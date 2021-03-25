Дайджест новостей на 25 марта

 

Дайджест новостей на 25 марта

 

[В мире]

 

В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Армении

 

Европейский суд признал путь до места работы частью рабочего дня

 

В Китае объявили о повышении пенсионного возраста

 

Польскому консулу в Бресте предложили покинуть Белоруссию

 

[Внешняя политика]

 

Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из Эстонии

 

Гватемала зарегистрировала вакцину «Спутник V»

 

Северная Македония намерена закупить партию вакцины «Спутник V»

 

Россия направила ноту протеста в МИД Латвии

 

[Внутренняя политика]

 

Песков заявил, что в борьбе с бедностью в России есть препятствия

 

Госдума освобождает работников госкомпаний от наказания за коррупцию

 

Правительство вдвое сократило расходы на здравоохранение

 

Госдума приняла закон о просветительской деятельности

 

[Экономика]

 

Траты россиян в феврале выросли на 2,6%

 

В Национальном союзе птицеводов договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы

 

Более 480 тысяч россиян потеряли работу в первую волну пандемии

 

Объем предложения на вторичном рынке жилья в Москве за год сократился на 19%

 

Инвестиции в основной капитал в России в 2020 году снизились на 1,4%

 

Счетная палата выявила признаки занижения таможенных платежей на 98,5 млрд рублей

 

[Общество]

 

Калининградку, осужденную на 1 лет из-за фото сотрудника ФСБ, истязают в СИЗО

 

Полиция задержала Яшина и Ройзмана на форуме в Москве

 

Защита Фургала вновь попросила отпустить его под домашний арест в квартиру в Москве

 

Таможня в Забайкалье выявила контрабанду леса в Китай на 39,1 млн рублей

 

Суд оштрафовал экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Дуплинского за мошенничество

 

Сколько может потратить на себя глава благотворительного фонда

 

[Происшествия]

 

На территории нефтехимического предприятия в Татарстане произошел пожар

 

Город Ясный в Оренбуржье остался без горячей воды из-за аварии на станции

 

В Татарстане ликвидировали пожар территории нефтехимического предприятия

 

Превышение концентрации в воздухе хлороформа и фенола выявили после пожара в Нижнекамске

 

На заводе «Омскшина» погиб один человек при аварии с участием тепловоза

 

[Протесты]

 

6 марта противники Пашиняна провели шествие по Еревану

 

7 марта в Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской

 

8 марта главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие

 

8 марта в Испании ультраправые женщины напали на  феминисток

 

8 марта в Варшаве прошла акция протеста против закона об абортах

 

8 марта в Мексике более 80 человек пострадали на акции феминисток против насилия

 

10 марта противники Пашиняна провели шествие по центральным улицам Еревана

 

[Пенсии]

 

В правительстве не поддержали проект о снижении пенсионного возраста

 

В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

 

В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

 

В «Единой России» назвали слухи о новом повышении пенсионного возраста пиаром

 

[Культура]

 

Реконструкцию павильона России в Венеции планируют завершить к маю

 

Хор имени Пятницкого отметит 110-летие концертом в Москве

 

Анджелина Джоли продала картину кисти Черчилля за $11,6

 

Любимова сообщила, что свыше 160 детских школ искусств отремонтируют в 2021 году

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
25-3-2021 События, , 4
Дайджест новостей 21 мартаДайджест новостей 28 марта
  См. также  
 
 
 