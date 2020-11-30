Гора Змеиная – быть или не быть?

На Рудном Алтае, в Змеиногорске, в течение полутора десятка лет горно-добывающие кампании разрушают Змеиную гору (комплекс памятников истории и культуры федерального и регионального значения). Периодически названия и место регистрации этих компаний меняется.

И вот, в последние годы, происходит уже не “вывоз отвалов”, а промышленная разработка памятника истории в черте города. В сентябре они приступили к работе, не получив разрешения от регионального управления по недропользованию; следом этот вопрос был каким-то непонятным образом улажен: разрешение было получено. Но до сих пор нет согласования на эти работы от государственных уполномоченных органов по охране историко-культурного наследия. Перегруженные грузовики, вывозящие рудную породу, раздолбили дороги в городе и федеральную трассу; тентами не пользуются и камни летят на дорогу и на проезжающие рядом машины.

Экскаваторы гремят днем и ночью, заборы и надворные постройки домов по пути следования грузовиков забрызганы толстым слоем грязи. У людей, живущих рядом с местом выработки, в домах круглосуточно слышен гул экскаваторов и грузовиков. В планах – перекопать единственный местный парк культуры и отдыха (в котором, кстати, тоже находится памятник истории XVIII в. – Екатерининский кунсштат), и если они сочтут нужным – спустить Нагорный пруд, созданный К. Д. Фроловым в 1786 г., гордость Змеиногорска и также памятник истории федерального значения.

На краевом уровне – полное отсутствие информации, как будто ничего не происходит. Редакция местной газеты по возможности информирует жителей г. Змеиногорска о происходящем. В конце декабря работы по плану будут приостановлены на зимний период, а весной возобновятся. И совершенно непонятно, что останется от маленького провинциального города-памятника Змеиногорска, расположенного вдали от ж/д дорог, на границе с Казахстаном, и хранящего историю горно-заводского производства всей России – археологические, исторические, инженерные памятники и имена всемирно известных инженеров-новаторов, оставивших свои труды в этом отдалённом сибирском городке.

Неравнодушные жители г. Змеиногорска, 29.11.2020

Ссылки на материал по теме:

ООО «Змеиногорская баритомоечная фабрика»:

«Спарк» https://www.spark-interfax.ru/altaiski-krai-barnaul/ooo-zbf-inn-4205379002-ogrn-1194205007490-84d4481c1e40401ce0531b9aa8c03a95 « Российский федеральный геологический фонд» https://www.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2727512

сайт редакции «Змеиногорский вестник» (часть из опубликованных на данную тему статей):

«Кто остановит нарушителей порядка в Змеиногорске?» 1.10.2020 г.

http://www.zmnvest.ru/news/fotoreportazh/kto-ostanovit-narushiteley-poryadka-v-zmeinogorske/

«Где здесь памятники истории?» 9.10.2020 г.

http://www.zmnvest.ru/news/fotoreportazh/gde-zdes-pamyatniki-istorii/

«И снова нарушения?» 21.10.2020 г.

http://www.zmnvest.ru/news/fotoreportazh/i-snova-narusheniya/

«Прокуратура вынесла представление ООО «Змеиногорской баритомоечной фабрике» 27.10.2020 г.

http://www.zmnvest.ru/news/novosti/prokuratura-vynesla-predstavlenie-ooo-zmeinogorskoy-baritomoechnoy-fabrike/

«Добыча золота почти в жилом квартале? Экскаваторы и большегрузы “АлтАвто” работают в Змеиногорске уже возле жилых домов» 15.11.2020 г.

http://www.zmnvest.ru/news/novosti/dobycha-zolota-pochti-v-zhilom-kvartale-ekskovatory-altavto-rabotayut-v-zmeinogorske-uzhe-vozle-zhil/