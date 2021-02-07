Дайджест новостей на 07.02.2021

Дайджест новостей на 07.02.21
[В мире]
Президент Азербайджана заявил о формировании транспортного коридора через Армению
Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
В нескольких регионах Хорватии из-за последствий землетрясения объявлен режим катастрофы
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0 балла
Китай пригрозил США контрмерами в ответ на санкции Трампа против разработчиков Alipay
Лондон, Берлин и Париж призвали Тегеран немедленно прекратить обогащение урана до 20%
[Внешняя политика]
Лукашенко назвал цену на российский газ для Белоруссии
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире
Белоруссия может подписать соглашение о перенаправлении экспорта в порты России в 2021 году
Минск и Москва подготовили план восстановления железнодорожного пассажирского сообщения
Объем экспорта «Газпрома» в КНР а 2021 году в разы превышает уровень поставок 2020 года
Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов на 3 млрд рублей
МИД РФ обвинил США во вмешательстве в дела России
[Внутренняя политика]
Медведев заявил о готовности России к отключению от глобального интернета
Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей
Представителей TikTok, Facebook и Telegram вызывали в Роскомнадзор
«Справедливая Россия», «За Правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении
Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Мишустин поручил создать особую экономическую зону в Красноярском крае
Кабмин подписал постановление о реестре разработчиков микроэлектроники для налоговых льгот
[Экономика]
Счет россиян за «коммуналку» в 2020 году снизился на 3%
Россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов в 2020 году
Росздавнадзор сообщил о подорожании с начала пандемии важнейших лекарств менее чем на 5%
В России насчитывается более 2,7 млн официальных безработных
ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%
[Общество]
Предприятие в Хабаровском крае выплатило 4,8 млн рублей задолженности по зарплате
Глава Минздрава Забайкалья извинилась за слова о желающих «поесть и поспать» в больнице
Россияне рассказали о своих заветных мечтах
Социологи выяснили отношение россиян к политическим партиям
Суд в Петербурге отказал в иске о запрете реконструкции исторического дома Басевича
Более 32 млн жителей крупных городов смотрели телетрансляцию новогоднего обращения Путина
Прокуратура организовала проверку демонстрации свастики в цирке Ижевска
[Происшествия]
В МЧС уточнили, сколько человек попали под обвал ледника на Камчатке
Власти Камчатки сообщили о завершении поисковой операции на Вилючинском водопаде
Электроснабжение в трех районах Тверской области полностью восстановлено
7 января в Дагестане произошло четвертое с начало года землетрясение
7 января в Приморском крае более 42 тысяч человек остались без света
8 января четыре землетрясения магнитудой 4,4 балла произошли рядом с Курилами
В селе Глубинное в Приморском крае сгорела единственная школа
[Протесты]
23 января на протестной акции в Москве произошли задержания
31 января в Москве прошла несанкционированная акция
По данным «ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального 31 января задержали более 4 тысяч человек
Тюремный срок Навального дополнили задержаниями его сторонников
11 января противники Пашиняна провели митинг у посольства Армении в Москве
19 ноября в Ереване автомобиль наехал на перекрывших дорогу протестующих
19 ноября в Уганде на акциях протеста погибли 16 человек
20 ноября в Армении прошли задержания на акции протеста
21 ноября в Ереване прошел митинг оппозиции
21 ноября в Киеве протестующие зажгли файеры у больницы, где лечился Зеленский
21 ноября протестующие забросали полицию бутылками
21 ноября датские фермеры устроили акцию протеста на тракторах
22 ноября правозащитники заявили о 116 задержанных на акции протеста в Минске
22 ноября в Одесской области протестующие перекрыли дорогу из-за карантина
23 ноября в Минске прошла очередная акция протеста пенсионеров
23 ноября в Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста
26 ноября протестующие собрались у здания парламента Армении
27 ноября полиция Дели применила газ и водометы для разгона демонстрации фермеров
28 ноября в Париже прошла масштабная акция протеста
28 ноября в Лондоне задержали более 150 человек на акции протеста
28 ноября в Париже силовики разогнали протестующих водометами и слезоточивым газом
28 ноября более 130 тысяч человек вышли на акции протеста во Франции
29 ноября силовики разогнали группы протестующих в Минске
30 ноября в Минске силовики блокировали движение «марша пенсионеров»
30 ноября армянская оппозиция заявила о нападении на акцию протеста в Ереване
30 ноября в Ереване прошла акция протеста против Пашиняна
30 ноября на акции оппозиции в Ереване задержали более 30 человек
1 декабря полиция задержала 35 человек на акции против Пашиняна
2 декабря в Ереване прошло шествие с требованием отставки Пашиняна
3 декабря в акции протеста в Кишиневе приняли участие около 700 человек
5 декабря протестующие польские фермеры заблокировали тракторами дорогу к Варшаве
5 декабря в Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна
5 декабря полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже
5 декабря МВД Франции сообщило о 64 задержанных на акции протеста в Париже
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года
В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца для семей медиков
Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
[Культура]
Выставки зимы, открывшиеся после локдауна
Оранжереи Таврического сада в Петербурге реконструируют к середине 2025 года
[Образование]
Минпросвещения намерено утвердить новые школьные стандарты весной 2021 года
Умерла ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева
И. о. ректора МГТУ «Станкин» стал Андрей Пинчук
Счетная палата проверила использование средств, выделенных Петербургу на сокращение дефицита школ
Всего 0,01% школ в России ушли на карантин из-за коронавируса