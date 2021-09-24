Дайджест новостей на 24 сентября
[В мире]
Китай выразил протест из-за прохода кораблей ВМС США у берегов Тайваня
Совет безопасности Белоруссии назвал главных союзников
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство
[Внешняя политика]
Японцы потребовали «вернуть собаку Путина» из-за статьи о Курилах
Москва заявила протест из-за отказа выдать эстонскую визу дипломату
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 октября составляет $227,2 за тонну
Внешнеторговый оборот России в 2021 году вырос на 12% к 2019 году
[Внутренняя политика]
Полиция задержала главу профсоюза «Альянс врачей» Васильеву в Москве
Перечень защищенных от списания выплат расширят
Росимущество поддержало предложение отдавать нуждающимся конфискованные товары
[Экономика]
Зарплата работников АПК в Чувашии за год выросла на 11%
Продажи «Автоваза» в августе снизились на 32,6%
Доля безналичного оборота в малом и среднем бизнесе России в августе составила 58%
Ввоз иностранного вина вырос с начала года на четверть
[Общество]
Следственный комитет начал поверку после видео, где подростки прикуривают от мемориала в Севастополе
На Сахалине поймали преступную группировку с 8 кг наркотиков на 50 млн рублей
В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса в Китай
В Москве задержали подозреваемого в избиении ученого в автобусе
[Происшествия]
В Якутии сильная задымленность привела к трехнедельной задержке авиарейсов в Себян-Кюель
30 августа в Комсомольске-на-Амуре подтопило 140 дачных участков из-за паводка
30 августа нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке
30 августа озеро под Воронежем приобрело розовый цвет
[Протесты]
2 сентября в Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса
3 сентября в Кабуле прошел митинг за права женщин
4 сентября талибы применили газ для разгона женской акции протеста в Кабуле
4 сентября в Париже вновь прошли протесты против санитарных пропусков
[Пенсии]
В Государственной Думе предложили ввести новое пособие для пенсионеров
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам
Более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей
[Культура]
Раскрыта дерзкая кража из Эрмитажа
Директор «Союзмультфильма» сообщил, что объемы студии производства растут ежегодно на 40%
[Образование]
Исполняющий обязанности ректора МИФИ оценил поступление абитуриентов в вузы в одну волну