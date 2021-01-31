Дайджест новостей на 31.01.2021

 

Дайджест новостей на 31.01.21

 

[В мире]

 

25 декабря Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов

 

26 декабря два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии

 

27 декабря Пашинян рассказал о вариантах проведения внеочередных выборов в парламент

 

6 января Трамп призвал протестовавших в Вашингтоне действовать мирно

 

Лукашенко обвинил оппозицию у «кознях»

 

Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с Евросоюзом

 

В Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию

 

[Внешняя политика]

 

Захарова отреагировала на беспорядки в США

 

Россия и Казахстан увеличат добычу нефти в феврале и марте за счет Саудовской Аравии

 

На Украине заявили, что «Газпром» в начале января снизил транзит газа через страну

 

Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

 

Великобритания ослабила санкции в отношении Крыма

 

Венгрия продолжает переговоры с Россией и Китаем о закупке вакцины от коронавируса

 

Экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса повышается на 30%

 

[Внутренняя политика]

 

Суд Москвы наложил арест на часы экс-губернатора Фургала стоимостью более 1 млн рублей

 

Любовь Соболь задержана за призывы к участию в митингах

 

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге

 

Экс-топ-менеджера Ростеха Лелетину отправили под домашний арест

 

Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих

 

На снижение уровня бедности в России выделят более 15 триллионов рублей

 

В Госдуме раскрыли правила начисления зарплат бюджетникам

 

[Экономика]

 

В России планируют производить десятки миллионов доз вакцины «Спутник V» с февраля

 

Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд

 

Загрузка «Турецкого потока» за год выросла в 2,2 раза, для Европы – в 2,5 раза

 

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

 

Предприятие Роскосмоса соберет  первый беспилотный трамвай в 2022 году

 

Власти Москвы планируют перевыполнить план по строительству дорог в 2021 году

 

Около 20 станций МЦД подготовят к запуску в 2021 году

 

[Общество]

 

Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком»

 

В Иркутской области задержали банду наркоторговцев

 

У жителя Ленинградской области нашли около 35 кг наркотиков

 

В селе в Белгородской области нашли тело новорожденного

 

Следственный комитет задержал хозяйку дома престарелых под Тюменью, где в пожаре погибли семь человек

 

[Происшествия]

 

В Ставрополье без электроэнергии остались 18,5 тысяч человек

 

Непогода в Псковской области повредила 173 опоры ЛЭП

 

В Иркутской области более 22 тысяч человек оказались без электроснабжения из-за аварии

 

Два человека оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке

 

Около 35 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

 

Тела двоих погибших извлекли из-под завалов в шахтах месторождения золота на Камчатке

 

На Камчатке обрушился лед на Вилючинском водопаде

 

[Протесты]

 

4 ноября в Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение

 

4 ноября протестующие в Нью-Йорке потребовали отставки Трампа

 

30 октября в Барселоне прошли столкновения с полицией на акции против карантина

 

В Польше протестующие намерены продолжить акции против закона об абортах

 

7 ноября в Германии тысячи людей протестовали против нового локдауна

 

8 ноября сторонники Трампа устроили акции протеста возле капитолиев в ряде штатов

 

8 ноября около 20 человек задержали на несанкционированной акции в центре Минска

 

8 ноября в Одессе прошла акция с требованием снести памятник Екатерине II

 

8 ноября грузинская оппозиция заблокировала вход в ЦИК

 

8 ноября полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси

 

9 ноября в Минске прошло протестное шествие пенсионеров

 

10 ноября в здание правительства Армении ворвались протестующие

 

10 ноября протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении

 

10 ноября у здания парламента Армении собралось около сотни митингующих

 

11 ноября участники акции протеста в Ереване потребовали отставки премьера Пашиняна

 

11 ноября на митинге в Ереване задержали около 130 человек

 

12 ноября в Армении после митинга задержали десять лидеров оппозиции

 

13 ноября в Перу полиция применила резиновые пули против протестующих

 

13 ноября в Ереване прошла массовая акция протеста

 

13 ноября в Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов

 

14 ноября в Тбилиси прошла акция протеста

 

14 ноября в Израиле задержали 18 протестующих

 

15 ноября в Минске силовики применили светошумовые гранаты на акции оппозиции

 

15 ноября в Минске силовики применили газ против протестующих

 

16 ноября в Минске прошла очередная акция протеста пенсионеров

 

 16 ноября в центре Еревана прошел антиправительственный митинг

 

18 ноября полиция Парижа применила водометы и слезоточивый газ на акции протеста

 

18 ноября в центре Берлина прошла согласованная акция протеста

 

18 ноября полиция в Берлине применила водометы против протестующих

 

18 ноября в Берлине полиция задержала 180 человек во время протестов

 

18 ноября в Бангкоке демонстранты облили краской вывеску управления полиции

 

19 ноября в Ереване прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна

 

[Пенсии]

 

Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

 

В Госдуме допустили индексацию пенсий работающим пенсионерам

 

Путин рассчитывает, что сбоев при очередной индексации пенсий не будет

 

В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции

 

Глава Минтруда рассказал о пенсионном обеспечении россиян

 

[Образование]

 

Какой будет новая система оплаты труда педагогов

 

Советники директоров школ получат надбавку в 15 тысяч рублей

 

[Культура]

 

В Петербурге планируют отреставрировать в 2021 году колокольню Никольского морского собора

 

Создателя нивхского алфавита наградили специальной номинацией премии «Дальний Восток»

 

В Казани представили игрушечных Дедов Морозов из коллекции мультипликатора Татарского

 

Дрезденские «Зеленые своды» ограбили рецидивисты

 

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Дайджест новостей на 21.01.2021«Нет расправам!»
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