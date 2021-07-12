Репрессии в Казахстане

6 июля 2021 года проходил митинг Демократической Партии (ДП), под лозунгом «Против повышения цен и участия китайского капитала в казахстанской экономике». Напомним, что крайне непопулярная, про-президенсткая партия ДП, чтобы хоть как-то поднять свою поддержку стала использовать левые лозунги и левые требования, и это не первый случай. Так как, так называемая, «китайская экспансия» (для национал-либералов, они сами себя так называют) основная их тема митингов, казахстанское общество практически не интересует, поэтому в повестку и было включено то самое «против повышения цен…», которое волнует всех в Казахстане.

Так вот, на этот митинг, организованный ДП, пришли два коммуниста Алимжан Избасаров и Валихан Султанов, наш товарищ и убеждённый коммунист. Да, отметим, что ведущий Жанболат Мамай дал высказаться на митинге и Алимжану Избасарову и Валихану Султанову. Этого потребовал Избасаров, в противном случае, по его заявлениям, он не выступит на митинге, если не дадут слово Валихану. Ответ на вопрос зачем Жанболату Мамаю так нужно, что бы Алимжан Избасаров выступил на митинге, требует отдельной большой статьи.

Ближе к 12-ти часам 6 июля, СОБР и силовики взяли протестующих в кольцо. Никого не выпускали и никого не впускали. Митингующие предприняли несколько безуспешных попыток вырваться из отцепления. В это время Валихан Султанов обратился к журналистам «Красной Юрты» и сообщил об участии в митинге Алимжана и Валихана, а так же о том, что всех протестующих не выпускают, под предлогом того, что митинг не санкционированный. Так же нам сообщили, что у митингующих заканчивается вода и воду полиция не разрешает передавать участникам митинга. Журналисты и активисты «Красной Юрты» сразу отправились туда на митинг, который организовался в итоге на пересечении улиц Байтурсынова и Абая, напротив Дворца Спорта, практически самая центральная часть города Алматы.

Когда мы, «Красная Юрта», прибыли на место, закупив около 10 бутылок воды по полтора литра и поесть (в основном сандвичи и что-то подобное, что можно купить в близлежащих магазинах), мы обнаружили следующую картину. Полиция на километр по периметру отцепила улицы Байтурсынова и Абая, не пропускали пешеходов и частный транспорт, пропускали только автобусы и троллейбусы, а так же первое время журналистов. Так же митинг был визуально закрыт городскими автобусами, выставленными по периметру митинга. Так, чтобы со стороны улиц Байтурсынова и Абая митингующих не было видно. К протестующим смогли выйти только журналисты из левой организации правозащиты имевшие удостоверения прессы. СОБР, создавший кольцо в три ряда, окружавшее митингующих, путём долгих переговоров, разрешил передать воду и еду. Наши журналисты несколько раз передавали воду, натыкаясь на противодействие органов правопорядка, которые в открытую говорили, что у них приказ запрещать передавать воду митингующим.

Ближе к трём часам дня, митингующих в кольце осталось 28 человек, 9 из которых женщины. А СОБРа там было около 200-250 человек, может больше, поэтому попытки прорваться из кольца были заранее обречены на провал. После очередной попытки, СОБР напал на протестующих. Наиболее пострадавшими от избиения силовиков оказались Валихан Султанов, Ырысбек Токтасын и Достияров Даурен. Их тут же забрали в РОВД, для, якобы, выяснения обстоятельств. В итоге окажется, что для того, чтобы лишить возможности снять с них побои и засвидетельствовать. После того, как наиболее пострадавших от СОБРа забрали, отцепление так и не сняли. Протестующих так и не освободили из отцепления, по прежнему мешали передавать воду, грозили журналистам арестами. Но кое-как все таки воду иногда разрешали передать, но с очень большими трудностями. Участников митинга не выпускали из кольца в течении почти 10-ти часов подряд, с полудня почти до десяти вечера. Такого ещё никогда не было. После того, как было снято отцепление, многие протестующие поехали искать задержанных. Направились в ближайшее РОВД, Бостандыкское, но там их уже не было. В связи с пандемией, правительство РК использует очень изощрённую тактику, онлайн суды, их уже осудили на 10 суток, и увезли в неизвестном направлении.

Седьмое июля

«Красная Юрта» и ОО «Гражданская Оборона» помогают искать пострадавших от полицейской жестокости, которых увезли в неизвестном направлении. Жанболат Мамай проводит пресс-конференцию у ИВС ДВД (Изолятор Временного Содержания, при Департаменте Полиции Города), там он упоминает Ырысбека Токтасына и Достиярова Даурена, а Валихана называет «Ещё одним неизвестным человеком». Несмотря на то, что журналистка «Азаттыка» брала интервью у журналистов «Юрты», где мы четко сказали, что всех троих увезли в неизвестном направлении, и называли «третьего неизвестного» (Валихана) по имени, наши комментарии были вырезаны из репортажа. Дело в том, что «Юрта» и ОО «Гражданская Оборона» с самого утра искала пострадавших. Обратились во все городские РОВД (Районные Отделения Внутренних Дел), в Спецприемник для Административно Арестованых города Алматы, и в ИВС ДВД. Нигде, ни в каких списках задержанных, ни Ырысбек Токтасын, ни Достияров Даурен, ни Валихан Султанов не были зарегистрированы. Поэтому мы в интервью интерпретировали это как «похищение активистов», но из репортажа Азаттыка это вырезали. После этого часа в три дня, была пресс-конференция Жанболата Мамая, о которой мы уже писали. На ней, от некоторых активистов, приближенных к Мамаю, мы узнали следующее.

Что по непроверенной информации, Ырысбек Токтасын и Достияров Даурен, находятся в разных отделениях РОВД, но не в городе, а за городом. Если конкретно, один из них находится в Иссыкском РОВД, другой в Каскеленском РОВД. Валихан Султанов же находится в больнице, но в какой и в каком состоянии, силовики отказываются говорить. Вечером, приходит сообщение от самого Валихана, что он находится в ЦПЗ (Центр Психического Здоровья) на Каблукова, к 9-10 часам вечера туда приезжают журналисты «Красной Юрты». Но там никто ничего не хочет комментировать, точнее, если проще сказать, там все закрыто и достучаться туда невозможно. «Юрта» привлекает всех правозащитников, каких только может, к сожалению в Казахстане нет «ЕСПЧ», есть только довольно урезанный в полномочиях «КМБПЧ», но есть, что есть. Обратились и к ним.

Восьмое июля

Нам звонит из пресс-службы «Гражданской Обороны» Андрей Гришин. Говорит, что «КМБПЧ» наняли одного адвоката на всех троих задержанных. Андрей Гришин и Андрей Ушаков нам помогали с самого начала инцидента и были на связи. Мы связываемся с адвокатом. Он говорит, что ни в каком РОВД в итоге, ни Ырысбека Токтасына, ни Достиярова Даурена не было. Позже они были обнаружены в Спецприемнике для Административно Арестованых, и им уже дали по десять суток. В котором они не числились по состоянию на 7 июля. Валихан Султанов, по заявлениям силовиков, цитата: «Освобождён от ответственности в связи с полученными травмами». Адвокат поехал снимать побои с первых двоих и подавать апелляцию по поводу их обвинения. Если у него хватит времени, как он сам выразился, он заедет и в Центр Предварительного Зааключения (ЦПЗ), удостоверится в том, что Валихан Султанов находится там. Мы передали адвокату, что отправляемся в ЦПЗ, будем ждать его, чтобы быть в курсе всех событий. Адвоката 8-го числа мы так и не дождались. Решили что, что-то нужно делать самим. В проходной, где принимают передачи, позвонили в отделение, после долгих препирательств, со стороны работников больницы, которые ссылались в основном на то, что информацию будут предоставлять только родственникам, к нам вышел главврач. Встретится с Валиханом, нам так и не дали, главврач сказала, что Валихан находится у них, но если мы «продолжим свои поиски, ему же хуже будет», и вообще она это говорит, «по секрету всему свету». Договорились на том, что ему можно будет передать передачу, но это все неофициально. Все остальное время мы посвятили тому, чтобы максимально разослать данное сообщения по всем левым организациям и связаться с любыми как официальными, так и неофициальными правозащитниками.

Девятое июля

Графики приёма передач, говорили о том, что передачи в ЦПЗ принимаются с 10:00 до 13:00, и с 17:00 до 20:00. Мы решили поспать хотя бы 2 часа и не теряя времени передать Валихану вещи, сигареты, и так, по мелочи, что разрешено передавать. К сожалению, я ошибся с графиком и приехал туда к 11-ти часам, так как я помнил график только по памяти, почему-то был уверен, что передачи ведутся с 11:00, до 13:00. С Валиханом поговорить так и не удалось, передачу взяли без особых препирательств. На наш пост, который был опубликован в «Красной Юрте» 7 июля, откликнулось очень много левых, как в Казахстане и России, так и по всему миру. Пишу банальные вещи, но наша сила действительно в мировой солидарности. Постараюсь перечислить всех, но боюсь кого-нибудь пропустить, поэтому заранее прошу прощения. Нас поддержали интернет-каналы: «Вестник Бури», «КрасноBY», «Рабкор» и Борис Юльевич Кагарлицкий, «New Socialist Alternative» и Джагадиш Джи Чандра, «Marxist Workers Party» и Вейсман Гамильтон, «Socialist Party» и Ханна Селл, а так же очень, очень многие другие. Далее, по сообщениям адвоката, он завтра собирается поехать в ЦПЗ и попытаться встретится с Валиханом Султановым.

Десятое июля

Адвоката нашего так и не пустили встретится с Валиханом. Его незаконно удерживают в ЦПЗ уже пятый день, на момент написания этой статьи. Довольно точно передаёт разговор адвоката с администрацией больницы ресурс «Азаттык», как ни странно. Если коротко, то произошло следующее. По сообщениям «Азаттыка»:

Я показал документы, удостоверение, что являюсь адвокатом, и попросил разрешения зайти к нему. У меня начали спрашивать паспорт вакцинации. Я предъявил этот паспорт. Но мне всё равно отказали, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом. И мне показалось, что они просто искали основания не впускать. Мне также отказал и главврач под таким же предлогом. Он попросил написать официальный запрос, на который будет ответ в течение трех дней. Я объяснил, что мне нужно зайти сейчас, но всё равно не пустили. Я объяснил директору, что их действия незаконны. Замглавврача сказала, что в любом случае нужно добиться разрешения у главврача, а у него рабочий день до пяти [вечера]. Пока разбирались, бегал по кабинетам, рабочий день закончился.

Ситуация так и остаётся в повешанном состоянии, мы делаем всё, что возможно, чтобы как можно быстрее освободить Валихана Султанова, всех не безразличных, просим проявить солидарность и помочь, хотя бы информационно.

Ушаков Игорь, журналист «Красной Юрты»