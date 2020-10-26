Транспорт в Екатеринбурге хотят приватизировать

В Екатеринбурге готовится масштабная приватизация общественного транспорта. И не менее масштабная приватизация прибылей и обобществление убытков.

Городская администрация планирует устроить концессию с крупными частными фирмами, передав им ЕМУП «Гортранс». Претендентами на владение городским транспортном выступают московский «Трансмашхолдинг» и группа «Синара». Они уже просят мэра задуматься о повышении платы за проезд. Иначе, с их слов, предприятие им не окупится. Также в планах имеются выплаты им из бюджета, дескать на компенсацию убытков.

Ранее, в сентябре, анонсировалась новая транспортная реформа, по которой плату за проезд на наземном транспорте планируют поднять с 28 до 32 рублей (проезд на метро уже стоит 32 руб), с возможностью пересадки в течение 90 минут. При этом власти планируют ввести единый проездной на все виды транспорта за 1,5 тысячи рублей.

Но такого повышения платы за проезд Синаре и Трансмашхолдингу показалось мало. Они обосновывают свои притязания планами по обновлению подвижного состава общественного транспорта и “обеспечения регулярности движения”. Насколько они собираются уменьшить интервалы движения транспорта (и собираются ли вообще) не уточняется. Также мы все знаем что городской транспорт и так обновлялся недавно, в течении последних 2-х лет (те самые зелёные автобусы на газу).

При всём этом Высокинский и команда носятся с данной концессией. Власти Екатеринбурга ждут выделения средств на проведение концессии из областного и федерального бюджетов: свои денег на то, чтобы ежегодно возмещать бизнесу расходы на содержание предприятия, у города сейчас нет. Очень трогательная забота чиновников о прибыли частных собственников.

Непонятно только одно: зачем вообще государству обращаться к частникам за обеспечением города общественным транспортом. Почему бюджетные деньги нельзя пустить на развитие ЕМУП «Гортранс» без посредников?

Артем Ерофонов