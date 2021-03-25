Дайджест новостей на 25 марта
[В мире]
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Армении
Европейский суд признал путь до места работы частью рабочего дня
В Китае объявили о повышении пенсионного возраста
Польскому консулу в Бресте предложили покинуть Белоруссию
[Внешняя политика]
Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из Эстонии
Гватемала зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Северная Македония намерена закупить партию вакцины «Спутник V»
Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
[Внутренняя политика]
Песков заявил, что в борьбе с бедностью в России есть препятствия
Госдума освобождает работников госкомпаний от наказания за коррупцию
Правительство вдвое сократило расходы на здравоохранение
Госдума приняла закон о просветительской деятельности
[Экономика]
Траты россиян в феврале выросли на 2,6%
В Национальном союзе птицеводов договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы
Более 480 тысяч россиян потеряли работу в первую волну пандемии
Объем предложения на вторичном рынке жилья в Москве за год сократился на 19%
Инвестиции в основной капитал в России в 2020 году снизились на 1,4%
Счетная палата выявила признаки занижения таможенных платежей на 98,5 млрд рублей
[Общество]
Калининградку, осужденную на 1 лет из-за фото сотрудника ФСБ, истязают в СИЗО
Полиция задержала Яшина и Ройзмана на форуме в Москве
Защита Фургала вновь попросила отпустить его под домашний арест в квартиру в Москве
Таможня в Забайкалье выявила контрабанду леса в Китай на 39,1 млн рублей
Суд оштрафовал экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Дуплинского за мошенничество
Сколько может потратить на себя глава благотворительного фонда
[Происшествия]
На территории нефтехимического предприятия в Татарстане произошел пожар
Город Ясный в Оренбуржье остался без горячей воды из-за аварии на станции
В Татарстане ликвидировали пожар территории нефтехимического предприятия
Превышение концентрации в воздухе хлороформа и фенола выявили после пожара в Нижнекамске
На заводе «Омскшина» погиб один человек при аварии с участием тепловоза
[Протесты]
6 марта противники Пашиняна провели шествие по Еревану
7 марта в Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
8 марта главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
8 марта в Испании ультраправые женщины напали на феминисток
8 марта в Варшаве прошла акция протеста против закона об абортах
8 марта в Мексике более 80 человек пострадали на акции феминисток против насилия
10 марта противники Пашиняна провели шествие по центральным улицам Еревана
[Пенсии]
В правительстве не поддержали проект о снижении пенсионного возраста
В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
В «Единой России» назвали слухи о новом повышении пенсионного возраста пиаром
[Культура]
Реконструкцию павильона России в Венеции планируют завершить к маю
Хор имени Пятницкого отметит 110-летие концертом в Москве
Анджелина Джоли продала картину кисти Черчилля за $11,6
Любимова сообщила, что свыше 160 детских школ искусств отремонтируют в 2021 году