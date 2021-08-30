Дайджест новостей на 29 августа
[В мире]
Экваториальная Гвинея из-за санкций закрыла посольство в Лондоне
Европарламент призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу
Президент Туниса ввел комендантский час и отменил массовые собрания
Лукашенко заявил о процессе зачистки работавших против государства НПО
[Внешняя политика]
Москва выразила протест Токио из-за территориальных притязаний
Япония выразила России протест из-за готовящихся стрельб на Кунашире
В Госдуме отреагировали на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курильские острова
Посольство Японии раскрыло детали переговоров с МИД России
[Внутренняя политика]
Власти Пензенской области выделят 3 млрд рублей на завершение газификации
Ростовский избирком впервые заказал ролики в TikTok
Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы
Профсоюз предложили обязать работодателей индексировать зарплаты
[Экономика]
Интенсивность полетов над Россией выросла на 76%
Пробные рейсы «Ласточки» запустят от Саратова до Волгограда
Долги населения России за электроэнергию в мае снизились на 0,7 млрд рублей
Стоимость кондиционеров в России выросла на 25%
Прибыль гостиничного бизнеса и индустрии досуга в России снизилась на 55% за год
Эксперты заявили, что продажи шампанского в России в первом полугодии выросли на 9,8%
Количество безработных в Москве снизилось до 41,4 тысяч человек
[Общество]
Депутаты предложили возродить в России семьи помещиков
В Башкирии подросток ограбил почтальона на полмиллиона рублей
ФСИН потребовала заключить под стражу главу «Альянса врачей[1]» Васильеву
[Происшествия]
18 июля прерванное больше чем на сутки водоснабжение Пскова восстановили на 80%
Взрыв газа на территории отеля в Геленджике. Главное
20 июля в воздухе Якутска выявили превышение нормы химических веществ до двух раз
20 июля на Ставрополье семь населенных пунктов остались без воды из-за прорыва трубопровода
[Протесты]
2 августа москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста
21 июля в Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцинации
23 июля в Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
24 июля в Сиднее начались протесты против «ковидных» ограничений
24 июля жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков
[Пенсии]
В России снизился размер пенсии в реальном выражении
В Общественной палате предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров
Пенсионерам объяснили, какие налоги не надо платить
Опрос показал, сколько россиян планируют уйти на пенсию раньше срока
[Наука]
Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
[Культура]
Русский музей открыл выставку об отражении жанра пейзажа в современной скульптуре
Волонтеры в Петербурге к концу 2022 года создадут базу данных исторических витражей города
Кабмин выделит средства на «Пушкинские карты» для старшеклассников и студентов
[1] Организация, признанная в России иностранным агентом
[В мире]
Круизным лайнерам запретили входить в Венецианскую лагуну
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до двух
«Санитарные пропуска вступят в силу, несмотря на протесты», – заявил Макрон
В театры на Бродвее будут пускать только вакцинированных от коронавируса
[Внешняя политика]
Россия высылает сотрудника посольства Эстонии
В МИД Эстонии прокомментировали высылку дипломата из России
Министр культуры Италии заявил, что G20 ставит культуру в центр повестки после пандемии
В Риме прошла первая в истории встреча министров культуры стран Группы двадцати
[Внутренняя политика]
Минкультуры и правительство обсуждают концепцию развития креативных индустрий
МРОТ предложили повысить до 20 тысяч рублей
Зюганов пообещал протесты в России из-за снятия Грудинина с выборов
В Госдуме предложили включить службу в армии в страховой стаж
[Экономика]
Девелоперы в июне запустили рекордный за два года объем жилья в России
Продажи недвижимости в российских новостройках в мае выросли на 86%
Число ипотечных сделок в мае выросло на 87%
В Северной Осетии численность безработных сократилась на 33,5% с начала года
Дефицит свердловского бюджета в 2021 году сохранится на уровне 40 млрд рублей
РЖД ввели скидки на перевозки химической продукции
Микрокредитная компания Приморья за полгода выдала бизнесу займов на 100 млн рублей
Экспорт зерна из России в прошлом сельхозгоду вырос на 14%
[Общество]
Каждый пятый россиянин планирует закончить работать до 55 лет
В Ингушетии возбудили дело из-за завышения тарифов на вывоз мусора
[Происшествия]
Работников вагона-ресторана задержали из-за отравления 91 ребенка в поезде «Мурманск-Адлер»
Главный врач больницы во Владикавказе задержан после гибели 11 пациентов
Пожары в лесах Сибири разрушительнее всех остальных вместе взятых
Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее, чем указывалось ранее
[Протесты]
11 августа в Москве арестовали женщину, которая забралась на дерево с арбалетом, протестуя против реновации
29 июля противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы
29 июля протестующие в Гватемале потребовали отставки президента
В Белоруссии завели более четырех тысяч дел, связанных с акциями протеста
31 июля полиция применила водометы на манифестации в Париже
31 июля в Риме прошла акция протеста против санитарных пропусков
31 июля более 200 тысяч пришли на акции протеста во Франции
[Пенсии]
Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
[Культура]
Комиссаром павильона РФ на венецианском биеннале станет Анастасия Карнеева
Перекрестный Год музеев России и Италии будет включать 30 проектов с российской стороны
В Нижнем Новгороде открыли выставку памятников сакрального искусства XV – начала XX веков
Эрмитаж открыл для публики коллекцию русского костюма в фондохранилище в Старой Деревне
В Петербурге частично обрушился памятник культурного наследия «Дача Кривдиной»
Умер директор и основатель театра балета «Щелкунчик» в Екатеринбурге Михаил Коган
[В мире]
Британские власти привлекут военных для доставки еды
ВВС Израиля нанесли удар по территории Ливана
Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу
Канада ввела новые санкции против Белоруссии
В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
[Внешняя политика]
Тамбовская область реализует совместные с Японией музыкальные проекты к юбилею Рахманинова
МИД России осудил попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии
МИД Украины выразил протест из-за заявлений Лукашенко о Крыме
[Внутренняя политика]
В Совете Федерации предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуме
[Экономика]
Товарооборот России и Китая в первом полугодии вырос на 28,8%
Товарооборот между Москвой и США увеличился на 7,7% в первом квартале 2021 года
Внешний долг России на 1 июня вырос с начала года на 0,9%
Московский экспорт во Францию вырос в первом квартале более чем в три раза
Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина в первом полугодии 2021 года
Экспорт легковых машин из России вырос почти в полтора раза
[Происшествия]
Что известно о разливе нефти под Новороссийском
[Протесты]
31 июля на акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека
1 августа в Бангкоке прошли автомобильные протесты против правительства
1 августа в Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек
4 августа в Бейруте полиция применила водометы для разгона демонстрантов
5 августа жители Парижа протестовали против санитарных пропусков
7 августа полиция Таиланда применила резиновые пули против протестующих в Бангкоке
7 августа на протестах против санитарных пропусков в Париже применили перцовый газ
7 августа во Франции более 230 тысяч человек протестовали против санитарных пропусков
[Культура]
«Летние сезоны» Псковской филармонии открылись серией концертов «Лавандовая ночь»
Восстановление старинной цитадели началось в сирийском Алеппо
Общественный совет при Минкультуры обсудит политику и репертуары театров
Умер актер Анатолий Рудаков, сыгравший в «Шерлоке Холмсе» и «Окне в Париж»
Умер кинопродюсер Геннадий Гуревич
Сирийские реставраторы пройдут курс по восстановлению памятников в Херсонесе и в Петербурге