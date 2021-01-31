Дайджест новостей на 31.01.2021

Дайджест новостей на 31.01.21
[В мире]
25 декабря Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов
26 декабря два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
27 декабря Пашинян рассказал о вариантах проведения внеочередных выборов в парламент
6 января Трамп призвал протестовавших в Вашингтоне действовать мирно
Лукашенко обвинил оппозицию у «кознях»
Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с Евросоюзом
В Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию
[Внешняя политика]
Захарова отреагировала на беспорядки в США
Россия и Казахстан увеличат добычу нефти в феврале и марте за счет Саудовской Аравии
На Украине заявили, что «Газпром» в начале января снизил транзит газа через страну
Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Великобритания ослабила санкции в отношении Крыма
Венгрия продолжает переговоры с Россией и Китаем о закупке вакцины от коронавируса
Экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса повышается на 30%
[Внутренняя политика]
Суд Москвы наложил арест на часы экс-губернатора Фургала стоимостью более 1 млн рублей
Любовь Соболь задержана за призывы к участию в митингах
Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге
Экс-топ-менеджера Ростеха Лелетину отправили под домашний арест
Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих
На снижение уровня бедности в России выделят более 15 триллионов рублей
В Госдуме раскрыли правила начисления зарплат бюджетникам
[Экономика]
В России планируют производить десятки миллионов доз вакцины «Спутник V» с февраля
Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд
Загрузка «Турецкого потока» за год выросла в 2,2 раза, для Европы – в 2,5 раза
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Предприятие Роскосмоса соберет первый беспилотный трамвай в 2022 году
Власти Москвы планируют перевыполнить план по строительству дорог в 2021 году
Около 20 станций МЦД подготовят к запуску в 2021 году
[Общество]
Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком»
В Иркутской области задержали банду наркоторговцев
У жителя Ленинградской области нашли около 35 кг наркотиков
В селе в Белгородской области нашли тело новорожденного
Следственный комитет задержал хозяйку дома престарелых под Тюменью, где в пожаре погибли семь человек
[Происшествия]
В Ставрополье без электроэнергии остались 18,5 тысяч человек
Непогода в Псковской области повредила 173 опоры ЛЭП
В Иркутской области более 22 тысяч человек оказались без электроснабжения из-за аварии
Два человека оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке
Около 35 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
Тела двоих погибших извлекли из-под завалов в шахтах месторождения золота на Камчатке
На Камчатке обрушился лед на Вилючинском водопаде
[Протесты]
4 ноября в Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение
4 ноября протестующие в Нью-Йорке потребовали отставки Трампа
30 октября в Барселоне прошли столкновения с полицией на акции против карантина
В Польше протестующие намерены продолжить акции против закона об абортах
7 ноября в Германии тысячи людей протестовали против нового локдауна
8 ноября сторонники Трампа устроили акции протеста возле капитолиев в ряде штатов
8 ноября около 20 человек задержали на несанкционированной акции в центре Минска
8 ноября в Одессе прошла акция с требованием снести памятник Екатерине II
8 ноября грузинская оппозиция заблокировала вход в ЦИК
8 ноября полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси
9 ноября в Минске прошло протестное шествие пенсионеров
10 ноября в здание правительства Армении ворвались протестующие
10 ноября протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении
10 ноября у здания парламента Армении собралось около сотни митингующих
11 ноября участники акции протеста в Ереване потребовали отставки премьера Пашиняна
11 ноября на митинге в Ереване задержали около 130 человек
12 ноября в Армении после митинга задержали десять лидеров оппозиции
13 ноября в Перу полиция применила резиновые пули против протестующих
13 ноября в Ереване прошла массовая акция протеста
13 ноября в Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов
14 ноября в Тбилиси прошла акция протеста
14 ноября в Израиле задержали 18 протестующих
15 ноября в Минске силовики применили светошумовые гранаты на акции оппозиции
15 ноября в Минске силовики применили газ против протестующих
16 ноября в Минске прошла очередная акция протеста пенсионеров
16 ноября в центре Еревана прошел антиправительственный митинг
18 ноября полиция Парижа применила водометы и слезоточивый газ на акции протеста
18 ноября в центре Берлина прошла согласованная акция протеста
18 ноября полиция в Берлине применила водометы против протестующих
18 ноября в Берлине полиция задержала 180 человек во время протестов
18 ноября в Бангкоке демонстранты облили краской вывеску управления полиции
19 ноября в Ереване прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна
[Пенсии]
Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуме допустили индексацию пенсий работающим пенсионерам
Путин рассчитывает, что сбоев при очередной индексации пенсий не будет
В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции
Глава Минтруда рассказал о пенсионном обеспечении россиян
[Образование]
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Советники директоров школ получат надбавку в 15 тысяч рублей
[Культура]
В Петербурге планируют отреставрировать в 2021 году колокольню Никольского морского собора
Создателя нивхского алфавита наградили специальной номинацией премии «Дальний Восток»
В Казани представили игрушечных Дедов Морозов из коллекции мультипликатора Татарского
Дрезденские «Зеленые своды» ограбили рецидивисты