Дайджест новостей 28 марта
[В мире]
Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении
«Кровавое воскресенье» в Мьянме
[Внешняя политика]
Посол России в США отправился в Москву для консультаций после слов Байдена
Крым обратился в ООН из-за ситуации с водоснабжением
Кремль приветствует успехи КНР в борьбе с нищетой, достигнутые вопреки пандемии
[Внутренняя политика]
Зюганов предложил ввести новый налог
Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Омбудсмен Москвы призвала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
[Экономика]
В России каждый десятый частный бизнес заявил, что готовится к закрытию в 2021 году
Самозанятые в Забайкальском крае за полгода уплатили более 2 млн рублей налогов
Приборостроительный завод в Бурятии нарастил выпуск гражданской продукции на 40%
Суши-бары и пекарни стали главными драйверами роста общепита РФ в 2020 году
«Автоваз» приостановил сборку Lada в Казахстане
В России завершилось формирование холдинга ракетного двигателестроения
[Общество]
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин вмешался в дело о смерти ребенка в скандальной таганрогской семье
Военкомат Ленобласти сделал женщинам оригинальный подарок к 8 марта
Росприрод надзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн рублей за слив сточных вод в тундру
Задолженность по зарплате на шахте «Алексеевская» в Кузбассе составляет 201 млн
Почти половина россиян не знают о введенном налоге на доходы с вкладов
Почти 70% потребителей в РФ стали экономить в связи с последствиями пандемии
[Происшествия]
В центре Тамбова произошло частичное обрушение моста XVIII века
В Хабаровском крае произошла утечка нефти после схода с рельсов 17 вагонов поезда
В Пензе загорелся ангар с полимерами
Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло рядом с Курильскими островами
Под Ярославлем произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами
Один человек пострадал при пожаре после прорыва на трубопроводе в Югре
[Пенсии]
Песков опроверг сообщения о планах вновь повысить пенсионный возраст
В России упростили досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
Глава Минтруда рассказал о работе над предложениями по индексации пенсий
[Культура]
Театр наций запускает программу «Достоевский 200» к юбилею писателя
В Архангельске после 10-летней реконструкции открылся музей художника и писателя Писахова
Дом с мезонином братьев Страховых в Москве признан объектом культурного наследия
Выставку работ Брейгелей в Новом Иерусалиме продлили до конца июня