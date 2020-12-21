Тревожные новости из Санкт-Петербурга

В последнее время власти начинают снова вводить ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В большинстве регионов России стараются не вводить всеобщей самоизоляции, а ограничиваться мерами точечного характера. В первую очередь ограничения вводятся в трех регионах-лидерах по числу новых заражений за день: в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Самый громкий скандал, связанный с введением новых ограничительных мер, произошел в Санкт-Петербурге в начале декабря. Власти города ограничили работу предприятий общественного питания. В последнее время кафе, рестораны и другие подобные предприятия Петербурга должны быть закрыты с 11 вечера до 6 утра. В новогодние праздники ограничения планируется ужесточить. Заведениям общепита будет запрещено работать с 30 декабря по 3 января, а с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января закрываться не позднее 7 часов вечера. Такие ограничения привели к появлению 8 декабря «Карты сопротивления» – сайта, где указаны заведения, открытые ночью. Реакция властей города была жесткой: на одно из подобных заведений был совершен налет. В результате «Карта сопротивления» прекратила свое существование[1].

Незадолго до «барного бунта» в статистических данных по коронавирусу из Санкт-Петербурга произошли странные изменения[2]. Если до 25 ноября количество новых случаев заражения в городе постоянно росло и дошло до 3421 случая, то с 26 ноября количество новых случаев стабилизировалось около отметки 3700 случаев в день. Можно предположить, что тем, кто отвечает за сбор данных, задали верхнюю планку в 3800 случаев в день, за которую они не могут переходить. Если это предположение верно, через какое-то время властям придется смириться с реальностью и объявить о резком росте числа новых случаев.

В последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге приобретает московский размах (примерно 75 тысяч больных в Петербурге против 155 тысяч в Москве). Однако, в Петербурге нет московских бюджетов, которые помогли бы справиться с ситуацией. Это вынуждает власти города прибегать к запретительным мерам без предоставления компенсаций. К тому же можно предполагать, что власти города скрывают масштабы проблемы, дополнительно усугубляя ее, ведь они и не обращаются за помощью. Таким образом у администрации города остались только силовые методы управления, которыми она пока пользуется успешно.

Лилия Светлова

[1] https://www.bbc.com/russian/features-55250320

[2] https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/