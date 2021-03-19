Хроники коронавируса 39

«Рабкор» продолжает информировать своих читателей о распространении пандемии коронавирусной инфекции в России и в мире. В группе стран с наибольшим числом случаев заражения произошли изменения: Бразилия вышла на второе место по этому показателю, оттеснив Индию на третье. Во Франции в начале марта общее число случаев заражения превысило четыре миллиона. Болезнь была снова обнаружена на Вануату и на Самоа, где до этого эпидемия прошла, а на Соломоновых островах уже закончилась очередная волна распространения инфекции. За последние две недели ситуация ухудшилась в Гвинее, Йемене, Камеруне, Сан-Марино, Никарагуа, Ботсване и на Мальте, а улучшилась в Великобритании, Турции, Ливане, Грузии, Хорватии, Палестине, Коста-Рике, Анголе, Сирии, Кюрасао, Сент-Люсии, Эритрее, Бутане и в Сент-Винсенте и Гренадинах.

В России по данным официальной статистики эпидемия продолжает отступать, хотя количество болеющих еще превышает максимум начала лета. Наша страна остается на четвертом месте по общему количеству случаев заражения и на седьмом – по общему числу летальных исходов. За год с начала пандемии в России заразилось больше 3% населения.

Центром распространения инфекции остается Москва, где всего заразилось уже более миллиона человек. С начала месяца количество новых случаев сначала увеличилось до 2 150 четвертого марта, а потом уменьшилось до 1905 четырнадцатого марта. Больше в1986сего выздоровело в первой половине месяца тоже четвертого марта – 2421 человек. Количество больных в столице тоже снизилось, на сегодняшний день болеет 64 509 человек. В Санкт-Петербурге, находящемся на втором месте по количеству заразившихся, число новых случаев заражения тоже снижалось с 986 случаев 4 марта до 916 на сегодняшний день. Наибольшее число выздоровевших пришлось на 12 марта (2 861 человек). В городе на Неве болеет 39 565 человек, это существенно меньше, чем две недели назад. Третье место по количеству заражений удерживает Московская область. В начале марта количество новых случаев сначала увеличилось до 773 седьмого марта, затем упало до 627 пятнадцатого марта. Больше всего выздоровевших за сутки было 10 марта – 622 человека. На сегодняшний день в области остается 35 449 больных.

В Иркутской области новых случа1986ев становится все меньше. Первого марта было 228, а на сегодняшний день уже 188. Больше всего человек выздоровело пятого марта – 362. Больных в области остается 681, что меньше, чем две недели назад. В Хабаровском крае тоже наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Количество новых случаев в этом регионе снижалось с 69 первого марта до 59 двенадцатого марта. Максимальное число выздоровевших пришлось на первое марта и составило 122 человека, с тех выздоравливает с каждым днем все меньше людей, ведь и заболевают тоже все меньше. На сегодняшний день в крае остается больных 2174 человека, что меньше, чем в начале месяца.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Кувейт, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Джибути, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гаити, Гвинея Бисау, Гана, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Габон, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Узбекистан, Гонконг, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Сальвадор, Австралия, Экваториальная Гвинея, Перу, Колумбия, Гамбия, Намибия, Суринам, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Гайана, Синт-Мартен, Мьянма, Кабо-Верде, Багамские острова, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Эфиопия, Андорра, Ирак, Швейцария, Армения, Босния и Герцеговина, Люксембург, Тайвань, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Шри Ланка, Иран, Украина, Болгария, Кения, Македония, Черногория, Норвегия, Коморские острова, Великобритания, Турция, Ливан, Грузия, Хорватия, Палестина, Коста-Рика, Ангола, Сирия, Кюрасао, Сент-Люсия, Эритрея, Сент-Винсент и Гренадины, Бутан.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Маршалловы острова (4), Таджикистан (13 308), Микронезия, Западная Сахара (10), Соломоновы острова (18).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды.