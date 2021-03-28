Дайджест новостей 28 марта

 

Дайджест новостей 28 марта

 

[В мире]

 

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении

 

«Кровавое воскресенье» в Мьянме

 

[Внешняя политика]

 

Посол России в США отправился в Москву для консультаций после слов Байдена

 

Крым обратился в ООН из-за ситуации с водоснабжением

 

Кремль приветствует успехи КНР в борьбе с нищетой, достигнутые вопреки пандемии

 

[Внутренняя политика]

 

Зюганов предложил ввести новый налог

 

Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока

 

Омбудсмен Москвы призвала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

 

[Экономика]

 

В России каждый десятый частный бизнес заявил, что готовится к закрытию в 2021 году

 

Самозанятые в Забайкальском крае за полгода уплатили более 2 млн рублей налогов

 

Приборостроительный завод в Бурятии нарастил выпуск гражданской продукции на 40%

 

Суши-бары и пекарни стали главными драйверами роста общепита РФ в 2020 году

 

«Автоваз» приостановил сборку Lada в Казахстане

 

В России завершилось формирование холдинга ракетного двигателестроения

 

[Общество]

 

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин вмешался в дело о смерти ребенка в скандальной таганрогской семье

 

Военкомат Ленобласти сделал женщинам оригинальный подарок к 8 марта

 

Росприрод надзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн рублей за слив сточных вод в тундру

 

Задолженность по зарплате на шахте «Алексеевская» в Кузбассе составляет 201 млн

 

Почти половина россиян не знают о введенном налоге на доходы с вкладов

 

Почти 70% потребителей в РФ стали экономить в связи с последствиями пандемии

 

[Происшествия]

 

В центре Тамбова произошло частичное обрушение моста XVIII века

 

В Хабаровском крае произошла утечка нефти после схода с рельсов 17 вагонов поезда

 

В Пензе загорелся ангар с полимерами

 

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло рядом с Курильскими островами

 

Под Ярославлем произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами

 

Один человек пострадал при пожаре после прорыва на трубопроводе в Югре

 

[Пенсии]

 

Песков опроверг сообщения о планах вновь повысить пенсионный возраст

 

В России упростили досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

 

Глава Минтруда рассказал о работе над предложениями по индексации пенсий

 

[Культура]

 

Театр наций запускает программу «Достоевский 200» к юбилею писателя

 

В Архангельске после 10-летней реконструкции открылся музей художника и писателя Писахова

 

Дом с мезонином братьев Страховых в Москве признан объектом культурного наследия

 

Выставку работ Брейгелей в Новом Иерусалиме продлили до конца июня

 

 

 

 

 

Рабкор.ру
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28-3-2021 События, , 4
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