш опыт.

– Я имею честь возглавлять Женералитат сообщества с 2015 г. Год назад после новых выборов в кортесы мы сформировали в Валенсианском сообществе коалиционную левую администрацию из социалистов, коалиции «Обязательство» и «Подемос». Это конфликтный альянс, все мы разные и наши партнёры не обязательно соглашаются по всем пунктам с позицией социалистов.

Честно, я сам был не уверен, удастся ли наше партнёрство. Но мы, имея сообща 52 из 99 мест в Кортесах, проводим слаженную политику, мы реализуем амбициозную программу, направленную на уменьшение безработицы, которая в нашем регионе ещё пять лет назад затрагивала каждого четвёртого. Имеются финансируемые из бюджета программы по привлечению молодёжи на рынок труда. Очень важной является культурная составляющая нашего управления, она включает и развитие валенсийского языка как неотъемлемой составной части нашего культурного наследия.

Когда началась пандемия, мы приняли схожие социальные обязательства на уровне сообщества и сегодня неукоснительно реализуем их. Только на стимулирование экономики было уже выделено свыше 120 млн евро. Наш лозунг – нельзя заставлять людей страдать. В общем, сообщество ждёт от своих руководителей безопасности для здоровья, труда и социальной защиты. В этой связи, я уже упоминал о новой данности работы в дистанционном режиме, она касается огромного числа людей, включая студентов, преподавателей, многих офисных занятых, тех, кто обеспечивает «телетруд»… По призыву местной организации «Подемос» мы обратились ко всем жителям автономного сообщества (и, конечно, специально к работодателям) – с тем, что не должно быть такой ситуации, когда на дистанционную работу или учёбу у человека уходит более 8 часов в сутки.

– Уважаемый товарищ, почти повсюду в современной Европе мы наблюдаем серьёзный кризис социал-демократии. В то же время, Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) остаётся, безусловно, самой влиятельной политической силой в вашей стране…

– Это правда. Все выборы последнего года только подтверждают этот факт. Наша партия располагает крупнейшими группами в Конгрессе депутатов и Сенате, она руководит на сегодня 9 из 19 автономных сообществ, социалистическая партия имеет более трети мандатов в провинциальных органах и возглавляет более 22 тысяч муниципалитетов. Мы – старейшая партия Испании, отметили в прошлом году 140 лет создания ИСРП. Это партия 180 тысяч членов, которые верят в актуальность социализма и прогресса.

Да, сегодня новые времена. Эпоха так называемой двухпартийности миновала, в парламенте действуют пять крупных фракций, не считая вес региональных и малых партий. Поэтому ИСРП была вынуждена пересмотреть прежнюю тактику, отличавшуюся иногда высокомерием к потенциальным партнёрам. Мы с Вами знаем, что единство левых сил — очень сложный и многогранный процесс, он динамичен и диалектичен. Но я полагаю, что опыт и мудрость социалистов, наша центральная роль как во всей испанской политике. так и в прогрессивном спектре, помогут нам найти правильный путь в будущее. В то же время, мы остаёмся открыты всем демократическим парламентским силам, ибо считаем, что реформирование испанского государства есть общее дело.

Никто не знает, сколь долгое время займёт выход из посткоронавирусного кризиса, каким бы последовательным и «точечным» он не был. Но уже у нас, в ИСРП, есть понимание, что Испания должна быть другой страной, где социальные инструменты работают эффективнее, где окружающая среда защищена в интересах будущих поколений, где молодёжь чувствует себя защищённой и имеет прочную надежду на будущее. ИСРП, и это пользуется полной поддержкой всех сил прогресса в нашем сообществе, ставит вопрос о необходимости установления подлинно федеративных отношений в испанском государстве. Давно настал черёд идти к этому.

– На Ваш взгляд, можно ли говорить о том, что после формирования коалиционного Совета министров внешняя политика Испании меняется?

– Мы знаем из истории, как сложно переформатировать внешнюю политику любого государства, если находишься в логике преемственности. В данном случае это тем более так, если учесть, что глава ИСРП Педро Санчес остался на своём посту председателя Совета. Я скажу так: министерство иностранных дел доверено суперспециалисту Аранче Гонсалес, имеющей богатый опыт работы в международных политических и коммерческих организациях, заслужившую репутацию. Она не социалистка, впрочем.

В нынешних условиях бесперебойная и активная работа дипломатического ведомства крайне важна. Испания делает серьёзные и ответственные предложения по перезапуску европейской экономики и совместным действиям стран-членов Европейского Союза в лицо коронавирусу. Перед нами стоит задача активизации нашей латиноамериканской политики, всегда занимавшей должное место в социалистической стратегии. Кроме того, ИСРП и наши правительственные партнёры согласны с тем, что нужно переформулировать заново ближневосточную политику. Таким образом, изменения внешней политики происходят, но я бы сказал, это ответственные изменения.