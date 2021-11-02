Об одной очень глупой идее

Мне недавно встретился любопытный комментарий на тему истории уличных войн фа и антифа. Смысл там был следующий: “Не антифа остановили фа. Их пересажали силовики, а потом те же силовики закрыли антифа. Потом фа и антифа встретились на зонах. В таких условиях нет ничего глупее, чем попытка снова развязать уличную войну “фа против антифа” или наоборот””.

Не разделяю идеи обеих субкультур. Про фа говорить особо не имеет смысла — мысль, что, если напасть на черноволосого человека на улице, это решит проблемы страны и мира — необсуждаемая, аморальная, идиотская. Антифа — это субкультура, основанная на идее, будто нет никого хуже, чем те, кого они записали в фа, и с этой целью можно объединиться с кем угодно, чтобы изничтожить фа в ходе уличных столкновений. Это огромная глупость. Уличные националисты не являются сегодня силой, от которой исходит угроза для большинства населения. Это подмена борьбы за глубокие структурные социальные изменения войной уличных субкультур, напоминающих клубы футбольных фанатов, а иногда и связанных с этими клубами.

Данная модель широко распространилась, например, в США. Фактически, ее результатом стал выброс энергии молодежных групп, мечтающих о коллективной идентичности и физических столкновениях. Это практически идеальный вариант, обеспечивающий безопасность существующей общественно-политической системы: пассионарная молодежь тратит свою энергию в ходе взаимной аннигиляции.

Но главное — в современном мире и, тем более, в современной России идея развязывания войн уличных субкультур — совершенно неадекватна ситуации, нелепа. Сначала пара сотен молодых людей искалечат друг друга, а потом всех их за это отправят в тюрьму.