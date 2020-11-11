Хроники коронавируса 31

«Рабкор» продолжает информировать о пандемии коронавируса в России и в мире. За прошедшую неделю количество стран, где эпидемия прошла не изменилось (см. Приложение). Ухудшилась ситуация в Норвегии и Эстонии. Улучшилась в Индонезии, Никарагуа и Буркина-Фасо. Таким образом, в Европе ситуация улучшается только на маленьких островах, таких как Джерси, а в больших европейских странах ситуация все хуже и хуже.

В России по данным официальной статистики ситуация ухудшается, как и в европейских странах. На этой неделе Россия опустилась на пятое место по общему числу случаев заражения, уступив Франции четвертое. По общему числу летальных исходов наша страна остается на тринадцатом месте.

Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. В столице на неделе наблюдался сначала рост числа новых случаев с 4796 в понедельник 2 ноября до 6253 в пятницу 6 ноября, а потом небольшой спад до 5751 случая в воскресенье 8 ноября. Максимальное число выздоровевших на неделе наблюдалось в среду 4 ноября и составило 3852 человека. Вторым регионом по числу ежедневно выявляемых новых случаев остается Санкт-Петербург. В этом городе количество новых случаев на неделе неуклонно росло с 923 в понедельник до 1331 в воскресенье. Максимальное число выздоровевших наблюдалось в субботу 7 ноября и составило 651 человек. Но третьем месте по числу новых случаев держится Московская область, где тоже с каждым днем заболевает все больше и больше людей. Если в понедельник заболело 556 человек, то в воскресенье уже 644. Максимальное число выздоровевших наблюдалось в Московской области в пятницу и составило 439 человек. В тех регионах, где ситуация самая тяжелая, наблюдается прирост числа больных.

В Иркутской области заболеваемость немного растет, с 239 новых случаев во вторник до 253 в субботу. Максимальное число выздоровевших за день тоже наблюдалось во вторник и составило 488 человек. Количество болеющих в Иркутской области – 3274 человека, что меньше, чем на прошлой неделе. В Иркутской области ситуация начала улучшаться. В Хабаровском крае заболеваемость тоже немного растет. Во вторник заразилось 226 человек, а в воскресение 238. Наибольшее число выздоровевших наблюдалось в четверг и составило 158 человек. Общее количество болеющих в Хабаровском крае – 5977 человек, что больше, чем на прошлой неделе. Хабаровский край не стал исключением из общего правила,в этом регионе ситуация продолжает ухудшаться.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Турция, Куба, Нигер, Сингапур, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Мавритания, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Панама, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Палестина, Джерси, Синт-Мартен, Израиль, Ямайка, Индонезия, Никарагуа, Буркина-Фасо.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Макао (46), Монтсеррат (12).