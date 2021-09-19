Дайджест новостей на 19 сентября
[В мире]
Талибы заявили о взятии провинции Панджер
ЦБ Афганистана ограничил снятие средств со счетов
В Кандагаре запретили музыку и появление женщин-ведущих на радио и ТВ
[Внешняя политика]
Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату
В Совете Федерации доклад ООН по Крыму назвали «крайне непрофессиональным»
Почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки со стрельбой в Подмосковье
[Внутренняя политика]
Минюст объявил четыре организации СМИ-иноагентами по их заявлению
Правительство включило сахар в список сельхозпродукции для госинтервенций
Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд
Суд во Владимире 23 сентября рассмотрит апелляцию Навального о склонности к побегу
[Экономика]
«Ашан» закрыл 17 магазинов в России за полгода
[Общество]
Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью
Преступную схему в сфере ритуальных услуг с участием полицейских раскрыли в Москве
Жителя Приангарья осудили за контрабанду леса в КНР более чем на 31 млн рублей
Начальника маяка в Приморье обвинили в мошенничестве на 3,4 млн рублей
Суд в Москве оштрафовал Fcebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей
Следственный комитет завершил следствие по делу о хищении квартир бывших блокадников в Петербурге
В Москве мошенники вынудили учительницу школы перевести более 15 млн рублей на их счета
[Происшествия]
В Карском море обнаружили атомный реактор подводной лодки К-19
26 августа в зону паводка в Хабаровском крае попало 46 населенных пунктов
26 августа Симферополь и пригороды частично остались без интернета из-за повреждения линий
26 августа в море на Кубани обнаружили масляную пленку площадью около 57 кв. м.
Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло на севере Забайкалья 27 августа
27 августа два землетрясения магнитудой до 3,2 балла произошли рядом с Курильскими островами
27 августа в Грозном загорелись отходы нефтепереработки на площади 50 кв. м.
[Протесты]
28 августа в Париже противники санитарных пропусков вновь вышли на улицы
28 августа в центре Лондона протестующие парализовали движение
28 августа на уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек
28 августа в Марселе на акции протеста пострадали 13 полицейских
[Пенсии]
Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат разовую выплату
Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке
В Пенсионном фонде рассказали, кто из пенсионеров получит выплату в десять тысяч рублей
Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных
[Культура]
Количество оформивших «Пушкинскую карту» молодых людей превысило миллион
[В мире]
Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать дело о действиях силовиков в 2020 году
В Белоруссии расширили список экстремистских Telegram-сообществ
Лукашенко заявил о нежелании разрывать экономические отношения с Киевом
[Внутренняя политика]
Кира Ярмыш обжаловала приговор
Участнику нападения на машину ФСБ на акции в Москве дали условный срок
Собянин заявил, что в Москве за несколько месяцев возбудили 800 уголовных дел на мигрантов
К лидеру Rammstein в гостиничный номер в Тверской области пришла полиция
Депутат Барановский осужден на 1,5 года ограничения свободы за нарушение санитарных норм
[Общество]
Чечня, Тува и Ингушетия стали лидерами по росту числа преступлений в России в 2021 году
В России с начала года около 70 человек погибли в ДТП по вине таксистам
Более 400 кг браконьерской икры обнаружили инспекторы на берегу реки на Камчатке
В Петербурге арестовали сотрудника главка МВД по обвинению в продаже наркотиков
Полицейские задержали 18 интернет-мошенников, обманувших людей на 10 млн рублей
Следственный комитет добился погашения долга в 600 тысяч рублей перед работниками клининговой фирмы в Казани
[Происшествия]
27 августа власти Левашинского района Дагестана ввели режим ЧС после схода селевых потоков
27 августа в Анапе и Новороссийске запретили купание в море из-за несоответствия воды нормативам
Крушение Су-24 под Пермью. Главное
28 августа в Архангельской области обнаружили масляные пятна на реке Северная Двина
28 августа Росприроднадзор зафиксировал превышение вредных веществ при горении серы под Оренбургом
29 августа вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3 км
29 августа подачу холодной воды возобновили в домах Вязьмы после аварии
[Протесты]
29 августа в Берлине задержали 80 человек на акциях ковид-диссидентов
30 августа в Киеве журналисты попавших под санкции украинских СМИ вышли на акцию протеста
[Пенсии]
Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами единовременной выплаты
На выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей
Мишустин поручил выделить из резервного фонда деньги на выплаты пенсионерам