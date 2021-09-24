Дайджест новостей на 24 сентября

 

Дайджест новостей на 24 сентября

 

[В мире]

 

Китай выразил протест из-за прохода кораблей ВМС США у берегов Тайваня

 

Совет безопасности Белоруссии назвал главных союзников

 

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

 

ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство

 

[Внешняя политика]

 

Японцы потребовали «вернуть собаку Путина» из-за статьи о Курилах

 

Москва заявила протест из-за отказа выдать эстонскую визу дипломату

 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 октября составляет $227,2 за тонну

 

Внешнеторговый оборот России в 2021 году вырос на 12% к 2019 году

 

[Внутренняя политика]

 

Кира Ярмыш уехала из России

 

Полиция задержала главу профсоюза «Альянс врачей» Васильеву в Москве

 

Перечень защищенных от списания выплат расширят

 

Росимущество поддержало предложение отдавать нуждающимся конфискованные товары

 

[Экономика]

 

Зарплата работников АПК в Чувашии за год выросла на 11%

 

Продажи «Автоваза» в августе снизились на 32,6%

 

Доля безналичного оборота в малом и среднем бизнесе России в августе составила 58%

 

Ввоз иностранного вина вырос с начала года на четверть

 

[Общество]

 

Следственный комитет начал поверку после видео, где подростки прикуривают от мемориала в Севастополе

 

На Сахалине поймали преступную группировку с 8 кг наркотиков на 50 млн рублей

 

В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса в Китай

 

В Москве задержали подозреваемого в избиении ученого в автобусе

 

[Происшествия]

 

В Якутии сильная задымленность привела к трехнедельной задержке авиарейсов в Себян-Кюель

 

30 августа в Комсомольске-на-Амуре подтопило 140 дачных участков из-за паводка

 

30 августа нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке

 

30 августа озеро под Воронежем приобрело розовый цвет

 

[Протесты]

 

2 сентября в Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса

 

3 сентября в Кабуле прошел митинг за права женщин

 

4 сентября талибы применили газ для разгона женской акции протеста в Кабуле

 

4 сентября в Париже вновь прошли протесты против санитарных пропусков

 

[Пенсии]

 

В Государственной Думе предложили ввести новое пособие для пенсионеров

 

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

 

В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам

 

Более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей

 

[Культура]

 

Раскрыта дерзкая кража из Эрмитажа

 

Умер Жан-Поль Бельмондо

 

Директор «Союзмультфильма» сообщил, что объемы студии производства растут ежегодно на 40%

 

[Образование]

 

Исполняющий обязанности ректора МИФИ оценил поступление абитуриентов в вузы в одну волну

 

 

 

 

 

 

Рабкор.ру
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24-9-2021 События, , 6
Дайджест новостей на 19 сентября
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